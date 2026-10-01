Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla’dan çılgın patent: Otomobilin altına elektrikli fanlar yerleştirilecek

    Tesla, otomobilin yere basma kuvvetini artırırken hava direncini azaltmayı hedefleyen elektrikli fan sisteminin patentini aldı. İşte ilginç teknoloji...         

    Tesla, elektrikli fanlarla otomobili yere bastırmayı hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, otomobillerin yere basma kuvvetini artırırken aerodinamik sürtünmeyi azaltmayı hedefleyen elektrikli fan sistemine ilişkin yeni bir patent aldı. Patentte yer alan tasarımın Tesla Roadster’da kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor ancak şirketin yeni spor otomobilini tanıtmasına yalnızca birkaç hafta kalmış olması dikkat çekiyor.

    Tesla'nın patent başvurusunda, bir elektrikli otomobilin arka difüzörüne yerleştirilen dört elektrikli fanın kullanıldığı bir sistem tarif ediliyor. Fanların temel amacı otomobili ileri doğru itmek değil, aracın altındaki hava akışını kontrol ederek daha fazla yere basma kuvveti oluşturmak.

    Elektrikli fanlar otomobili nasıl yere bastırıyor?

    Fanlı otomobil konsepti aslında yeni değil. GMA T.50 ve McMurtry Spéirling gibi araçlarda benzer aerodinamik yaklaşım kullanılıyor. Aracın altından başlayan hava kanalı, arka difüzöre doğru uzanıyor. Otomobil hareket ederken aracın altındaki hava akışı difüzöre ulaşıyor. Ancak hava difüzörde yükselirken türbülans oluşması, istenen aerodinamik etkinin azalmasına neden olabiliyor. Tesla'nın patentindeki elektrikli fanlar burada devreye giriyor. Fanlar, aracın altındaki havayı difüzör üzerinden çekerek hava akışını daha düzenli hale getiriyor. Böylece otomobilin altında düşük basınçlı bir bölge oluşturulması ve aracın zemine doğru çekilmesi hedefleniyor.

    Tesla patent başvurusunda sistemi, "yere basma kuvvetini artırmak ve sürüklemeyi azaltmak üzere yapılandırılmış kanallı fan sistemi" olarak tanımlıyor. Sistem, aracın yüksek voltajlı bataryasına ve kontrol sistemine bağlanıyor. Patentte ayrıca yere basma kuvvetini daha da artırmak için ikinci bir difüzörden söz ediliyor.

    Tesla, elektrikli fanlarla otomobili yere bastırmayı hedefliyor Tam Boyutta Gör

    Tesla Roadster'da yer alabilir mi?

    Patentteki otomobil çizimleri doğrudan Roadster'ı göstermiyor. Görseller, daha çok Tesla Model S'i andıran bir gövdeyi işaret ediyor. Dolayısıyla patentin doğrudan yeni spor otomobil için geliştirildiğini söylemek mümkün değil.

    Bununla birlikte zamanlama dikkat çekici. Tesla'nın yeni Roadster'ı nihayet 15 Ekim'de göstermeyi planladığı belirtiliyor. Şirketin uzun süredir beklenen elektrikli spor otomobili için daha önce açıklanan performans hedefleri oldukça iddialı.

    Tesla CEO'su Elon Musk, Roadster'ın 0-60 mil/saat (0-96 km/s) hızlanmasını 1 saniyenin altına indirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Böyle bir performans seviyesinde lastiklerin yere aktarabileceği çekiş kadar yüksek hızlardaki aerodinamik kararlılık da önem kazanıyor.

    Elektrikli otomobiller, yüksek ağırlıkları ve elektrik motorlarının gücü hassas şekilde yönetebilmesi sayesinde zaten güçlü çekiş avantajına sahip. Fan destekli aerodinamik sistem ise özellikle yüksek hızlarda aracın yere daha sıkı tutunmasına ve viraj performansının artırılmasına yardımcı olabilir. Dahası, sistem yalnızca yere basma kuvvetini artırmakla kalmayabilir. Tesla'nın patentinde sürüklemenin de azaltılması hedefleniyor. Bu durum, performans odaklı bir otomobilde hem yüksek hız hem de verimlilik açısından avantaj sağlayabilir.

    Elbette bir patent başvurusu, söz konusu teknolojinin kesinlikle seri üretime gireceği anlamına gelmiyor. Otomobil üreticileri gelecekte kullanabilecekleri pek çok teknoloji için patent alabiliyor. Tesla'nın bu sistemi hangi araçta, hangi koşullarda veya gerçekten üretime geçirip geçirmeyeceği şu aşamada bilinmiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    brc lpg kazım büfe muzlu süt tarifi makaron sigara rsa yazılım fiyat mafia definitive edition türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 18 Pro
    Apple iPhone 18 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255R G10
    HP 255R G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum