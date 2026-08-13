Tesla’dan 10 milyar dolarlık güneş paneli fabrikası hamlesi

Project Crystal Sun tesisi yolda
Belgelerde Project Crystal Sun adıyla geçen tesisin inşasına 2026 içinde başlanması ve 2028’de tamamlanması bekleniyor. İlk güneş panellerinin ise 2029’da üretilmesi hedefleniyor.
Bununla birlikte Tesla, başvuru belgelerinde fabrikanın yıllık üretim miktarını açıklamadı. Bilindiği üzere Tesla, 2028 yılına kadar ABD’de toplam 100 GW üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini daha önce duyurmuştu.
Belirsiz olan bir diğer nokta ise üretilecek panellerin nerede kullanılacağı. Tesla, panellerin kara tabanlı projelerde mi yoksa yörüngeye yerleştireceği on binlerce uyduda mı kullanacağını açıklamadı. Bununla birlikte Elon Musk’ın şirketleri eyalette büyük ve entegre bir endüstriye ekosisteme sahip. Tesla ve SpaceX, burada araç üretiminden roket geliştirilmesine, enerji depolamadan dev yarı iletken (çip) yatırımlarına kadar uzanan yatırımlara sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: