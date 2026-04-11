Tesla FSD, Avrupa’daki ilk onayını aldı: Türkiye'ye ne zaman gelir?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın uzun süredir tartışma yaratan sürüş destek teknolojisi Avrupa’da nihayet kritik dönemeci tamamladı. Şirket, “Full Self-Driving Supervised” (FSD Denetimli) olarak adlandırdığı yazılımın Hollanda’da resmi onay aldığını duyurdu. Böylece söz konusu sistem, Avrupa’da ilk kez bir düzenleyici kurum tarafından kullanım izni almış oldu.

Tesla’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, sistem kısa süre içinde Hollanda’da kullanıma sunulacak. Bu gelişmenin, diğer Avrupa ülkelerinde de benzer onay süreçlerinin önünü açabileceği değerlendiriliyor. Halihazırda Tesla’nın sitesine göre FSD, Hollanda’da aylık 99 euro veya 7.5000 euro’luk tek seferlik ödeme karşılığında satın alınabiliyor.

Almanya (KBA), Fransa ve İtalya'nın muhtemelen 4-8 hafta içinde harekete geçen ilk ülkeler arasında olması bekleniyor.

Tam otonomi yok, denetim var

Hollanda araç otoritesi RDW tarafından yapılan detaylı açıklama, sistemin sınırlarını net şekilde ortaya koyuyor. FSD Supervised veya FSD Denetimli, tam otonom bir sürüş sistemi değil, gelişmiş bir sürüş destek teknolojisi olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda araç, birçok sürüş görevini üstlenebiliyor ancak direksiyon başındaki kişinin sorumluluğu tamamen ortadan kalkmıyor.

Sistem aktifken sürücünün dikkat seviyesi sürekli olarak izleniyor. Araç içindeki sensörler, sürücünün gözlerini yolda tutup tutmadığını ve gerektiğinde direksiyonu devralmaya hazır olup olmadığını kontrol ediyor. Sürücünün ellerinin direksiyon üzerinde olması zorunlu değil ancak her an müdahale edebilecek durumda olması gerekiyor. Dikkat eksikliği tespit edildiğinde ise çeşitli uyarılar devreye giriyor ve sürücüden aktif katılım bekleniyor. Sürekli ihlal durumunda sistem geçici olarak devre dışı bırakılabiliyor.

Bu nedenle, sistem açıkken sürücünün dikkatini dağıtacak aktivitelerde bulunması mümkün değil. RDW, özellikle araç içinde gazete okumak gibi davranışların hem yasak hem de teknik olarak engellendiğini vurguluyor.

1,5 yılı aşan test süreci

FSD Denetimli yazılımı, Hollanda’da onay almadan önce bir buçuk yıldan uzun süren kapsamlı testlerden geçti. Bu testler hem özel test pistlerinde hem de gerçek trafik koşullarında gerçekleştirildi. RDW, güvenliğin öncelikli kriter olduğunu belirtirken sistemin doğru kullanıldığında trafik güvenliğine olumlu katkı sağlayabileceğini ifade ediyor.

ABD ile Avrupa kritik farklar var

Tesla’nın bu sistemi ABD’de halihazırda kullanılabiliyor olsa da Avrupa’daki versiyonun birebir aynı olmadığı özellikle vurgulanıyor. RDW’ye göre bunun temel nedeni, iki bölge arasındaki düzenleyici yaklaşım farkı.

Yeni Cupra Raval tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 14 sa. önce eklendi

ABD’de araçlar genellikle üretici beyanına dayalı olarak yollara çıkarken Avrupa’da önceden alınması gereken tip onayı zorunlu. Üstelik Avrupa Birliği, güvenlik ve çevre standartları konusunda daha katı kurallar uyguluyor. Bu nedenle Tesla’nın Avrupa’daki yazılım versiyonu, ABD’deki sürümle aynı özellikleri taşımayabiliyor ve doğrudan karşılaştırılamıyor.

Avrupa geneline yayılabilir

Şu an için verilen onay yalnızca Hollanda ile sınırlı. Ancak süreç burada sona ermiyor. RDW’nin Avrupa Komisyonu’na başvuru yapması ve üye ülkelerin oylamasıyla birlikte sistemin tüm Avrupa Birliği’nde geçerli hale gelmesi mümkün.

Bu aşamada üye ülkelerin çoğunluğunun onayı gerekiyor. Eğer süreç olumlu sonuçlanırsa Tesla’nın sürüş destek sistemi Avrupa genelinde kullanılabilir hale gelecek.

Tesla FSD Türkiye’ye ne zaman gelebilir?

Hollanda’nın (RDW) Tesla’nın “Full Self-Driving Supervised” yazılımına onay vermesi, Avrupa ve dolaylı olarak Türkiye için “buzkıran” etkisi taşıyan bir adım. Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olmasa da otomotiv mevzuatında AB ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN/ECE) regülasyonlarını (başta MARTOY - Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği) doğrudan takip ediyor.

Hollanda’nın bu onayı vermesini sağlayan asıl gelişme, UN/ECE bünyesinde kabul edilen UN R171 (DCAS - Driver Control Assistance Systems) regülasyonu. Bu regülasyon, "eller direksiyonda olmasa bile sürücünün gözünün yolda olduğu" gelişmiş destek sistemlerine kapı açıyor. Bu regülasyon Türkiye’de yürürlüğe girdiğinde (veya uyumlaştırıldığında) Tesla Türkiye’nin yapacağı başvuru için yasal zemin oluşmuş olacak.

Ek olarak Hollanda'nın verdiği onay şu an için ulusal/geçici nitelikte. RDW metninde belirtildiği gibi, sistemin tüm AB'de geçerli olması için Avrupa Komisyonu'nun oylaması gerekiyor. Eğer Avrupa Komisyonu bu sistemi "AB Tip Onayı" kapsamına alırsa Türkiye, Avrupa'daki sertifikasyonu baz alarak sistemi Türkiye’de çok daha hızlı onaylayabilir.

Dolayısıyla Tesla FSD Türkiye’ye ne zaman gelecek? Sorusuna kesin bir cevap vermek şimdilik imkansız ancak artık bunun çok uzakta olmadığını söylemek mümkün. Tesla, 2026 yazında Avrupa genelinde daha geniş bir yayılımı hedefliyor. Bu da FSD'nin Türkiye yolculuğunun 2026 içinde olabileceğine işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla FSD, Avrupa’daki ilk onayını resmen Hollanda’da aldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: