    Tesla’dan otonom sürüş için yeni FSD bilgisayarı: HW4 Plus geliyor

    Tesla CEO'su Elon Musk, bellek kapasitesinde iki kat, hesaplama ve bellek bant genişliğinde yüzde 10 iyileştirme sunacak HW4 Plus yükseltmesi planladıklarını açıkladı.

    Tesla, 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuç toplantısında otonom sürüş donanımına ilişkin dikkat çekici bir duyuru yaptı. Şirketin CEO’su Elon Musk, mevcut HW4 (AI4) platformunun geliştirilmiş bir versiyonu olan “AI4.1” veya “AI4 Plus” (HW4 Plus) üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu yeni donanımın en kritik farkı ise bellek kapasitesinin iki katına çıkarılması olacak.

    Bellek kapasitesi iki katına çıkıyor

    Mevcut HW4 platformu GDDR6 bellek sayesinde yaklaşık 384 GB/s bant genişliği sunuyor. Bu değer, Nvidia’nın Orin platformundaki yaklaşık 205 GB/s ve daha yeni Thor platformundaki 273 GB/s seviyelerinin üzerinde yer alıyor. Ancak HW4’ün zayıf kaldığı nokta toplam bellek kapasitesi olarak öne çıkıyordu.

    Musk’ın verdiği bilgilere göre mevcut sistemde her bir çipte bulunan 16 GB RAM, 32 GB seviyesine yükseltilecek. Bu da toplam sistem belleğinin 64 GB’a ulaşacağı anlamına geliyor. Ayrıca yeni versiyonun yaklaşık yüzde 10 oranında işlem gücü ve bellek bant genişliği artışı sunması bekleniyor. Bu yeni donanımın henüz tasarım aşamasında olduğu belirtiliyor.

    Özellikle FSD v15 ve sonrası sürümlerde kullanılan uçtan uca (end-to-end) sinir ağlarının giderek daha büyük ve karmaşık hale gelmesi, mevcut donanımın sınırlarını zorlamaya başlamış durumda. Artan bellek kapasitesi sayesinde araçlar daha yüksek çözünürlüklü video verisini önbelleğe alabilecek ve daha büyük yapay zeka modellerini eş zamanlı olarak işleyebilecek.

    Tesla, bu gelişmelere rağmen FSD v15’in mevcut HW4 donanımlı araçlara da sunulacağını vurguluyor. Yani yeni yazılım sürümü, yalnızca HW4+ veya gelecekteki AI5 sistemlerine özel olmayacak.

    Üretim takvimi netleşiyor

    Yeni HW4+ donanımının üretime geçiş sürecinde Tesla’nın mevcut iş ortakları rol almaya devam ediyor. Özellikle Samsung’un, yeni bellek modüllerinin entegrasyonu ve artırılmış bant genişliği için gerekli tasarım değişiklikleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

    Elon Musk’ın açıklamasına göre HW4+ sisteminin 2027 yılı ortalarına doğru üretime girmesi planlanıyor. Bu zamanlama dikkat çekici çünkü daha önce AI5 platformunun da benzer bir takvimde devreye alınabileceği ifade edilmişti. Ancak Tesla, AI5’in ilk etapta araçlar yerine Optimus robotlar ve veri merkezlerinde kullanılacağını belirtiyor.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

