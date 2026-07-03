Tesla, 6 koltuklu Model Y L'yi ABD'de satışa sundu: Daha geniş ve daha kullanışlı

ABD'de 61.990 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulan Model Y L, standart dört tekerlekten çekişli Model Y Premium'dan yaklaşık 16 bin dolar daha pahalı. Tesla, yeni modelin yalnızca daha fazla koltuk sunmakla kalmadığını, aynı zamanda daha ferah bir kabin ve daha kullanışlı bir üçüncü sıra sunduğunu belirtiyor.
Uzatılmış gövdeyle daha geniş yaşam alanı
İlk bakışta standart Model Y'den ayırt edilmesi zor olan Model Y L, aslında önemli yapısal değişikliklerle geliyor. Modelin aks mesafesi uzatılırken, üçüncü sıra yolcuları için tavan çizgisi de hafifçe yükseltildi. Böylece arka bölümde hem baş hem de diz mesafesi artırıldı.
Tesla daha önce Model Y için yedi koltuklu bir seçenek sunuyordu. Ancak bu versiyondaki üçüncü sıra, özellikle yetişkin yolcular için oldukça dar olması nedeniyle eleştiriliyordu. Yeni Model Y L ise tamamen bu sorunu çözmeye odaklanıyor.
523 kilometre EPA menzili
Tesla'nın açıkladığı verilere göre Model Y L, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ölçümlerine göre yaklaşık 523 kilometre menzil sunuyor. Performans tarafında ise araç 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 4,5 saniyede ulaşabiliyor.
Model X'in yerini doldurabilir
Yeni Model Y L'nin dikkat çeken hedeflerinden biri de üç sıra koltuklu Model X'in satıştan kaldırılmasının ardından oluşan boşluğu doldurmak. Daha ulaşılabilir fiyat etiketiyle gelen Model Y L, geniş ailelere hitap ederek bu segmentte Tesla'nın rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.
Bu nedenle Model Y L, tamamen yeni bir otomobil geliştirmeden farklı müşteri kitlesine ulaşmayı hedefleyen önemli bir ürün olarak değerlendiriliyor. Daha geniş iç mekânı, altı koltuklu yerleşimi ve yüksek menziliyle modelin özellikle aile kullanıcıları arasında ilgi görmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş