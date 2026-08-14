Tesla’dan elektrik kesintilerine karşı ucuz enerji depolama çözümü

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Tesla Energy, ABD’nin Teksas eyaletinde elektrik kesintilerine karşı evlere yedekleme sağlayan yeni Powerwall Lease programını duyurdu. Şirket, iki Powerwall ünitesini kendi elektrik hizmeti Tesla Electric ile birlikte sunarak aylık maliyeti ilk yıl için yaklaşık 35 dolara indiriyor. Paket ayrıca sabit ve düşük bir elektrik tarifesiyle sunuluyor.

Aylık 35 dolara yedekleme hizmeti

Program kapsamında iki Powerwall ünitesinin ilk yıl için temel kira bedeli aylık yaklaşık 122 dolar olarak belirleniyor. Bu tutar sonraki yıllarda her yıl yüzde 3 oranında artıyor. Müşterilerden ayrıca başlangıçta tek seferlik 100 dolarlık sipariş ücreti alınıyor.

Tesla Electric’in uygun Backup veya Virtual Power Plant planlarından birine katılan müşterilere ise aylık 87 dolar kredi veriliyor. Böylece 122 dolarlık temel kira bedeli kredi sonrasında yaklaşık 35 dolara düşüyor. Vergiler ise bu tutara ayrıca ekleniyor.

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Standart sistemin kurulumu için ek ücret alınmıyor. Tesla, Powerwall sistemini Storm Watch özelliğiyle birlikte sunuyor ve kullanıcıların tüm sistemi tek bir Tesla uygulaması üzerinden yönetmesine imkan tanıyor.

Fırtına gelmeden bataryalar dolduruluyor

Powerwall, elektrik şebekesinin devre dışı kaldığı durumlarda evin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Şebekede kesinti yaşandığında bataryalar otomatik olarak devreye girerek kesintisiz yedek güç sağlıyor. Böylece aydınlatma, buzdolabı ve diğer temel elektrikli sistemler çalışmaya devam edebiliyor.

Tesla’nın Storm Watch özelliği ise hava tahminlerini takip ediyor. Şiddetli hava koşulları bekleniyorsa Powerwall ünitelerinin önceden tamamen şarj edilmesini sağlıyor.

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