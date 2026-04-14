Tesla’dan 2026 bahar güncellemesi: İşte “Hey Grok” ve gelen tüm yenilikler

Tam Boyutta Gör Tesla, araç filosu için hazırladığı 2026 Bahar Güncellemesini kısa sürede araçlara dağıtmaya başlayacak. Şirketin yeni yazılım paketi, hem sürüş teknolojilerine hem de kullanıcı deneyimine yönelik bir düzineden fazla yenilik içeriyor. Güncellemenin öne çıkan başlıkları arasında yenilenen Self-Driving abonelik uygulaması, sesli komutla çalışan “Hey Grok” entegrasyonu ve uzun süredir beklenen otomatik güncelleme yükleme özelliği yer alıyor.

Bunun yanında Tesla, kullanıcı deneyimini daha eğlenceli hale getiren görsel dokunuşlar ve kişiselleştirme seçenekleri de ekleyerek yazılım tarafındaki geliştirmelerini genişletmiş durumda.

Self-Driving uygulaması baştan tasarlandı

Tam Boyutta Gör Güncellemenin en dikkat çeken yeniliği, AI4 (HW4) donanımına sahip araçlar için geliştirilen yeni Self-Driving uygulaması oldu. Yenilenen arayüz sayesinde kullanıcılar, Full Self-Driving (Denetimli) aboneliğini tek dokunuşla aylık 99,99 dolar karşılığında aktif hale getirebiliyor.

Uygulama yalnızca abonelik sürecini kolaylaştırmakla kalmıyor aynı zamanda detaylı bir istatistik paneli de sunuyor. Bu panelde kullanıcıların otonom sürüş kullanımına dair veriler yer alıyor. Günlük kullanım serileri, toplam kat edilen mesafe ve sistem açık/kapalı sürüş karşılaştırmaları gibi bilgiler sunularak kullanıcıların sistemi daha sık kullanması teşvik ediliyor.

Tam Boyutta Gör Bu adım, Tesla’nın kısa süre önce yayınladığı FSD v14.3 sürümüyle de paralel ilerliyor. Söz konusu sürüm, MLIR tabanlı tamamen yenilenmiş altyapısı sayesinde yüzde 20 daha hızlı tepki süresi sunuyor.

“Hey Grok” ile eller serbest kontrol

Tesla’nın yapay zeka asistanı Grok da bu güncellemeden payını alıyor. Artık kullanıcılar “Hey Grok” komutunu söyleyerek sistemi tamamen eller serbest şekilde aktive edebiliyor. Önceki sürümde ekrana dokunmak veya buton kullanmak gerekiyordu.

Tam Boyutta Gör Yeni özellikler arasında konum tabanlı hatırlatıcılar da yer alıyor. Örneğin kullanıcılar, “Eve yaklaştığımda süt almayı hatırlat” gibi komutlar verebiliyor. Asistan, “goodbye” komutuyla kapatılabiliyor.

Bununla birlikte Grok halen sınırlı bir entegrasyona sahip. Sistem, klima, medya veya araç ayarlarını kontrol edemiyor. Bu durum, benzer sistemleri uzun süredir sunan rakip markalara kıyasla Tesla’nın geride kaldığı bir alan olarak değerlendiriliyor.

Evcil hayvanlar için “Cyberhog” dokunuşu

Tam Boyutta Gör Tesla’nın popüler özelliklerinden biri olan Pet Mode (Evcil hayvan modu) da güncellemeden nasibini aldı. Özelliğe üç yeni animasyon karakter eklendi: köpek, kedi ve “Cyberhog” adı verilen kirpi. Özellikle piksel tarzı güneş gözlüğü ve Hawaii gömleğiyle tasarlanan Cyberhog karakteri öne çıkıyor.

Kullanıcılar ayrıca araç ekranına evcil hayvanlarının ismini ekleyerek Pet Mode’u kişiselleştirebiliyor. Bu küçük ama dikkat çekici dokunuş, özelliğin kullanıcılar arasındaki popülerliğini artırmayı hedefliyor.

Görselleştirme ve enerji takibi geliştirildi

Tam Boyutta Gör Yeni Model 3 ve Model Y araçlarda, park ekranı görselleştirmesi de yenilendi. Araç artık düz bir arka plan yerine karanlık ve yansıtmalı bir stüdyo ortamında daha gerçekçi şekilde gösteriliyor. Bunun için Unreal Engine 5 kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Enerji yönetimi tarafında ise çoklu sürüş takibi özelliği eklendi. Kullanıcılar farklı yolculukları ayrı ayrı kaydedip analiz edebiliyor. Bu veriler arasında Wh/mi tüketim, toplam kWh, mesafe ve süre gibi detaylar bulunuyor.

Güvenlik iyileştirmeleri

Güvenlik tarafında Tesla, kör nokta uyarı sistemine yeni bir görsel katman ekledi. Buna göre araçta bulunan ambiyans ışıkları, sinyal verildiğinde kör noktada araç varsa kırmızı renkte yanıyor. Aynı sistem, park halindeyken yaklaşan nesneleri de görsel olarak uyarabiliyor.

Ses sistemi tarafında ise yeni Model 3 ve Model Y’nin premium donanımlı versiyonlarına “Premium Immersive Sound” modu eklendi. Bu sistem, uzamsal ses işleme teknolojisiyle daha geniş ve detaylı bir ses sahnesi oluşturuyor ve tüm medya kaynaklarıyla uyumlu çalışıyor.

Bir diğer önemli yenilik ise güncellemelerin kendisiyle ilgili. Tesla araçlar artık indirilen güncellemeleri gece boyunca, araç kullanılmıyorken otomatik olarak yükleyebiliyor. Bu özellik, kullanıcıların her güncellemeyi manuel olarak onaylama zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Diğer özellikler

Tam Boyutta Gör Tesla, hava durumu haritalarını daha anlaşılır hale getirerek yağmur ve kar ayrımını netleştiren yeni renk paleti sundu. Ayrıca kullanıcılar artık son bir saatlik hava değişimini geriye dönük inceleyebiliyor.

Dashcam tarafında ise önemli bir sıçrama var. Kayıt süresi 1 saatten 24 saate çıkarıldı. Kullanıcılar istedikleri görüntüleri araç üzerinden kalıcı olarak saklayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar araçlarının dijital temsili üzerinde cam filmi, özel kaplama ve plaka seçenekleri gibi detayları değiştirebiliyor. Bu ayarlar Toybox Paint Shop üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca Sketchpad uygulaması artık çıkartma ve emoji desteği sunuyor. Kullanıcılar oluşturdukları çizimleri araçta saklayabiliyor ve mobil uygulama üzerinden senkronize ederek paylaşabiliyor.

Güncelleme, günlük kullanımı kolaylaştıran küçük yeniliklerle de tamamlanıyor. Apple Music ve Spotify’da kaydırma hareketleriyle hızlı şarkı ekleme, Apple Music’te basılı tutarak favori yönetimi ve arka koltuk ekranında harita etkileşimi gibi özellikler kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Ancak Apple CarPlay desteğinin halen sunulmadığını da belirtelim.

