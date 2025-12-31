Giriş
    Tesla'daki LG bataryalar mercek altında: "Daha erken arıza veriyor"

    Avrupa'daki bir batarya onarım merkezi, Tesla Model 3 ve Y modellerinde kullanılan Çin üretimi LG bataryaların gerçek kullanımda yüksek arıza oranları gösterdiğini açıkladı.

    Tesla pillerinde kritik sorun! Tam Boyutta Gör
    Avrupa'lı batarya onarım merkezi EV Clinic, Çin üretimi bazı LG batarya paketlerinin gerçek kullanım koşullarında ciddi dayanıklılık sorunları yaşadığını açıkladı. Yapılan incelemeler, özellikle Tesla Model 3 ve Model Y modellerinde kullanılan LG NCM811 bataryalar için daha erken arıza oranlarına işaret ediyor.

    LG hücreler sınıfta kaldı mı?

    EV Clinic tarafından paylaşılan verilere göre, LG'nin Nanjing fabrikasında üretilen NCM811 batarya paketleri, yaklaşık 250 bin kilometre civarında çoklu hücre arızaları göstermeye başlıyor. Üstelik bu arızaların büyük bölümü onarılamaz durumda. Aynı koşullarda incelenen ABD üretimi Panasonic NCA bataryalar ise 400 bin kilometreyi aşan kullanımda dahi yalnızca tekil ve onarılabilir hücre sorunlarıyla karşılaşıyor.

    Tesla'daki LG bataryalar mercek altında: 'Daha çok arıza veriyor' Tam Boyutta Gör
    Onarım merkezi, hücre sağlığını ölçerken kullanılan iç direnç değerlerine de dikkat çekti. Sağlıklı bir Panasonic hücrenin yaklaşık 10 megaohm seviyesinde ölçüldüğü, LG Nanjing hücrelerinin ise yeni durumdayken dahi 28 mili-ohm civarında başladığı belirtiliyor. Bu değer, Panasonic hücrelerde genellikle arıza aşamasında görülüyor.

    EV Clinic, üç farklı şubede 40'tan fazla batarya paketini incelediğini ve Tesla'nın ilk nesil LG bataryalarının ciddi sorunlar barındırdığını söylüyor. Merkeze göre mevcut tablo, önümüzdeki iki yıl içinde arıza oranlarının daha görünür hâle gelmesine neden olabilir. Sorunlu bataryalarla ilişkilendirilen parça numarasının ise 17000012-00-B olduğu paylaşıldı.

    Bu gelişme, özellikle ikinci el Tesla almayı düşünen kullanıcılar için önemli bir risk unsuru konumunda. Her ne kadar bataryalar garanti kapsamında olsa da, erken yaşanan arızalar kullanıcılar açısından ciddi zaman ve maliyet kaybı demek. 

    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

