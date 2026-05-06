    Tesla'dan menzili arttırmak için ilginç patent: Sıcak havayı dışarı vakumlayacak

    Tesla'nın patent başvurusunda bulunduğu yeni sistem, araç kabininde oluşan "sıcak hava cepleri"ni hedef alarak hem konforu artırmayı hem de enerji tüketimini azaltmayı amaçlıyor.

    Tesla, elektrikli araçlarda menzili artırmaya yönelik ilginç bir patent başvurusunda bulundu. Şirketin geliştirdiği yeni sistem, araç kabininde oluşan “sıcak hava cepleri”ni hedef alarak hem konforu artırmayı hem de enerji tüketimini azaltmayı amaçlıyor.

    Sıcak hava cebi nedir?

    Araç içinde bazı bölgeler, özellikle güneş ışığına doğrudan maruz kalan yüzeyler (cam tavan, yan camlar veya koltuklar), çevresine göre daha hızlı ısınır. Bu bölgelerde biriken ve dolaşımı zayıf olan sıcak hava, “hot air pocket” yani sıcak hava cebi olarak adlandırılıyor. Örneğin güneş altında kalan bir araçta, koltuk üstü ya da cam kenarındaki hava diğer noktalara göre çok daha sıcak olabilir.

    Vakum sistemiyle sıcak hava emilecek

    Tesla’nın patenti, bu sorunu çözmek için HVAC (ısıtma, havalandırma ve klima) sistemine özel bir emiş ünitesi eklemeyi öneriyor. Bu sistem, kabin içinde belirli noktalarda negatif basınç oluşturarak sıcak havayı doğrudan bu bölgelerden çekiyor. Ardından çekilen hava klima sisteminde işlenip soğutuluyor ve yeniden kabin içine dağıtılıyor. Böylece tüm iç hacmi eşit şekilde soğutmak yerine, doğrudan problemli alanlara odaklanılarak daha akıllı bir iklimlendirme sağlanıyor.

    Sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri ise yalnızca ihtiyaç duyulduğunda devreye girmesi. Araç içindeki sensörler, hangi bölgelerin daha sıcak olduğunu analiz ederek emiş sistemini sadece gerekli noktalarda aktif hale getiriyor. Bu da gereksiz enerji tüketimini önleyerek verimliliği artırıyor.

    Yüzde 7,4'e varan enerji tasarrufu

    Patentte paylaşılan verilere göre bu yaklaşım, klima sisteminin enerji tüketimini yüzde 7,4’e kadar azaltabiliyor. 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklarda yaklaşık 127 watt’lık bir tasarruf sağlanırken, HVAC sisteminin güç tüketimi 1.720 watt seviyesinden 1.593 watt’a düşürülebiliyor. İlk bakışta küçük gibi görünen bu fark, özellikle uzun yolculuklarda ve yüksek sıcaklıklarda menzil üzerinde anlamlı bir etki yaratabilir.

    Zira araştırmalar, sıcak havalarda klima kullanımının elektrikli araç menzilini yüzde 18’e kadar düşürebildiğini ortaya koyuyor. Tesla’nın bu yeni yaklaşımı ise batarya kapasitesini artırmadan ya da aracın temel mühendisliğini değiştirmeden, sadece kabin içi hava akışını optimize ederek verimlilik kazanmayı hedefliyor.

    Elbette bu teknoloji şu an için yalnızca bir patent aşamasında ve üretim modellerde kullanılıp kullanılmayacağı belirsiz. Ancak hayata geçmesi durumunda, özellikle sıcak iklimlerde elektrikli araç kullanıcılarına hem daha konforlu bir sürüş hem de daha uzun menzil sunma potansiyeline sahip görünüyor.

