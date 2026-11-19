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Oynat Tesla, Model Y'nin direksiyonu ve pedalları bulunmayan yeni otonom sürümünü duyurdu. Elon Musk tarafından açıklanan altı veya yedi kişilik bu robotaksi, iki kişilik Cybercab modelinin aksine kalabalık gruplara ve ailelere hitap edecek. Sürüş kontrollerinin tamamen kaldırılmasıyla üretim maliyetleri düşürülürken, Tesla'nın geniş kapasiteli otonom araç pazarında rakipleriyle rekabet etmesi hedefleniyor. Henüz üretime geçiş tarihi paylaşılmayan aracın detayları merakla bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin Model Y modelini tamamen otonom bir araca dönüştürmeyi planladığını açıkladı. Direksiyon ve pedalların bulunmayacağı yeni versiyon, altı veya yedi yolcu taşıyabilecek şekilde tasarlanacak. Böylece Tesla, iki kişilik Cybercab modelinin yanı sıra ailelere ve daha kalabalık gruplara hitap eden bir robotaksi seçeneği sunmayı hedefliyor.

Yepyeni Model Y geliyor

Musk, yeni araca ilişkin planlarını The New York Times tarafından düzenlenen DealBook Summit etkinliğinde paylaştı. Tesla'nın otonom ulaşım stratejisinde Cybercab'e önemli bir rol biçen Musk, iki kişilik bu aracın yolculukların büyük bölümünü karşılayabileceğini ancak her yolcu grubunun aynı kapasiteye ihtiyaç duymadığını belirtti.

Musk, "Farklı sayıda yolcu taşıyabilen araçlar üretmek bizim için mantıklı olacak. Dört, altı kişi veya bütün bir aile söz konusu olduğunda da otonom araçlara ihtiyaç var. Planımız, direksiyon ve pedalları bulunmayan, altı veya yedi kişilik grupları taşıyabilecek otonom bir Model Y geliştirmek" ifadelerini kullandı.

Tesla, Model Y'yi robotaksiye dönüştürecek

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Tesla'nın mevcut robotaksi filosunda Model Y araçları zaten kullanılıyor. Ancak bu araçlar geleneksel direksiyon ve pedal sistemlerini koruyor ve en fazla dört yolcu taşıyabiliyor. Musk'ın açıkladığı yeni versiyonda ise sürüş kontrolleri tamamen kaldırılacak ve araç yalnızca yolcu taşımak üzere tasarlanacak.

Bu yaklaşım, Tesla'nın iki kişilik Cybercab modeliyle aynı temel prensibe dayanıyor. Direksiyon ve pedalları bulunmayan Cybercab, daha az karmaşık bir iç mekana sahip olması sayesinde üretim maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Musk, aracın toplam yolcu-kilometrelerinin yaklaşık yüzde 90'ını karşılayabileceğini savunuyor. Tesla'nın Cybercab için belirlediği hedef fiyat ise 30 bin doların altında.

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Ancak iki kişilik kapasite, ailelerin veya daha kalabalık grupların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değil. Otonom Model Y, Cybercab'in kapsayamadığı bu yolcu grubuna hitap edecek. Musk, aracın iç mekanının nasıl düzenleneceğine veya koltuk yerleşiminin mevcut Model Y'den ne ölçüde farklılaşacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

Rakipler de daha büyük robotaksiler geliştiriyor

Altı veya yedi yolcu taşıyabilen otonom araçlar, robotaksi pazarında henüz yaygınlaşmış değil. Örneğin Waymo'nun daha geniş iç mekana sahip olması beklenen Ojai platformu dört kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor.

Uber ise Lucid Gravity SUV modelini temel alan robotaksi hizmeti başlatmayı planlıyor. Şirket, bu aracın altı yolcu taşıyabileceğini belirtiyor. Tesla'nın altı veya yedi kişilik Model Y planı da bu açıdan daha geniş kapasiteli otonom ulaşım çözümleriyle rekabet etme potansiyeli taşıyor.

Öte yandan Musk, yeni otonom Model Y'nin ne zaman üretime gireceği veya bireysel müşterilere satılıp satılmayacağı konusunda herhangi bir takvim paylaşmadı. Tesla'nın Cybercab modeli ise şimdilik şirket tarafından seçilen sınırlı sayıdaki özel alıcıya sunulmuş durumda. Bununla birlikte aracın kullanılabileceği bölgelerle ilgili kısıtlamalar ve aylık 300 dolarlık zorunlu otonom sürüş aboneliği gibi koşullar bulunuyor.

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Tesla, direksiyonsuz ve pedalsız Model Y geliştiriyor

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