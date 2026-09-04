Tesla, direksiyonsuz Cybercab ile robotaksi dönemine resmen başladı

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Tam Boyutta Gör Tesla, direksiyon simidi ve sürücünün doğrudan müdahale edebileceği geleneksel kontrollere sahip olmayan Cybercab ile ücretli yolculukları başladığını açıkladı. Şirket, aracı Austin, Teksas’taki fabrikasında temmuz ayında üretmeye başlamıştı. İlk aşamada Cybercab’lerin büyük bölümünü doğrudan Tesla’nın satın alarak Robotaxi filosunda kullanması bekleniyor.

Direksiyonsuz Cybercab yollara çıktı

İki kişilik araç, günlük ulaşım ve çeşitli işler için çağrılabilecek. Tesla, yolcu bölümünde iki kişinin yanı sıra bagaj, golf sopaları, scooter ve benzeri eşyalar için de alan bulunduğunu belirtiyor.

Cybercab’in genel kullanıma sunulmasının ise yakın zamanda gerçekleşmesi beklenmiyor. Direksiyon ve diğer fiziksel sürüş kontrollerinin bulunmaması, aracın ABD’de bireysel kullanıcılar tarafından yasal şekilde işletilmesini ciddi ölçüde zorlaştırıyor.

Sekiz kamera var, radar ve LiDAR yok

2024’te tanıtılan Cybercab, iki kişilik bir sedan olarak tasarlandı. Aracın çevresini algılamak ve sürüşünü gerçekleştirmek için sekiz kamera kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, birçok rakip robotaksinin aksine Cybercab’de radar ve LiDAR gibi sensörlere yer vermiyor. Araçta direksiyon simidi, pedallar ve geleneksel yan aynalar da bulunmuyor.

Teknik tarafta Cybercab, Tesla’nın şimdiye kadar ürettiği en hafif ve menzil verimliliği en yüksek araç olarak öne çıkıyor. ABD Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) sunulan belgelere göre otomobilde önde konumlandırılmış, 219 beygir gücünde tek elektrik motoru bulunuyor. Önden çekişli araç, 326 volt ile çalışan 48 kWh kapasiteli kompakt bir batarya kullanıyor.

Cybercab’in boş ağırlığı yaklaşık 1.412 kilogram. Bu değer, güncel Model 3’ün en hafif versiyonundan yaklaşık 318 kilogram daha düşük.

Robotaksilerde Waymo’nun gerisinde

Cybercab’in devreye alınması Tesla’nın otonom sürüş stratejisinde önemli bir aşamaya işaret ediyor. Ancak şirketin robotaksi alanındaki filosu rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Tesla’nın Teksas eyaletinde sürücüsüz ücretli yolculuk hizmeti sunmasına izin verilen 314 aracı bulunuyor. Bu araçların çoğunu Model Y oluştururken filoda 45 Cybercab yer alıyor. Bunlar şimdilik sadece Austin’de hizmet veriyor. Bununla birlikte 314 aracın tamamının aktif olarak taksi hizmetinde kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor.

Robotaxi Tracker verilerine göre Cybercab’lerin eklenmesiyle Tesla’nın altı şehirde çalışan denetimsiz otonom araç sayısı 256’ya ulaştı. Buna karşılık Alphabet bünyesindeki Waymo, 14 şehirde yaklaşık 4.000 araçla ücretli otonom yolculuk hizmeti veriyor.

Teksas’ta Tesla’nın filosu, Waymo’nun 700’den fazla aracının ve Avride’ın kullandığı 344 Hyundai Ioniq 5’in de gerisinde bulunuyor. Tesla’nın Robotaxi hizmeti şu anda Austin, Dallas, Houston ve Miami’nin de aralarında bulunduğu altı ABD şehrinde faaliyet gösteriyor

İnsanlar halen sistemin parçası

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Cybercab direksiyonsuz ve pedalsız olsa da Tesla’nın otonom ulaşım sistemi tamamen insansız bir yapıdan oluşmuyor. Waymo, Amazon’un Zoox’u ve diğer robotaksi şirketlerinde olduğu gibi Tesla araçları da uzaktan insan desteği sağlayan ekipler tarafından izleniyor.

Bir yazılım hatası meydana geldiğinde komuta merkezindeki çalışanlar sisteme müdahale edebiliyor. Araçların temizliği ve bakımı da insanlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Tesla ayrıca internet sitesinde filolar için Cybercab satın almak isteyenlerden başvuru toplamaya başladı. Bu adım, ilk müşterilerin bireysel kullanıcılar yerine aracın bakımını ve operasyonel desteğini sağlayabilecek şirketler olabileceğine işaret ediyor.

Tesla, Robotaxi hizmeti için yeni bir internet sitesi de oluşturdu ve Cybercab yolculuklarına ilişkin çeşitli kuralları burada yayımladı. Şimdilik 13 yaşından küçük çocukların Cybercab kullanmasına izin verilmiyor.

Fiyatı belli ama satış tarihi belli değil

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Tesla, Cybercab’i yaklaşık iki yıl önce tanıttığında aracın 30 bin doların altında bir fiyatla satılabileceğini açıklamıştı. Ancak şirket halen aracın bireysel müşterilere ne zaman satışa çıkacağını açıklamadı.

Cybercab’in direksiyon, pedal ve diğer fiziksel kontrollere sahip olmaması, Tesla’nın önündeki en önemli hukuki engellerden biri. ABD’deki birçok eyalet, direksiyon simidi veya fren pedalı bulunmayan araçların trafiğe çıkması için özel izin talep ediyor veya bu araçların kullanımına izin vermiyor.

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Diğer robotaksi şirketlerinin çoğu ise direksiyon, pedallar ve geleneksel sürüş kontrollerini koruyan araçlar kullanıyor. Tesla’ya en çok Zoox benziyor. ABD federal düzenleyicileri temmuz ayında Zoox’un bu araçlardan 2.500 adede kadarını ABD yollarında kullanmasına izin verdi. Tesla’nın da çok sayıda Cybercab’i yollara çıkarmak için benzer bir federal muafiyet alması gerekebilir. Ancak şirket şu ana kadar böyle bir izin almış değil.

Tesla’nın etkinliği de tartışma yarattı

Öte yandan Cybercab’in resmi tanıtımı Austin’de kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi. Etkinlik canlı yayınlanmadı, gazeteciler davet edilmedi ve katılımcı listesi büyük ölçüde Tesla destekçisi içerik üreticilerinden oluştu.

Etkinliğe davet edilen Tesla içerik üreticilerinden Chuck Cook, şirketin kendisine gizlilik sözleşmesi imzalattığını ve etkinlik bitene kadar içerik yayımlamamasını istediğini söyledi. Davet edilmeyen bazı Tesla destekçisi hesaplar da şirketin etkinliği yönetme biçimini eleştirdi.

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Tesla, direksiyonsuz Cybercab ile robotaksi dönemine başladı

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