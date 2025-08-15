Tesla şimdiye kadarki en uzun menzilli otomobilini tanıttı: 830 km!

Menzil şampiyonu yeni Model 3, arka aksında yer alan 302 beygir gücündeki elektrik motorundan güç alıyor. Bu üniteye, LG Energy Solution tarafından üretilen, 78.4 kWh kapasiteli NMC (lityum-nikel-manganez-kobalt-oksit) batarya enerji veriyor. 0'dan 100 km/s hıza 5.2 saniyede ulaşan sedanın maksimum hızı ise elektronik olarak 200 km/s ile sınırlandırılmış.
Güçlü performans ve uzun menzil
Tesla Model 3 Long Range'in asıl öne çıkan özelliği, CLTC ölçüm standartlarına göre 830 km'ye kadar çıkabilen etkileyici menzili. Araç dış görünüm açısından diğer Model 3 varyantlarından farklı değil. Minimalist ve şık tasarım anlayışını koruyan otomobil, 1.760 kg ağırlığında ve 235/45 R18 veya 235/40 R19 ebatlarında ebatlarında lastiklerle sunuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek