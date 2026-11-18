Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Tesla, elektrik altyapısını dönüştürecek yeni Powercore platformunu tanıttı. 2027 yılında kullanıma sunulacak sistem; transformatör, invertör ve şalt ekipmanlarını tek bir yapıda topluyor. Katı hâl teknolojisiyle elektrik arızalarını saniyenin küçük bir diliminde kesebilen bu altyapı; güneş santrallerinden yapay zekâ veri merkezlerine kadar yüksek güç ihtiyacını tek noktadan karşılayacak. ABD'de üretilecek platform için 25 yıla kadar garanti sunulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerji yatırımları ve yapay zekâ veri merkezlerinin yaygınlaşması, elektrik altyapısına yönelik talebi giderek artırıyor. Ancak geleneksel transformatörlerin üretiminde yaşanan tedarik sorunları, bu dönüşümün önünde önemli bir engel olarak duruyor. Büyük ölçekli enerji projelerinde kullanılan transformatörlerin teslimat süreleri dört yıla kadar çıkabiliyor. Enerji sektöründe oluşan bu darboğaza alternatif bir çözüm getirmek için harekete geçen Tesla, bu sorunu aşmayı hedefleyen yeni enerji platformunu tanıttı. Powercore adını taşıyan sistem, geleneksel transformatörleri, invertörleri ve şalt ekipmanlarını tek bir platformda birleştirerek hem kurulum süreçlerini hızlandırmayı hem de elektrik altyapısındaki tedarik darboğazlarını aşmayı amaçlıyor.

Tesla Powercore, transformatör ve invertörleri tek bir sistemde birleştiriyor

Tesla Powercore, orta gerilim seviyesinde çalışan bütünleşik bir güç elektroniği platformu olarak karşımıza çıkıyor. Katı hâl transformatörü, şalt ekipmanları ve invertörü tek bir muhafaza içerisinde bir araya getiren sistem, 800 V ile 2.000 V arasında nominal doğru akım (DC) gerilimini destekliyor. Alternatif akım (AC) tarafında ise 10 kV ile 34,5 kV arasında çalışabiliyor. Powercore, 34,5 kV AC gerilim seviyesinde 7,4 MW (9 MVA) güce kadar ulaşabiliyor. Bu kapasite, sistemi yalnızca küçük ölçekli enerji uygulamaları için değil, büyük güneş enerjisi santralleri, şebeke ölçekli batarya depolama tesisleri ve yüksek elektrik tüketimine sahip veri merkezleri için de uygun hâle getiriyor.

Burada özellikle katı hâl transformatör teknolojisi dikkat çekiyor. Geleneksel transformatörler, elektrik gerilimini elektromanyetik indüksiyon yoluyla yükseltip düşürürken katı hâl transformatörleri bu işlemi güç elektroniği devreleri ve yarı iletken anahtarlama elemanları aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu yaklaşım, gerilim dönüşümünün yanı sıra güç akışının daha hassas şekilde kontrol edilmesine de imkân tanıyor. Tesla'nın yeni platformu ise bu teknolojiyi invertör ve koruma ekipmanlarıyla birleştirerek daha bütünleşik bir enerji altyapısı sunuyor.

Şirket, ABD'deki kendi tesislerinde üreteceği sistemin 2027 yılında faaliyete geçmesini planlıyor. -40 ile 55 derece Celsius arasındaki sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde tasarlanan platform için 25 yıla kadar garanti sunulması bekleniyor.

Güneş enerjisi ve Megapack sistemlerinin kurulumu kolaylaşacak

Tam Boyutta Gör Tesla'nın yeni platformunun hedeflediği alanlardan biri büyük ölçekli güneş enerjisi santralleri. Mevcut sistemlerde güneş panellerinden elde edilen doğru akımın şebekeye aktarılabilmesi için invertörler aracılığıyla alternatif akıma dönüştürülmesi ve ardından uygun gerilim seviyesine çıkarılması gerekiyor. Bunun için farklı ekipmanların ayrı ayrı kurulması ve birbirine bağlanması gerekirken Powercore, bu bileşenleri tek bir sistemde topluyor. Platform, mevcut 1.500 V DC güneş enerjisi santrallerini desteklediği gibi gelecekte kullanılması beklenen 2.000 V DC mimarileriyle de uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Böylece enerji santrali işletmecilerinin ayrıca ikincil invertör ve transformatör satın almasına gerek kalmayacak.

Enerji depolama tarafında ise Powercore, Tesla'nın Megapack batarya sistemleriyle doğrudan entegre çalışabilecek. İki sistem, DC bara bağlantıları üzerinden birbirine bağlanabilecek ve önceden birleştirilmiş şekilde proje sahasına gönderilebilecek. Bu sayede kurulum sırasında yapılması gereken kablolama ve bağlantı işlemleri azalırken projelerin devreye alınması da hızlanacak. Tesla'ya göre daha sade bir sistem mimarisi, hem saha işçiliği maliyetlerini hem de kurulum süresini düşürebilecek.

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100 mikrosaniyede elektrik arızasını kesebilen katı hâl devre kesici ile geliyor

Powercore'un öne çıkan özelliklerinden biri de Tesla'nın kendi ifadesiyle sektörde bir ilk olan entegre katı hâl devre kesicisi. Geleneksel elektrik sistemlerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi ve akımın kesilmesi için mekanik devre kesiciler kullanılıyor. Bu sistemlerde mekanik bileşenlerin hareket etmesi gerektiğinden koruma işlemi belirli bir zaman alıyor. Tesla'nın platformunda ise katı hâl devre kesicisi, elektriksel arızaları 100 mikrosaniye içerisinde kesebiliyor. Şirkete göre bu hız, geleneksel transformatör tabanlı koruma sistemlerinden yaklaşık 1.000 kat daha hızlı. Böylece hem ekipmanların hem de sistem üzerinde çalışan personelin elektrik arızalarına karşı daha iyi korunması hedefleniyor.

Tesla Powercore, yapay zekâ veri merkezlerine de güç sağlayacak

Tesla'nın yeni platformunun hedeflediği bir diğer önemli alan ise yapay zeka veri merkezleri. Özellikle büyük dil modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için kullanılan GPU kümeleri, çok yüksek miktarda elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyor. Bu veri merkezlerinde güç dağıtımının verimli hâle getirilmesi, hem enerji kayıplarını azaltmak hem de artan elektrik talebini karşılamak açısından giderek daha önemli hâle geliyor. Geleneksel veri merkezlerinde şebekeden gelen yüksek gerilimli elektriğin sunucuların kullanabileceği seviyelere indirilmesi için birden fazla dönüşüm aşaması gerekiyor. Tesla ise Powercore ile bu süreci sadeleştirmeyi hedefliyor. Şirketin açıklamasına göre platform, şebekeden gelen elektriği tek bir dönüşüm aşamasında sunuculara iletilebilecek 800 V DC gerilime dönüştürebilecek. Böylece farklı gerilim seviyeleri arasında dönüşüm yapmak için kullanılan ekipmanların ve bağlantı noktalarının azaltılması amaçlanıyor.

Tesla, bu teknoloji için NVIDIA ile de çalışıyor. Şirket, Powercore'u NVIDIA'nın yeni nesil veri merkezlerinde kullanılacak ekipmanların entegrasyon standartlarını doğrulayan DSX Ready Programı kapsamında sertifikalandırmak istiyor. Bu program, veri merkezi altyapısında kullanılacak donanımların belirli teknik gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını değerlendiriyor.

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