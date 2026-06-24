Tesla'dan ölümcül kaza açıklaması: Sürücü sonuna kadar gaza bastı

FSD aktifti ancak sürücü müdahale etti
Tesla'nın paylaştığı verilere göre 44 yaşındaki sürücü Michael Butler, kaza sırasında aracı yaklaşık 117 km/s hıza çıkardı. Elluswamy, sürücünün gaz pedalını sonuna kadar bastığını ve çarpışmanın ardından da pedalın basılı kalmaya devam ettiğini belirtti.
Tesla CEO'su Elon Musk da olayın ardından yaptığı paylaşımda “FSD, mahalle sokaklarında yavaş sürer. Bu ise yüksek hızlı bir kazaydı!” ifadelerini kullanarak sistemin tek başına böyle bir sonuca yol açtığı iddialarını reddetti.
Şirketin açıklaması, kazanın temel nedeninin bir sürücü hatası olduğu yönünde olsa da olayla ilgili soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırmış değil. Özellikle sürücünün neden böylesine ani ve agresif bir müdahalede bulunduğu konusu halen yanıt bekliyor.
Tesla'nın sürüş destek sistemleri halihazırda ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) incelemesi altında bulunuyor. Kurum, FSD'nin olumsuz koşullarda yolu doğru şekilde algılayıp algılayamadığını ve sürücüleri yeterince uyarıp uyarmadığını araştırıyor. NHTSA, Teksas'taki ölümcül kazayla ilgili de ayrı bir soruşturma başlattı.
Gaz pedalına basılması Tesla'yı tamamen aklar mı?
Kazanın ardından ortaya çıkan en önemli tartışma noktası, sürücünün gaz pedalına sonuna kadar basmış olmasının Tesla'nın sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırıp kaldırmadığı.
Evet, sürücü gaza sonuna kadar bastığı için sistem devreden çıktı ve kaza oldu. Ancak belki de asıl soru, deneyimli bir sürücünün neden gaza sonuna kadar basıp aracı duvara doğru sürdüğüdür. Belki de sürücü, FSD’nin beklenmedik bir davranış gerçekleştirmesinin ardından hızlı bir müdahalede bulundu ve yanlış pedala bastı. Bu senaryoda sürücü hatası bulunmasına rağmen, sürüş destek sistemlerinin sürücüyü pasif hale getiren yapısının da olayda dolaylı rol oynadığı ileri sürülüyor. Benzer bir tartışma daha önce Florida'da görülen ve Autopilot kullanılan ölümcül bir kazada da yaşanmıştı. 2025 yılında bir jüri, sürücünün açık hatalarına rağmen Tesla'yı da kısmen sorumlu bularak şirkete karşı 243 milyon dolar ceza kesmişti.
Tesla gibi çoğu kısmi otonomi sunan markalar genellikle Seviye 2 veya benzer skaladaki bir yazılımı kullanıyor. Bu sistemler sürücün her zaman kontrolü devreye alabilecek dikkatte olmasını gerektiriyor. Sistemlerin yüzlerce kez sorunsuz çalışmış olması riskleri düşürmüyor. Zira kazanın ve hatanın sadece bir kere olması yeterlidir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel