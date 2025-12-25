Tesla’dan rakiplerine gönderme: “Kendi kendini süremeyen arabalar”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderide 1980’lerden kalma eski bir cep telefonunun fotoğrafını kullanarak kendi kendine sürüş yeteneği olmayan araçları adeta “antik teknoloji” olarak nitelendirdi. Paylaşıma eşlik eden açıklamada ise “Kendi kendini süremeyen arabalar” ifadesiyle mesaj net bir şekilde verildi.

Denetimsiz FSD yaklaşıyor

Öte yandan FSD’nin tüketici sürümlerinde sistem halen insan denetimini gerektirirken Tesla, Robotaxi araçlarını daha gelişmiş dahili yazılım ile test ediyor. Bu araçlar, Austin’de gerçekleştirilen testlerde tamamen sürücüsüz çalışabiliyor. Dünya genelinde FSD, şu an yedi ülkede aktif durumda ve Tesla, Birleşik Arap Emirlikleri ile Danimarka gibi pazarlarda regülasyon onayları için çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa’da şirket, teknolojiye dair farkındalığı artırmak amacıyla FSD yolculuk deneyimi sunuyor. En güncel halka açık sürüm olan FSD v14.2.1, sürücülere belirli şartlar altında araç kullanırken mesaj yazabilme olanağı sunuyor.

Elon Musk, daha önce Tesla’nın sürücüsüz FSD’yi büyük ölçüde çözdüğünü ve önümüzdeki haftalarda gelecek olan v14.3 sürümünün, sistemin “son büyük eksik parçasını” temsil ettiğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise Elon Musk ve Tesla’nın üst düzey yöneticileri, Austin’de yaptıkları FSD (Denetimsiz) testleri ile teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne sermişti. Musk ve şirketin yapay zeka lideri Ashok Elluswamy’nin ön koltukta hiç kimse olmadan test sürüşleri yapması sistemin güvenilirliğini güçlendiriyor.

Musk, X platformunda bir Tesla aracının ön koltukta sürücü veya güvenlik görevlisi olmadan kendisini şehir içinde gezdirdiğini ve yolculuğun kusursuz şekilde sonuçlandığını aktardı. Elluswamy de benzer şekilde, kendisinin arka koltukta oturduğu ve aracın tamamen otonom biçimde çalıştığı 2 dakikalık bir deneyim videosu paylaştı.

Tesla, Austin’de tam otonom FSD testlerini bu ayın başında genişletmeye başladı ve şehir içi sokaklarda tamamen insansız araçların kullanıldığı birçok video ortaya çıktı. Robotaxi araçlarının hiçbir müdahale olmadan kavşaklar, yoğun trafik akışı ve karmaşık kentsel senaryolarını yönetilebildiği belirtiliyor.

Tesla, sürücüsüz FSD teknolojisiyle önemli bir adım atsa da rekabet sahasında yalnız değil. Waymo, Alphabet’in otonom sürüş birimi olarak ciddi bir veri ve deneyim avantajına sahip. Şirket, birçok şehirde milyonlarca ücretli sürücüsüz yolculuk gerçekleştiriyor. Tesla’nın tüketici FSD sürümleri hala insan denetimi gerektiriyor ve bu nedenle tam anlamıyla otonom değiller.

