Tesla, 6 koltuklu Model Y L'yi ABD'de satışa sundu: Daha geniş ve daha kullanışlı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, uzun süredir konuşulan yeni Model Y L'yi ABD pazarında resmen satışa sundu. Uzatılmış aks mesafesi, altı koltuklu oturma düzeni ve daha geniş yaşam alanıyla öne çıkan model, özellikle kalabalık aileleri hedefliyor. İlk etapta dört tekerlekten çekişli Launch Edition versiyonuyla satışa çıkan Model Y L, markanın son dönemde yavaşlayan satış ivmesini yeniden hızlandırması beklenen modeller arasında gösteriliyor.

ABD'de 61.990 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulan Model Y L, standart dört tekerlekten çekişli Model Y Premium'dan yaklaşık 16 bin dolar daha pahalı. Tesla, yeni modelin yalnızca daha fazla koltuk sunmakla kalmadığını, aynı zamanda daha ferah bir kabin ve daha kullanışlı bir üçüncü sıra sunduğunu belirtiyor.

Uzatılmış gövdeyle daha geniş yaşam alanı

İlk bakışta standart Model Y'den ayırt edilmesi zor olan Model Y L, aslında önemli yapısal değişikliklerle geliyor. Modelin aks mesafesi uzatılırken, üçüncü sıra yolcuları için tavan çizgisi de hafifçe yükseltildi. Böylece arka bölümde hem baş hem de diz mesafesi artırıldı.

Tesla daha önce Model Y için yedi koltuklu bir seçenek sunuyordu. Ancak bu versiyondaki üçüncü sıra, özellikle yetişkin yolcular için oldukça dar olması nedeniyle eleştiriliyordu. Yeni Model Y L ise tamamen bu sorunu çözmeye odaklanıyor.

Tam Boyutta Gör İç mekânda ikinci sırada bağımsız kaptan koltukları tercih edilirken, en arkada iki ek koltuk bulunuyor. Böylece araç toplam altı kişilik oturma düzeni sunuyor. İlk ve ikinci sıradaki koltuklarda ısıtma ve havalandırma özellikleri standart olarak sunulurken, üçüncü sıradaki yolcular da koltuk ısıtma özelliğinden yararlanabiliyor.

523 kilometre EPA menzili

Tesla'nın açıkladığı verilere göre Model Y L, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ölçümlerine göre yaklaşık 523 kilometre menzil sunuyor. Performans tarafında ise araç 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 4,5 saniyede ulaşabiliyor.

Model X'in yerini doldurabilir

Yeni Model Y L'nin dikkat çeken hedeflerinden biri de üç sıra koltuklu Model X'in satıştan kaldırılmasının ardından oluşan boşluğu doldurmak. Daha ulaşılabilir fiyat etiketiyle gelen Model Y L, geniş ailelere hitap ederek bu segmentte Tesla'nın rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Tesla son yıllarda ABD pazarındaki hızlı büyümesini korumakta zorlanıyor. Şirketin ana gelir kaynağını oluşturan Model Y'nin satışları hâlâ güçlü olsa da yeni bir hacim modeli sunulmaması büyüme hızını sınırlıyor. Cybertruck'ın beklenen satış rakamlarına ulaşamaması da bu süreçte Tesla üzerindeki baskıyı artırmış durumda.

Chery, bataryalarına ömür boyu garanti sunacak 11 sa. önce eklendi

Bu nedenle Model Y L, tamamen yeni bir otomobil geliştirmeden farklı müşteri kitlesine ulaşmayı hedefleyen önemli bir ürün olarak değerlendiriliyor. Daha geniş iç mekânı, altı koltuklu yerleşimi ve yüksek menziliyle modelin özellikle aile kullanıcıları arasında ilgi görmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla'dan yeni hamle: 6 koltuklu Model Y L ABD'de satışta

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: