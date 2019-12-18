Tesla’dan Çin'de üretilen Model 3 fiyatlarına indirim geliyor

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Tesla, Çin'de üretilen Model 3 otomobillerinin fiyatında indirime gitmeyi planlıyor. Bloomberg'in haberine göre şirket dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarındaki potansiyel müşterileri cezbetmek amacıyla gelecek yıl en az yüzde 20 oranında indirim yapacak.

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Çin'deki yeni Tesla fabrikasında üretilen Model 3'ler 355.800 yuan (yaklaşık 50.550 dolar) başlangıç fiyatı ile satılıyor. 2020'nin ikinci yarısı itibarıyla yüzde 20'lik indirim yapılacak. Böylelikle otomobilin fiyat etiketi 300.000 yuan'lık psikolojik sınırın altına çekilerek müşteriler için daha cazip hale getirilecek.

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Çin'de satışlar durgun

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı olan Çin'de satışlar son birkaç aydır yavaşlamış durumda. Gidişat düzelmeyince üreticilerin pazarı hareketlendirmek için fiyatlarında indirime gitmeleri kaçınılmaz bir hal aldı.

Tesla yerel bileşen kullanımını artırarak maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Elektrikli otomobil devi böylelikle Çin dışından daha az parça ithal edeceği için daha az ithalat vergisi ödeyecek. Bunu da Model 3 fiyatlarına indirim olarak yansıtacak.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-18/tesla-considers-cutting-price-of-china-built-cars-next-year