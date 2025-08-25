Tesla’dan 912 MWh’lık Megapack enerji depolama teslimatı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Şili, yenilenebilir enerji depolama kapasitesini artırma yolunda önemli bir adım atarak Arica ve Parinacota bölgesinde hayata geçirilecek olan Colbun Solar Cell projesine başlıyor. Kısa süre önce 240 adet Tesla Megapack enerji depolama sistemi de proje için Şili’ye teslim edildi.

Tesla’dn yüklü teslimat

Her bir Megapack 38,1 ton ağırlığında ve taşınmaları için özel çekiciler kullanıldı. Bu sayede bataryalar, limandan inşaat sahasına tek tek güvenli şekilde sevk edilecek. Her bir batarya 3,9 MWh’in üzerinde enerji depolayabiliyor ve bir saatlik sürede yaklaşık 3.600 evin ihtiyacını karşılayabiliyor.

Projenin toplam kapasitesi 228 MW, depolama hacmi ise 912 MWh olacak. Bu rakam, sistemin dört saat boyunca sürekli enerji sağlayabileceği anlamına geliyor. Ortalama 55.480 evin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip olan sistem, Şili’nin en büyük enerji depolama projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Colbun’un açıklamalarına göre Solar Cell projesinin yatırım maliyeti 260 milyon dolar olarak belirlendi. Proje kapsamında, 10 hektarlık alana çeşitli altyapı, 220 kV’lik iletim hattı ve destek binaları inşa edilecek. Megapack’lerin ve diğer bileşenlerinin kurulum ve test aşamalarının ardından projenin 2026 ortalarında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

