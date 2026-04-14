Tesla’dan 2026 bahar güncellemesi: İşte “Hey Grok” ve gelen tüm yenilikler

Bunun yanında Tesla, kullanıcı deneyimini daha eğlenceli hale getiren görsel dokunuşlar ve kişiselleştirme seçenekleri de ekleyerek yazılım tarafındaki geliştirmelerini genişletmiş durumda.
Self-Driving uygulaması baştan tasarlandı
Uygulama yalnızca abonelik sürecini kolaylaştırmakla kalmıyor aynı zamanda detaylı bir istatistik paneli de sunuyor. Bu panelde kullanıcıların otonom sürüş kullanımına dair veriler yer alıyor. Günlük kullanım serileri, toplam kat edilen mesafe ve sistem açık/kapalı sürüş karşılaştırmaları gibi bilgiler sunularak kullanıcıların sistemi daha sık kullanması teşvik ediliyor.
“Hey Grok” ile eller serbest kontrol
Tesla’nın yapay zeka asistanı Grok da bu güncellemeden payını alıyor. Artık kullanıcılar “Hey Grok” komutunu söyleyerek sistemi tamamen eller serbest şekilde aktive edebiliyor. Önceki sürümde ekrana dokunmak veya buton kullanmak gerekiyordu.
Bununla birlikte Grok halen sınırlı bir entegrasyona sahip. Sistem, klima, medya veya araç ayarlarını kontrol edemiyor. Bu durum, benzer sistemleri uzun süredir sunan rakip markalara kıyasla Tesla’nın geride kaldığı bir alan olarak değerlendiriliyor.
Evcil hayvanlar için “Cyberhog” dokunuşu
Kullanıcılar ayrıca araç ekranına evcil hayvanlarının ismini ekleyerek Pet Mode’u kişiselleştirebiliyor. Bu küçük ama dikkat çekici dokunuş, özelliğin kullanıcılar arasındaki popülerliğini artırmayı hedefliyor.
Görselleştirme ve enerji takibi geliştirildi
Güvenlik iyileştirmeleri
Güvenlik tarafında Tesla, kör nokta uyarı sistemine yeni bir görsel katman ekledi. Buna göre araçta bulunan ambiyans ışıkları, sinyal verildiğinde kör noktada araç varsa kırmızı renkte yanıyor. Aynı sistem, park halindeyken yaklaşan nesneleri de görsel olarak uyarabiliyor.
Ses sistemi tarafında ise yeni Model 3 ve Model Y’nin premium donanımlı versiyonlarına “Premium Immersive Sound” modu eklendi. Bu sistem, uzamsal ses işleme teknolojisiyle daha geniş ve detaylı bir ses sahnesi oluşturuyor ve tüm medya kaynaklarıyla uyumlu çalışıyor.
Bir diğer önemli yenilik ise güncellemelerin kendisiyle ilgili. Tesla araçlar artık indirilen güncellemeleri gece boyunca, araç kullanılmıyorken otomatik olarak yükleyebiliyor. Bu özellik, kullanıcıların her güncellemeyi manuel olarak onaylama zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.
Diğer özellikler
Dashcam tarafında ise önemli bir sıçrama var. Kayıt süresi 1 saatten 24 saate çıkarıldı. Kullanıcılar istedikleri görüntüleri araç üzerinden kalıcı olarak saklayabiliyor.
Güncelleme, günlük kullanımı kolaylaştıran küçük yeniliklerle de tamamlanıyor. Apple Music ve Spotify'da kaydırma hareketleriyle hızlı şarkı ekleme, Apple Music'te basılı tutarak favori yönetimi ve arka koltuk ekranında harita etkileşimi gibi özellikler kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Ancak Apple CarPlay desteğinin halen sunulmadığını da belirtelim.