Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla'dan üretim devrimi: Cybercab fabrikası böyle çalışıyor

    Tesla, Cybercab üretiminde aracın farklı bölümlerini ayrı hatlarda hazırlayıp son aşamada birleştiren yeni bir sistem kullanıyor. İşte devrimsel üretim yöntemi...

    Tesla'dan üretim devrimi: Cybercab fabrikası böyle çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, uzun süredir geleneksel otomobil üretim süreçlerini değiştirmeyi amaçlayan yeni bir üretim yaklaşımı üzerinde çalışıyor. Şirketin “Unboxed” olarak adlandırdığı bu yöntem, Teksas'taki fabrikada Cybercab üretimiyle birlikte hayata geçiriliyor. Mühendislik firması Munro & Associates tarafından yayımlanan yeni videoda Tesla mühendislik şefi Lars Moravy ve Cybercab proje lideri Eric Earley, üretim hattının çalışma prensiplerini ve aracın montaj sürecini ayrıntılı şekilde anlattı.

    Geleneksel otomobil üretiminde öncelikle aracın gövdesi bir araya getiriliyor, ardından boya işlemi gerçekleştiriliyor. Daha sonra mekanik parçalar, kablolama ve iç donanım uzun bir montaj hattında araca ekleniyor. Tesla'nın Unboxed yaklaşımı ise bu sıralamayı tamamen değiştiriyor.

    Cybercab'in parçaları ayrı ayrı hazırlanıyor

    Bu yöntemde aracın ön bölümü, arka bölümü, yan panelleri ve tabanı ayrı üretim hatlarında hazırlanıyor. Söz konusu modüller, gerekli parçalar ve donanımlar üzerlerine monte edildikten sonra üretimin ilerleyen aşamalarında birleştiriliyor. Böylece çalışanlar ve robotlar, aracın içine ulaşmaya çalışmak yerine daha kolay erişilebilen küçük parçalar üzerinde çalışabiliyor.

    Tesla, Cybercab üretim hattında yaklaşık yüzde 78 otomasyon oranına ulaşıldığını belirtiyor. Şirkete göre bu yaklaşım, üretim istasyonlarının birbirine daha yakın konumlandırılmasına ve montaj süresinin azaltılmasına da yardımcı oluyor.

    Tesla'dan üretim devrimi: Cybercab fabrikası böyle çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın açıklamalarına göre ön modül, aracın toplam parça ve donanım içeriğinin yaklaşık yarısını barındırıyor. Elektrik motoru, süspansiyon ve termal yönetim donanımları özel bir konumlandırma platformuna yerleştiriliyor. Ardından gösterge panelini de üzerinde taşıyan ön yapı, bu bileşenlerin üzerine indiriliyor.

    Yan bölümler ise yatay konumda monte ediliyor. Tavan bileşenleri çalışanların rahatça ulaşabileceği yükseklikte takılırken koltuklar ve halı gibi iç mekan parçaları doğrudan batarya paketine monte ediliyor. Bataryanın üst kapağı aynı zamanda aracın kabin tabanı görevini üstleniyor.

    Önceden hazırlanan bu modüller, otomatik birleştirme hattında bir araya geliyor. Kablolar, hortumlar ve diğer bileşenler de bu aşamadan önce ilgili modüllere yerleştirilmiş oluyor. Robotlar, parçaları doğru konumlara getirerek birleştirme işlemini gerçekleştiriyor.

    Tesla'dan üretim devrimi: Cybercab fabrikası böyle çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Bu aşamanın ardından Cybercab, yaklaşık 25 istasyondan oluşan son montaj hattına giriyor. Tesla mühendislik şefi Moravy, Model Y üretiminde bu sayının yaklaşık 5 ila 10 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Geleneksel üretimde son montaj aşamasında gerçekleştirilen birçok işlem, Cybercab'de önceden tamamlanıyor. Aracın tekerlekleri montaj hattının sondan bir önceki istasyonunda takılıyor. Cybercab ilk kez üretim hattının sonlarına doğru kendi tekerlekleri üzerinde ilerlemeye başlıyor.

    Boya işlemi ortadan kaldırıldı

    Unboxed üretim yönteminin önemli avantajlarından biri de geleneksel boya sürecine ihtiyaç duyulmaması. Normal otomobil üretiminde gövdenin boyanması, parçaların daha erken bir aşamada birleştirilmesini gerektiriyor. Bu durum Tesla'nın ayrı modüller üzerinden üretim yaklaşımını zorlaştırıyor.

    Tesla'dan üretim devrimi: Cybercab fabrikası böyle çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Şirket bunun yerine Cybercab'in plastik dış panellerine renkleri kalıplama sırasında kazandırıyor. Böylece geleneksel boya atölyesine ihtiyaç duyulmuyor. Ön ve arka yapısal modüllerde de elektro kaplama işlemi kullanılmıyor. Ancak çelikten üretilen yan yapılar bu kaplama işleminden geçiriliyor.

    Tesla mühendisleri, farklı kaplama alternatiflerini değerlendirdikten sonra bu yöntemi tercih ettiklerini belirtiyor. Yüzeyde oluşabilecek çiziklerin ise geleneksel otomobil boyalarında olduğu gibi onarılabileceği ifade ediliyor.

    Tesla yılda 125 bin Cybercab üretebilecek

    Tesla'nın Unboxed üretim fikri yaklaşık altı yıl önce ortaya çıktı. Lars Moravy, şirketin mevcut otomobil tasarımlarını robotlarla otomatikleştirmeye çalışırken çeşitli zorluklarla karşılaştığını ve sorunun üretim yönteminden ziyade otomobilin tasarımında olduğunu fark ettiklerini söylüyor.

    Parçaların daha küçük modüllere ayrılması, robotların bileşenlere daha kolay erişmesini ve üretim istasyonlarının daha verimli kullanılmasını sağladı. Ayrıca Tesla, büyük parçaları birleştirmeden önce bileşenleri ayrı ayrı test ederek olası arızaların son montaj aşamasında ortaya çıkma ihtimalini azaltmayı hedefliyor.

    Öte yandan Moravy, Tesla'nın Cybercab fabrikasını henüz her gün çalıştırmadığını belirtiyor. Bunun nedeni olarak şirketin araçları üretme hızının, sahaya dağıtım hızından daha yüksek olmasını gösteriyor. Tesla, üretim hattının tam kapasiteye ulaştığında yılda 125 bin Cybercab üretmeyi hedefliyor.

    Kaynakça https://insideevs.com/news/813774/tesla-cybercab-factory-munro-live/ https://www.youtube.com/watch?v=UIrK8oStl-0
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kombi kaç derecede çalışmalı kombi devirdaim pompası bozulursa ne olur starbucks çalışan yorumları warband osmanlı modu honda city 1.5 i-vtec executive

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ACER Aspire Lite
    ACER Aspire Lite
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum