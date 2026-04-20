Tesla’dan Türkiye hamlesi: FSD için ilk somut adım atıldı

Tam Boyutta Gör Tesla, uzun süredir Türkiye’de merakla beklenen Full Self-Driving (FSD) teknolojisi için dikkat çekici bir adım attı. Şirket, İstanbul merkezli bir “Vehicle Operator” (Araç Operatörü) pozisyonu açarak otonom sürüş sistemlerinin yerel koşullara uyarlanması sürecini resmen başlattı.

İstanbul trafiği FSD’nin eğitim sahası olacak

Açılan pozisyon, doğrudan Tesla’nın veri toplama operasyonuna odaklanıyor. Görevi üstlenecek çalışanlar İstanbul’un yoğun ve karmaşık trafik koşullarında Tesla araçlarını kullanarak yüksek kaliteli sürüş verisi toplayacak. Bu veriler, şirketin otonom sürüş algoritmalarının eğitilmesi ve geliştirilmesi için kritik önem taşıyor.

Tesla’nın bu adımı FSD sisteminin yalnızca genel sürüş senaryolarına değil, aynı zamanda Türkiye’ye özgü trafik dinamiklerine, yol yapısına, işaretlere ve yaya davranışlarına adapte edilmesini hedefliyor.

Öte yandan Tesla, ilanında adaylardan en az 4 yıllık aktif sürücülük deneyimi, temiz bir sürüş geçmişi ve ileri düzeyde dikkat becerisi bekliyor. Bunun yanında ileri seviye İngilizce bilgisi, bilgisayar kullanım yetkinliği ve özellikle sürücü destek sistemlerine (ADAS) aşinalık önemli gereksinimler arasında yer alıyor.

Avrupa onayı sonrası süreç hızlanabilir

Tesla’nın Türkiye’de bu adımı atması kısa süre önce Hollanda merkezli FSD onay sürecinde yaşanan gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde daha da anlam kazanıyor. Avrupa’da otonom sürüş teknolojilerine yönelik düzenleyici ilerlemelerin hız kazanması Türkiye gibi yeni pazarlarda da sürecin ivmelenebileceğine işaret ediyor.

Halihazırda Hollanda’nın yetkili kuruluşu RDW, FSD’nin Avrupa genelinde kullanılabilmesi için Avrupa Birliği onayı sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Bu sürecin Mayıs ayında başlaması bekleniyor. Test sonuçlarının yeterli bulunması ve üye ülkelerin çoğunluğunun destek vermesi halinde bir sonraki adımda AB genelinde geçerli olacak tip onayı için resmi düzenleme hazırlanacak. Genel bekleyiş bu yıl içinde FSD’nin AB genelinde aktif olması yönünde. AB trafik kurallarını uygulayan Türkiye için de yine bu yıl bitmeden FSD’nin aktif olması bekleniyor.

