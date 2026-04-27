    Tesla’dan Model 3 alımlarına bir yıl ücretsiz şarj hediyesi

    Tesla, Model 3 Premium ve Performance alımlarında Kuzey Amerika’da bir yıl ücretsiz Supercharging sunuyor. Kampanya bireysel kullanıcıları kapsarken ticari araçlar hariç tutuluyor.

    Tesla, Kuzey Amerika pazarında Model 3 Premium ve Performance versiyonlarını satın alan yeni müşterilere yönelik dikkat çekici bir kampanya başlattı. Şirket, belirli Model 3 siparişlerinde bir yıl boyunca Supercharger istasyonlarında ücretsiz hızlı şarj imkanı sunacağını duyurdu. Ancak bu teklifin herhangi bir anda değiştirilebileceği veya tamamen sonlandırılabileceği özellikle vurgulanıyor.

    Söz konusu kampanya Tesla’nın daha önce sonlandırdığı sınırsız ücretsiz şarj döneminden farklı bir uygulama olarak öne çıkıyor. Şirket, 2018 yılında ömür boyu ücretsiz Supercharging avantajını tamamen kaldırmış, buna karşın sonraki yıllarda zaman zaman sınırlı süreli promosyonlarla bu ayrıcalığı yeniden gündeme getirmişti.

    Şarj alışkanlığına göre etki değişiyor

    Otomotiv sektörü analizlerine göre, bu tür bir avantaj özellikle evde şarj imkanı bulunan kullanıcılar için belirleyici bir unsur değil. Çünkü düzenli olarak ev elektriğiyle şarj yapan kullanıcılar açısından Supercharger kullanım ihtiyacı sınırlı kalıyor.

    Buna karşın evinde şarj altyapısı bulunmayan sürücüler için tablo farklı. Bu kullanıcılar için bir yıllık ücretsiz şarj hakkı önemli ölçüde maliyet avantajı sağlayabilir. Hesaplamalara göre aracını dışarıda şarj eden bir kullanıcı, 1000-1500 dolar civarında tasarruf yapabilir.

    Bununla birlikte kampanya, yoğun istasyon kullanımına bağlı ek ücretlendirmeleri kapsamıyor. Şirket, Supercharger noktalarında yoğunluk yaşandığında ve araç bataryası %80 seviyesini aştıktan sonra istasyonda bağlı kalınması durumunda uygulanan yoğunluk ücreti gibi ek maliyetlerin kullanıcıya yansıtılmaya devam edeceğini belirtiyor.

    Kampanyanın kapsamı da net şekilde sınırlandırılmış durumda. Tesla, araç paylaşımı, taksi hizmetleri veya teslimat gibi ticari amaçlarla kullanılan araçların bu ücretsiz şarj teklifinden yararlanamayacağını açıkladı.

