Tesla şimdiye kadarki en uzun menzilli otomobilini tanıttı: 830 km!

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil devi Tesla, Model 3 ailesine yeni bir üye ekledi. "Model 3 Long Range" olarak adlandırılan versyion, markanın şimdiye kadar ürettiği en uzun menzile sahip otomobil olarak öne çıkıyor. Çin pazarında satışa çıkan aracın başlangıç fiyatı 269.500 yuan (yaklaşık 37.950 dolar) olarak açıklandı.

Menzil şampiyonu yeni Model 3, arka aksında yer alan 302 beygir gücündeki elektrik motorundan güç alıyor. Bu üniteye, LG Energy Solution tarafından üretilen, 78.4 kWh kapasiteli NMC (lityum-nikel-manganez-kobalt-oksit) batarya enerji veriyor. 0'dan 100 km/s hıza 5.2 saniyede ulaşan sedanın maksimum hızı ise elektronik olarak 200 km/s ile sınırlandırılmış.

Güçlü performans ve uzun menzil

Tesla Model 3 Long Range'in asıl öne çıkan özelliği, CLTC ölçüm standartlarına göre 830 km'ye kadar çıkabilen etkileyici menzili. Araç dış görünüm açısından diğer Model 3 varyantlarından farklı değil. Minimalist ve şık tasarım anlayışını koruyan otomobil, 1.760 kg ağırlığında ve 235/45 R18 veya 235/40 R19 ebatlarında ebatlarında lastiklerle sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Araç, standart donanım olarak yarı otonom sürüş sistemiyle birlikte geliyor. Tesla Model 3 Long Range, hem uzun menzili hem de güncellenmiş güç sistemiyle Tesla'nın elektrikli sedan segmentindeki iddiasını daha da ileri taşıyacak. Bu model, özellikle uzun mesafeli yolculuklarda güvenilir bir seçenek arayanlar için ideal bir tercih olarak öne çıkıyor.

