Tesla'dan Avrupa'da FSD hamlesi: 4,1 kat daha az kaza yapıyor!

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Tam Boyutta Gör Tesla, Avrupa'da belirli ülkelerde kullanılabilen Full Self-Driving (FSD Denetimli) sisteminin manuel kullanıma kıyasla daha az kazaya karıştığını gösteren yeni güvenlik verilerini açıkladı. Şirket, verileri Avrupa Birliği genelinde FSD kullanımının önünü açabilecek oylama öncesinde kamuoyuyla paylaşarak düzenleyiciler üzerindeki baskıyı artırıyor.

FSD ile 4 kat daha az kaza

Tesla'nın açıklamasına göre FSD, sistemin kullanımına izin verilen beş Avrupa ülkesinde manuel kullanılan Tesla araçlarına kıyasla 4,1 kat daha az kaza geçirdi. Şirket bu sonuçları nisan-ağustos döneminde toplanan 100 milyon kilometreden fazla sürüş verisine dayandırıyor.

Tam Boyutta Gör Hollanda, nisan ayında Tesla'nın FSD sistemine geçici onay veren ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Bunun ardından Belçika, Danimarka, Estonya ve Litvanya da sistemi onaylamıştı. Tesla, bu ülkelerde sistemin 70 binden fazla müşteri tarafından kullanıldığını ve FSD araçlarının günde 1 milyon kilometreden fazla yol kat ettiğini belirtiyor.

Tesla, bu beş ülkede nisan ve ağustos ayları arasında toplanan 100 milyon kilometreden fazla veriyi analiz etti. Buna göre FSD kullanılan araçlar otoyollarda 3, otoyol dışındaki yollarda ise 9 çarpışmaya karıştı. Manuel kullanılan Tesla araçlarında ise aynı kategorilerde sırasıyla 137 ve 490 çarpışma kaydedildi.

Tesla güvenlik panelini açık kaynak yaptı

Tesla, Avrupa'daki FSD onay sürecinde kullandığı güvenlik panelini de açık kaynak halinde yayımladı. Şirket, aynı panelin Nisan 2026'da tüm AB üyesi ülkelerin düzenleyicileriyle paylaşıldığını belirtti.

Panelde Avrupa'da gerçekleştirilen 230 binden fazla yapılandırılmış senaryo testi de yer alıyor. Altı Avrupa şehrinde yapılan bu testlerde genel başarı oranı yüzde 99’un üzerine çıkarken şirket, herhangi bir güvenlik açısından kritik olay yaşanmadığını bildirdi.

Tesla'nın mühendislik araçları da 1,6 milyon kilometrelik sürüşü büyük veya küçük, FSD performansına atfedilen herhangi bir kusurlu çarpışma olmadan tamamladı.

Tam Boyutta Gör Tesla'nın paylaştığı verilere göre FSD ile gerçekleştirilen şerit değişimlerinin yalnızca yüzde 2,5'inde, önceki yedi saniye içinde Sürücü İzleme Sistemi tarafından uyarı verildi. Şerit değişimlerinin sadece yüzde 0,6'sında ise sürücünün müdahalesini veya yanıt vermesini gerektiren bir talep oluştu.

Avrupa mühendislik filosunda FSD'nin Otomatik Acil Frenleme (AEB) sistemini devreye sokma oranının yol türüne bağlı olarak yüzde 77 ila yüzde 97 daha düşük olduğu belirtildi.

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Şirketin Kuzey Amerika verilerine göre FSD, yol türüne bağlı olarak aktif güvenlik özelliklerine sahip manuel kullanılan Tesla araçlarına kıyasla yüzde 40 ila yüzde 69 daha az büyük kazayla ilişkilendirildi. Küçük çarpışmalarda ise bu oran yüzde 48 ila yüzde 59 arasında değişti.

Aktif güvenlik özellikleri bulunmayan eski Tesla modelleriyle karşılaştırıldığında FSD'nin büyük çarpışma oranı yüzde 71 ila yüzde 90 daha düşük çıktı. Otomatik Acil Frenleme olaylarının da yüzde 74 ila yüzde 84 daha az olduğu belirtildi.

Tam Boyutta Gör FSD kullanılan araçlarda sert hızlanma ve frenleme olayları manuel sürüşe göre yüzde 83 ila yüzde 95, yüksek yanal ivmelenme olayları ise yüzde 55 ila yüzde 75 daha düşük gerçekleşti.

Tesla'nın Avrupa'daki testlerinde farklı trafik senaryolarına ilişkin sonuçlar da açıklandı. Buna göre FSD'nin başarı oranı dönel kavşaklarda yüzde 98,9, kavşaklarda yüzde 99,2, yaya geçitlerinde yüzde 99,7 ve bisikletlilere yol verme senaryolarında yüzde 99,9 oldu.

Şirket, yayımladığı güvenlik panelindeki verilerin tamamının Nisan 2026'dan önceye ait olduğunu ve panelin Hollanda'daki RDW onayının ardından aynı ay içinde tüm AB üyesi ülkelere gönderildiğini vurguladı.

AB onayı için kritik tarih yaklaşıyor

Tesla, Avrupa'da FSD'nin daha geniş kullanımına izin verilmesi için AB düzenleyicilerine yönelik girişimlerini hızlandırmış durumda. Zaten bu güvenlik bilgilerinin yayınlanma nedeni de bürokrasiyi baskı altına almak. Şirket, oylamanın 6 Ekim gibi erken bir tarihte yapılabileceğini belirtiyor.

AB genelinde onay için 27 üye ülkenin en az 15'inin desteği gerekiyor. Bununla birlikte destek veren ülkelerin toplam nüfusunun AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil etmesi şartı bulunuyor.

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Tesla'dan Avrupa'da FSD hamlesi: 4,1 kat daha az kaza yapıyor!

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