Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla şimdiye kadarki en uzun menzilli otomobilini tanıttı: 830 km!

    Tesla, popüler Model 3 serisine, tek şarjla 830 km'ye kadar yol yapabilen yeni bir versiyon ekledi. Çin’de tanıtılan menzil şampiyonu sedan, LG üretimi 78.4 kWh NMC batarya ile geliyor.

    Tesla en uzun menzilli elektrikli otomobilini tanıttı: 830 km! Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil devi Tesla, Model 3 ailesine yeni bir üye ekledi. "Model 3 Long Range" olarak adlandırılan versyion, markanın şimdiye kadar ürettiği en uzun menzile sahip otomobil olarak öne çıkıyor. Çin pazarında satışa çıkan aracın başlangıç fiyatı 269.500 yuan (yaklaşık 37.950 dolar) olarak açıklandı.

    Menzil şampiyonu yeni Model 3, arka aksında yer alan 302 beygir gücündeki elektrik motorundan güç alıyor. Bu üniteye, LG Energy Solution tarafından üretilen, 78.4 kWh kapasiteli NMC (lityum-nikel-manganez-kobalt-oksit) batarya enerji veriyor. 0'dan 100 km/s hıza 5.2 saniyede ulaşan sedanın maksimum hızı ise elektronik olarak 200 km/s ile sınırlandırılmış.

    Tesla en uzun menzilli elektrikli otomobilini tanıttı: 830 km! Tam Boyutta Gör

    Güçlü performans ve uzun menzil

    Tesla Model 3 Long Range'in asıl öne çıkan özelliği, CLTC ölçüm standartlarına göre 830 km'ye kadar çıkabilen etkileyici menzili. Araç dış görünüm açısından diğer Model 3 varyantlarından farklı değil. Minimalist ve şık tasarım anlayışını koruyan otomobil, 1.760 kg ağırlığında ve 235/45 R18 veya 235/40 R19 ebatlarında ebatlarında lastiklerle sunuluyor.

    Tesla en uzun menzilli elektrikli otomobilini tanıttı: 830 km! Tam Boyutta Gör
    Araç, standart donanım olarak yarı otonom sürüş sistemiyle birlikte geliyor. Tesla Model 3 Long Range, hem uzun menzili hem de güncellenmiş güç sistemiyle Tesla'nın elektrikli sedan segmentindeki iddiasını daha da ileri taşıyacak. Bu model, özellikle uzun mesafeli yolculuklarda güvenilir bir seçenek arayanlar için ideal bir tercih olarak öne çıkıyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 14 saat önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kalçadan iğne sonrası geçmeyen ağrı antral gastrit yorumları gaviscon şurup kullananlar megane 4 1.3 tce hangi yağ kullanılır kaf kef ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ERAZER Beast 18
    ERAZER Beast 18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum