Tesla'daki LG bataryalar mercek altında: "Daha erken arıza veriyor"

LG hücreler sınıfta kaldı mı?
EV Clinic tarafından paylaşılan verilere göre, LG'nin Nanjing fabrikasında üretilen NCM811 batarya paketleri, yaklaşık 250 bin kilometre civarında çoklu hücre arızaları göstermeye başlıyor. Üstelik bu arızaların büyük bölümü onarılamaz durumda. Aynı koşullarda incelenen ABD üretimi Panasonic NCA bataryalar ise 400 bin kilometreyi aşan kullanımda dahi yalnızca tekil ve onarılabilir hücre sorunlarıyla karşılaşıyor.
EV Clinic, üç farklı şubede 40'tan fazla batarya paketini incelediğini ve Tesla'nın ilk nesil LG bataryalarının ciddi sorunlar barındırdığını söylüyor. Merkeze göre mevcut tablo, önümüzdeki iki yıl içinde arıza oranlarının daha görünür hâle gelmesine neden olabilir. Sorunlu bataryalarla ilişkilendirilen parça numarasının ise 17000012-00-B olduğu paylaşıldı.
Bu gelişme, özellikle ikinci el Tesla almayı düşünen kullanıcılar için önemli bir risk unsuru konumunda. Her ne kadar bataryalar garanti kapsamında olsa da, erken yaşanan arızalar kullanıcılar açısından ciddi zaman ve maliyet kaybı demek.