Tesla, Dojo3 projesini resmen yeniden hayata geçiriyor

Tam Boyutta Gör Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin uzun süredir askıya aldığı Dojo3 projesi üzerinde yeniden çalışmaya başlayacağını açıkladı. Musk’ın verdiği bilgilere göre bu karar, Tesla’nın kendi geliştirdiği AI5 yapay zeka çipinin tasarımının neredeyse tamamlanması sonrasında alındı. Dojo3, Tesla’nın sürücüsüz araç teknolojileri için planladığı özel yapay zeka süper bilgisayarının yeni neslini temsil ediyor.

Dojo geri geliyor

Hatırlanacağı üzere Tesla, Ağustos 2025’te Dojo ve D-serisi çipleri bağımsız bir proje olarak durdurma kararı almıştı. Şirket bu süreçte daha esnek çip platformlarına yönelmiş ve yapay zeka donanımı ihtiyacını karşılamak için TSMC ve Samsung gibi dış üretim ortaklarıyla çalışmayı tercih etmişti. Bu strateji değişikliği, Tesla’nın donanım geliştirme yaklaşımında bir geri adım olarak yorumlanmıştı.

Şimdi ise Elon Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda yalnızca Dojo3’ün geri döneceğini duyurmakla kalmadı, aynı zamanda projede görev almak isteyenler için iş başvurularını da açtıklarını belirtti. Musk, Tesla’nın üzerinde çalıştığı çipleri “dünyanın en yüksek hacimli çipleri” olarak tanımlayarak projenin ölçeğine dikkat çekti.

Tesla’nın yapay zeka çipleri için radikal yol haritası paylaşıldı 7 sa. önce eklendi

Musk’ın daha önce yaptığı açıklamalara göre AI5 çipi tasarım aşamasında sona yaklaşmış durumda, AI6 çipi ise henüz erken geliştirme sürecinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Musk, Tesla’nın bir sonraki nesil AI6 çipinin üretimi için Samsung Electronics ile çalışacağını açıklamıştı. Taraflar arasında imzalanan 16,5 milyar dolarlık anlaşma, Samsung’un sözleşmeli çip üretim birimi için önemli bir kazanım olarak değerlendirilmişti.

