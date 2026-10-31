Tesla'dan üretim devrimi: Cybercab fabrikası böyle çalışıyor

Geleneksel otomobil üretiminde öncelikle aracın gövdesi bir araya getiriliyor, ardından boya işlemi gerçekleştiriliyor. Daha sonra mekanik parçalar, kablolama ve iç donanım uzun bir montaj hattında araca ekleniyor. Tesla'nın Unboxed yaklaşımı ise bu sıralamayı tamamen değiştiriyor.
Cybercab'in parçaları ayrı ayrı hazırlanıyor
Bu yöntemde aracın ön bölümü, arka bölümü, yan panelleri ve tabanı ayrı üretim hatlarında hazırlanıyor. Söz konusu modüller, gerekli parçalar ve donanımlar üzerlerine monte edildikten sonra üretimin ilerleyen aşamalarında birleştiriliyor. Böylece çalışanlar ve robotlar, aracın içine ulaşmaya çalışmak yerine daha kolay erişilebilen küçük parçalar üzerinde çalışabiliyor.
Tesla, Cybercab üretim hattında yaklaşık yüzde 78 otomasyon oranına ulaşıldığını belirtiyor. Şirkete göre bu yaklaşım, üretim istasyonlarının birbirine daha yakın konumlandırılmasına ve montaj süresinin azaltılmasına da yardımcı oluyor.
Yan bölümler ise yatay konumda monte ediliyor. Tavan bileşenleri çalışanların rahatça ulaşabileceği yükseklikte takılırken koltuklar ve halı gibi iç mekan parçaları doğrudan batarya paketine monte ediliyor. Bataryanın üst kapağı aynı zamanda aracın kabin tabanı görevini üstleniyor.
Önceden hazırlanan bu modüller, otomatik birleştirme hattında bir araya geliyor. Kablolar, hortumlar ve diğer bileşenler de bu aşamadan önce ilgili modüllere yerleştirilmiş oluyor. Robotlar, parçaları doğru konumlara getirerek birleştirme işlemini gerçekleştiriyor.
Boya işlemi ortadan kaldırıldı
Unboxed üretim yönteminin önemli avantajlarından biri de geleneksel boya sürecine ihtiyaç duyulmaması. Normal otomobil üretiminde gövdenin boyanması, parçaların daha erken bir aşamada birleştirilmesini gerektiriyor. Bu durum Tesla'nın ayrı modüller üzerinden üretim yaklaşımını zorlaştırıyor.
Tesla mühendisleri, farklı kaplama alternatiflerini değerlendirdikten sonra bu yöntemi tercih ettiklerini belirtiyor. Yüzeyde oluşabilecek çiziklerin ise geleneksel otomobil boyalarında olduğu gibi onarılabileceği ifade ediliyor.
Tesla yılda 125 bin Cybercab üretebilecek
Tesla'nın Unboxed üretim fikri yaklaşık altı yıl önce ortaya çıktı. Lars Moravy, şirketin mevcut otomobil tasarımlarını robotlarla otomatikleştirmeye çalışırken çeşitli zorluklarla karşılaştığını ve sorunun üretim yönteminden ziyade otomobilin tasarımında olduğunu fark ettiklerini söylüyor.
Parçaların daha küçük modüllere ayrılması, robotların bileşenlere daha kolay erişmesini ve üretim istasyonlarının daha verimli kullanılmasını sağladı. Ayrıca Tesla, büyük parçaları birleştirmeden önce bileşenleri ayrı ayrı test ederek olası arızaların son montaj aşamasında ortaya çıkma ihtimalini azaltmayı hedefliyor.
Öte yandan Moravy, Tesla'nın Cybercab fabrikasını henüz her gün çalıştırmadığını belirtiyor. Bunun nedeni olarak şirketin araçları üretme hızının, sahaya dağıtım hızından daha yüksek olmasını gösteriyor. Tesla, üretim hattının tam kapasiteye ulaştığında yılda 125 bin Cybercab üretmeyi hedefliyor.Kaynakça https://insideevs.com/news/813774/tesla-cybercab-factory-munro-live/ https://www.youtube.com/watch?v=UIrK8oStl-0 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: