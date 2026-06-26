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    Tesla'dan Avrupa'da enerji depolama atağı: Hedef 100 GWh!

    Tesla, NatPower ile İtalya ve Birleşik Krallık'ta 25 GWh'lik dev batarya depolama ağı kuracak. Ortaklığın uzun vadeli hedefi ise 100 GWh'nin üzerinde kapasiteye ulaşmak.

    Tesla'dan Avrupa'da enerji depolama atağı: Hedef 100 GWh! Tam Boyutta Gör
    Tesla, Avrupa'daki enerji depolama faaliyetlerini önemli ölçüde genişletecek yeni bir anlaşmaya imza attı. NatPower ile yapılan çok yıllı iş birliği kapsamında ilk etapta İtalya ve Birleşik Krallık'ta toplam 25 GWh kapasiteli batarya depolama sistemi kurulacak.

    5 proje hayata geçirilecek

    Anlaşma kapsamında Tesla, enerji depolama projelerinde Megapack batarya sistemleri ile birlikte enerji ticaretine yönelik yazılım platformunu da sağlayacak. İlk aşamada İtalya ve Birleşik Krallık'ta kurulacak beş farklı tesis, toplam 25 GWh depolama kapasitesi sunacak. Bu projeler, bölgede planlanan en büyük batarya depolama yatırımları arasında yer alacak.

    NatPower, programın yalnızca ilk beş projeyle sınırlı kalmayacağını belirtiyor. Şirket, uzun vadede 100 GWh'nin üzerinde depolama kapasitesi kurmayı ve 20 yıl içinde 15 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyor.

    Bataryalar yalnızca enerji depolamayacak

    Tesla'dan Avrupa'da enerji depolama atağı: Hedef 100 GWh! Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın sağlayacağı sistemler yalnızca bataryalardan oluşmayacak. Şirketin geliştirdiği enerji ticareti yazılımı, şebeke işletmecilerinin elektriği fiyatların düşük olduğu dönemlerde depolamasına, fiyatların yükseldiği zamanlarda ise yeniden şebekeye satarak gelir elde etmesine olanak tanıyacak.

    Anlaşma, Avrupa'da hızla büyüyen yenilenebilir enerji yatırımlarıyla birlikte enerji depolama ihtiyacının da artmasıyla aynı döneme denk geliyor. Rüzgar ve güneş santralleri hava koşullarına bağlı olarak değişken üretim yaptığı için elektrik arzında dalgalanmalar yaşanabiliyor. Büyük ölçekli batarya sistemleri ise üretimin yüksek olduğu dönemlerde fazla elektriği depolayarak, talebin arttığı zamanlarda şebekeye geri veriyor.

    Tesla'nın en hızlı büyüyen işi enerji depolama oldu

    Son anlaşma, Tesla'nın son dönemde imzaladığı büyük ölçekli enerji depolama sözleşmelerine bir yenisini daha ekliyor. Şirketin enerji depolama birimi Tesla'nın en hızlı büyüyen faaliyet alanı haline gelmiş durumda.

    Tesla, 2025 yılında toplam 46,7 GWh enerji depolama sistemi kurarak bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 48 büyüme kaydetti. Analistlerin tahminlerine göre şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık 14,4 GWh yeni depolama kapasitesini devreye alarak bu alanda bir başka şirket rekoruna ulaştı.

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    enreka_tr 22 saat önce

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