Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla FSD, Avrupa’daki ilk onayını aldı: Türkiye'ye ne zaman gelir?

    Tesla’nın FSD sistemi Hollanda’da onay alarak Avrupa’da bir ilke imza attı. Avrupa’daki ilk onayı kıta geneline yayılması hedeflenirken FSD’nin Türkiye ayağının da hızlanması bekleniyor.

    Tesla’nın uzun süredir tartışma yaratan sürüş destek teknolojisi Avrupa’da nihayet kritik dönemeci tamamladı. Şirket, “Full Self-Driving Supervised” (FSD Denetimli) olarak adlandırdığı yazılımın Hollanda’da resmi onay aldığını duyurdu. Böylece söz konusu sistem, Avrupa’da ilk kez bir düzenleyici kurum tarafından kullanım izni almış oldu.

    Tesla’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, sistem kısa süre içinde Hollanda’da kullanıma sunulacak. Bu gelişmenin, diğer Avrupa ülkelerinde de benzer onay süreçlerinin önünü açabileceği değerlendiriliyor. Halihazırda Tesla’nın sitesine göre FSD, Hollanda’da aylık 99 euro veya 7.5000 euro’luk tek seferlik ödeme karşılığında satın alınabiliyor.

    Almanya (KBA), Fransa ve İtalya'nın muhtemelen 4-8 hafta içinde harekete geçen ilk ülkeler arasında olması bekleniyor.

    Tam otonomi yok, denetim var

    Hollanda araç otoritesi RDW tarafından yapılan detaylı açıklama, sistemin sınırlarını net şekilde ortaya koyuyor. FSD Supervised veya FSD Denetimli, tam otonom bir sürüş sistemi değil, gelişmiş bir sürüş destek teknolojisi olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda araç, birçok sürüş görevini üstlenebiliyor ancak direksiyon başındaki kişinin sorumluluğu tamamen ortadan kalkmıyor.

    Sistem aktifken sürücünün dikkat seviyesi sürekli olarak izleniyor. Araç içindeki sensörler, sürücünün gözlerini yolda tutup tutmadığını ve gerektiğinde direksiyonu devralmaya hazır olup olmadığını kontrol ediyor. Sürücünün ellerinin direksiyon üzerinde olması zorunlu değil ancak her an müdahale edebilecek durumda olması gerekiyor. Dikkat eksikliği tespit edildiğinde ise çeşitli uyarılar devreye giriyor ve sürücüden aktif katılım bekleniyor. Sürekli ihlal durumunda sistem geçici olarak devre dışı bırakılabiliyor.

    Bu nedenle, sistem açıkken sürücünün dikkatini dağıtacak aktivitelerde bulunması mümkün değil. RDW, özellikle araç içinde gazete okumak gibi davranışların hem yasak hem de teknik olarak engellendiğini vurguluyor.

    1,5 yılı aşan test süreci

    FSD Denetimli yazılımı, Hollanda’da onay almadan önce bir buçuk yıldan uzun süren kapsamlı testlerden geçti. Bu testler hem özel test pistlerinde hem de gerçek trafik koşullarında gerçekleştirildi. RDW, güvenliğin öncelikli kriter olduğunu belirtirken sistemin doğru kullanıldığında trafik güvenliğine olumlu katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.

    ABD ile Avrupa kritik farklar var

    Tesla’nın bu sistemi ABD’de halihazırda kullanılabiliyor olsa da Avrupa’daki versiyonun birebir aynı olmadığı özellikle vurgulanıyor. RDW’ye göre bunun temel nedeni, iki bölge arasındaki düzenleyici yaklaşım farkı.

    ABD’de araçlar genellikle üretici beyanına dayalı olarak yollara çıkarken Avrupa’da önceden alınması gereken tip onayı zorunlu. Üstelik Avrupa Birliği, güvenlik ve çevre standartları konusunda daha katı kurallar uyguluyor. Bu nedenle Tesla’nın Avrupa’daki yazılım versiyonu, ABD’deki sürümle aynı özellikleri taşımayabiliyor ve doğrudan karşılaştırılamıyor.

    Avrupa geneline yayılabilir

    Şu an için verilen onay yalnızca Hollanda ile sınırlı. Ancak süreç burada sona ermiyor. RDW’nin Avrupa Komisyonu’na başvuru yapması ve üye ülkelerin oylamasıyla birlikte sistemin tüm Avrupa Birliği’nde geçerli hale gelmesi mümkün.

    Bu aşamada üye ülkelerin çoğunluğunun onayı gerekiyor. Eğer süreç olumlu sonuçlanırsa Tesla’nın sürüş destek sistemi Avrupa genelinde kullanılabilir hale gelecek.

    Tesla FSD Türkiye’ye ne zaman gelebilir?

    Hollanda’nın (RDW) Tesla’nın “Full Self-Driving Supervised” yazılımına onay vermesi, Avrupa ve dolaylı olarak Türkiye için “buzkıran” etkisi taşıyan bir adım. Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olmasa da otomotiv mevzuatında AB ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN/ECE) regülasyonlarını (başta MARTOY - Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği) doğrudan takip ediyor.

    Hollanda’nın bu onayı vermesini sağlayan asıl gelişme, UN/ECE bünyesinde kabul edilen UN R171 (DCAS - Driver Control Assistance Systems) regülasyonu. Bu regülasyon, "eller direksiyonda olmasa bile sürücünün gözünün yolda olduğu" gelişmiş destek sistemlerine kapı açıyor. Bu regülasyon Türkiye’de yürürlüğe girdiğinde (veya uyumlaştırıldığında) Tesla Türkiye’nin yapacağı başvuru için yasal zemin oluşmuş olacak.

    Ek olarak Hollanda'nın verdiği onay şu an için ulusal/geçici nitelikte. RDW metninde belirtildiği gibi, sistemin tüm AB'de geçerli olması için Avrupa Komisyonu'nun oylaması gerekiyor. Eğer Avrupa Komisyonu bu sistemi "AB Tip Onayı" kapsamına alırsa Türkiye, Avrupa'daki sertifikasyonu baz alarak sistemi Türkiye’de çok daha hızlı onaylayabilir.

    Dolayısıyla Tesla FSD Türkiye’ye ne zaman gelecek? Sorusuna kesin bir cevap vermek şimdilik imkansız ancak artık bunun çok uzakta olmadığını söylemek mümkün. Tesla, 2026 yazında Avrupa genelinde daha geniş bir yayılımı hedefliyor. Bu da FSD'nin Türkiye yolculuğunun 2026 içinde olabileceğine işaret ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Profil resmi
    emrahmt 1 gün önce

    [resim]

    G
    genconline 4 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabada ceset torbası bulundurmak zorunlu mu beyaz yeminli mi jung ön cam filmi cezası sigma klima sıcak üflemiyor buhar destekli fırın yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 13 in&#231; MacBook Air Laptop
    Apple M5 13 inç MacBook Air Laptop
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum