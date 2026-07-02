Tesla'dan rekor çeyrek: İki yıllık düşüş serisi sona erdi

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Tam Boyutta Gör Tesla, 2026 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirdiği 480.126 araç teslimatıyla beklentileri geride bırakarak iki yıllık düşüş trendine son verdi. Şirketin teslimatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış gösterdi.

Tesla'nın açıkladığı üretim ve teslimat verilerine göre şirket, ikinci çeyrekte toplam 451.758 araç üretti, buna karşılık 480.126 araç teslim etti. Böylece Tesla, stoklarında bulunan yaklaşık 28 bin aracı da eriterek üretimden daha fazla teslimat gerçekleştirmiş oldu.

Model 3 ve Model Y satışları sürükledi

Tesla'nın teslimatlarının büyük bölümünü her zamanki gibi Model 3 ve Model Y oluşturdu.

Model Üretim Teslimat Model 3 / Model Y 442.936 467.762 Diğer Modeller (Model S, Model X, Cybertruck, Semi) 8.822 12.364 Toplam 451.758 480.126

Tesla, 2025'in ikinci çeyreğinde 384.122 araç teslim etmişti. Son veriler, yıllık bazda yüzde 25'lik büyümeye işaret ederken, şirketin 2023'teki zirve satışlarının ardından yaşadığı iki yıllık gerilemenin de sona erdiğini gösteriyor. Ayrıca teslimatlar, 2026'nın ilk çeyreğinde kaydedilen 358.023 adetlik seviyeye kıyasla yüzde 34 arttı. Analistlerin en iyimser tahminleri dahi 420 bin araç seviyesinde kalırken, Tesla'nın açıkladığı sonuçlar en yüksek beklentileri bile 60 binden fazla araçla aşmış oldu.

Tarihinin en güçlü ikinci çeyreği

480.126 adetlik teslimat, Tesla'nın şimdiye kadarki en başarılı ikinci çeyrek performansı olarak kayıtlara geçti. Şirket, böylece 2023'ün ikinci çeyreğinde ulaştığı 466.140 araçlık önceki rekorunu geride bıraktı.

Bununla birlikte Tesla'nın tüm zamanlardaki teslimat rekoru halen, ABD'deki 7.500 dolarlık elektrikli araç vergi teşvikinin sona ermesinden önce yaşanan yoğun talebin etkisiyle 2025'in üçüncü çeyreğinde kaydedilen 497.099 araç seviyesinde bulunuyor.

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Enerji depolama tarafında büyüme devam ediyor

Tesla'nın enerji depolama birimi de büyümesini sürdürdü. Şirket, ikinci çeyrekte 13,5 GWh enerji depolama ürünü devreye aldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 9,6 GWh seviyesine göre yüzde 40'tan fazla artış anlamına geliyor.

BYD liderliğini sürdürüyor

Tesla'nın güçlü performansına rağmen küresel bataryalı elektrikli araç satışlarında liderlik hala Çinli üretici BYD'nin elinde bulunuyor. BYD, 2026'nın ikinci çeyreğinde 557.090 adet tam elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi.

Ancak iki şirket arasındaki fark hızla kapanıyor. BYD'nin elektrikli araç teslimatları yıllık bazda yaklaşık yüzde 8 gerilerken, Tesla'nın teslimatları yüzde 25 arttı. Böylece iki şirket arasındaki fark bir yıl önceki 220 bin araç seviyesinden yaklaşık 77 bin araca kadar düşmüş durumda.

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Tesla'dan rekor çeyrek: İki yıllık düşüş serisi sona erdi

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