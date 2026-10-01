Tesla’dan çılgın patent: Otomobilin altına elektrikli fanlar yerleştirilecek

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Tam Boyutta Gör Tesla, otomobillerin yere basma kuvvetini artırırken aerodinamik sürtünmeyi azaltmayı hedefleyen elektrikli fan sistemine ilişkin yeni bir patent aldı. Patentte yer alan tasarımın Tesla Roadster’da kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor ancak şirketin yeni spor otomobilini tanıtmasına yalnızca birkaç hafta kalmış olması dikkat çekiyor.

Tesla'nın patent başvurusunda, bir elektrikli otomobilin arka difüzörüne yerleştirilen dört elektrikli fanın kullanıldığı bir sistem tarif ediliyor. Fanların temel amacı otomobili ileri doğru itmek değil, aracın altındaki hava akışını kontrol ederek daha fazla yere basma kuvveti oluşturmak.

Elektrikli fanlar otomobili nasıl yere bastırıyor?

Fanlı otomobil konsepti aslında yeni değil. GMA T.50 ve McMurtry Spéirling gibi araçlarda benzer aerodinamik yaklaşım kullanılıyor. Aracın altından başlayan hava kanalı, arka difüzöre doğru uzanıyor. Otomobil hareket ederken aracın altındaki hava akışı difüzöre ulaşıyor. Ancak hava difüzörde yükselirken türbülans oluşması, istenen aerodinamik etkinin azalmasına neden olabiliyor. Tesla'nın patentindeki elektrikli fanlar burada devreye giriyor. Fanlar, aracın altındaki havayı difüzör üzerinden çekerek hava akışını daha düzenli hale getiriyor. Böylece otomobilin altında düşük basınçlı bir bölge oluşturulması ve aracın zemine doğru çekilmesi hedefleniyor.

Tesla patent başvurusunda sistemi, "yere basma kuvvetini artırmak ve sürüklemeyi azaltmak üzere yapılandırılmış kanallı fan sistemi" olarak tanımlıyor. Sistem, aracın yüksek voltajlı bataryasına ve kontrol sistemine bağlanıyor. Patentte ayrıca yere basma kuvvetini daha da artırmak için ikinci bir difüzörden söz ediliyor.

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Tesla Roadster'da yer alabilir mi?

Patentteki otomobil çizimleri doğrudan Roadster'ı göstermiyor. Görseller, daha çok Tesla Model S'i andıran bir gövdeyi işaret ediyor. Dolayısıyla patentin doğrudan yeni spor otomobil için geliştirildiğini söylemek mümkün değil.

Bununla birlikte zamanlama dikkat çekici. Tesla'nın yeni Roadster'ı nihayet 15 Ekim'de göstermeyi planladığı belirtiliyor. Şirketin uzun süredir beklenen elektrikli spor otomobili için daha önce açıklanan performans hedefleri oldukça iddialı.

Tesla CEO'su Elon Musk, Roadster'ın 0-60 mil/saat (0-96 km/s) hızlanmasını 1 saniyenin altına indirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Böyle bir performans seviyesinde lastiklerin yere aktarabileceği çekiş kadar yüksek hızlardaki aerodinamik kararlılık da önem kazanıyor.

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Elektrikli otomobiller, yüksek ağırlıkları ve elektrik motorlarının gücü hassas şekilde yönetebilmesi sayesinde zaten güçlü çekiş avantajına sahip. Fan destekli aerodinamik sistem ise özellikle yüksek hızlarda aracın yere daha sıkı tutunmasına ve viraj performansının artırılmasına yardımcı olabilir. Dahası, sistem yalnızca yere basma kuvvetini artırmakla kalmayabilir. Tesla'nın patentinde sürüklemenin de azaltılması hedefleniyor. Bu durum, performans odaklı bir otomobilde hem yüksek hız hem de verimlilik açısından avantaj sağlayabilir.

Elbette bir patent başvurusu, söz konusu teknolojinin kesinlikle seri üretime gireceği anlamına gelmiyor. Otomobil üreticileri gelecekte kullanabilecekleri pek çok teknoloji için patent alabiliyor. Tesla'nın bu sistemi hangi araçta, hangi koşullarda veya gerçekten üretime geçirip geçirmeyeceği şu aşamada bilinmiyor.

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Tesla, elektrikli fanlarla otomobili yere bastırmayı hedefliyor

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