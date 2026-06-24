Tesla'dan ölümcül kaza açıklaması: Sürücü sonuna kadar gaza bastı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, Teksas'ta bir evin duvarından içeriye girerek 76 yaşındaki bir kadının ölümüne neden olan Model 3 kazasında şirketin FSD (Full Self-Driving - FSD) sisteminin doğrudan sorumlu olduğu yönündeki iddialara karşı çıktı. Şirketin yapay zeka ekibinin başındaki isim Ashok Elluswamy, kazanın yaşandığı sırada FSD'nin aktif olduğunu, sürücünün ise sistemi manuel olarak devre dışı bıraktığını söyledi. Elluswamy, sürücünün gaz pedalına yüzde 100 oranında bastığını söyledi.

FSD aktifti ancak sürücü müdahale etti

Tesla'nın paylaştığı verilere göre 44 yaşındaki sürücü Michael Butler, kaza sırasında aracı yaklaşık 117 km/s hıza çıkardı. Elluswamy, sürücünün gaz pedalını sonuna kadar bastığını ve çarpışmanın ardından da pedalın basılı kalmaya devam ettiğini belirtti.

Tesla CEO'su Elon Musk da olayın ardından yaptığı paylaşımda “FSD, mahalle sokaklarında yavaş sürer. Bu ise yüksek hızlı bir kazaydı!” ifadelerini kullanarak sistemin tek başına böyle bir sonuca yol açtığı iddialarını reddetti.

Tam Boyutta Gör Tesla'nın son açıklaması, kazanın yaşandığı anda FSD'nin devrede olduğunu doğrulaması açısından dikkat çekiyor. Daha önce sürücünün polise verdiği ifadede aracın Autopilot modunda olduğunu söylediği aktarılmıştı. Tesla da sistemin aktif olduğunu ancak sürücünün gaz pedalına tam güç uygulayarak sistemi geçersiz kıldığını savunuyor.

Şirketin açıklaması, kazanın temel nedeninin bir sürücü hatası olduğu yönünde olsa da olayla ilgili soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırmış değil. Özellikle sürücünün neden böylesine ani ve agresif bir müdahalede bulunduğu konusu halen yanıt bekliyor.

Tesla'nın sürüş destek sistemleri halihazırda ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) incelemesi altında bulunuyor. Kurum, FSD'nin olumsuz koşullarda yolu doğru şekilde algılayıp algılayamadığını ve sürücüleri yeterince uyarıp uyarmadığını araştırıyor. NHTSA, Teksas'taki ölümcül kazayla ilgili de ayrı bir soruşturma başlattı.

Gaz pedalına basılması Tesla'yı tamamen aklar mı?

Kazanın ardından ortaya çıkan en önemli tartışma noktası, sürücünün gaz pedalına sonuna kadar basmış olmasının Tesla'nın sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırıp kaldırmadığı.

Evet, sürücü gaza sonuna kadar bastığı için sistem devreden çıktı ve kaza oldu. Ancak belki de asıl soru, deneyimli bir sürücünün neden gaza sonuna kadar basıp aracı duvara doğru sürdüğüdür. Belki de sürücü, FSD’nin beklenmedik bir davranış gerçekleştirmesinin ardından hızlı bir müdahalede bulundu ve yanlış pedala bastı. Bu senaryoda sürücü hatası bulunmasına rağmen, sürüş destek sistemlerinin sürücüyü pasif hale getiren yapısının da olayda dolaylı rol oynadığı ileri sürülüyor. Benzer bir tartışma daha önce Florida'da görülen ve Autopilot kullanılan ölümcül bir kazada da yaşanmıştı. 2025 yılında bir jüri, sürücünün açık hatalarına rağmen Tesla'yı da kısmen sorumlu bularak şirkete karşı 243 milyon dolar ceza kesmişti.

Finlandiya, AB'den önce Tesla FSD’yi onaylamayı değerlendiriyor 7 sa. önce eklendi

Tesla gibi çoğu kısmi otonomi sunan markalar genellikle Seviye 2 veya benzer skaladaki bir yazılımı kullanıyor. Bu sistemler sürücün her zaman kontrolü devreye alabilecek dikkatte olmasını gerektiriyor. Sistemlerin yüzlerce kez sorunsuz çalışmış olması riskleri düşürmüyor. Zira kazanın ve hatanın sadece bir kere olması yeterlidir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla'dan ölümcül kaza açıklaması: Sürücü gaza bastı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: