Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla FSD için Avrupa’da kritik aşamaya geçiliyor: Türkiye de kapsamda

    Tesla’nın FSD sistemi için Avrupa’da önemli bir düzenleyici eşik aşılıyor. UNECE kapsamında hazırlanan yeni kurallar, şehir içi sürüşten eller serbest kullanıma kadar birçok özelliğin önünü açıyor.

    Tesla FSD için Avrupa’da kritik gelişme: Türkiye de kapsamda Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın Denetimli Full Self-Driving (FSD) sistemi için Avrupa’da uzun süredir beklenen bürokratik ilerlemeler somut aşamaya geçmeye başladı. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) çatısı altında yürütülen son çalışmalar, sürüş destek sistemlerinin kapsamını genişletecek ve Tesla’nın mevcut FSD yeteneklerini Avrupa regülasyonlarına daha yakın hale getirecek. Bu adım, özellikle şehir içi kullanım, eller serbest sürüş ve park manevraları gibi alanlarda bugüne kadar geçerli olan kısıtlamaların gevşetilmesini hedefliyor.

    UNECE çatısı altındaki ADAS Task Force, sürüş destek sistemlerini düzenleyen UN R157 kapsamında hazırlanan 02 serisi güncellemeleri tamamlayarak dosyayı GRVA gündemine taşıdı. 19 Ocak 2026’da başlayacak toplantıda ele alınacak düzenleme, onaylanması halinde bir sonraki aşamada WP.29 Dünya Forumunda oylamaya sunulacak.

    Türkiye, UNECE’nin bir üyesi olduğundan düzenlemeler Türkiye için de geçerli olacak.

    Otonomi şehir içine taşınıyor

    Yeni düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri, SIM (System-Initiated Manoeuvres) olarak adlandırılan, sürücüden herhangi bir başlatma veya onay gerektirmeyen manevralarla ilgili kısıtlamanın kaldırılması oldu. Önceki düzenlemelerde yalnızca otoyollarla sınırlı olan SIM kullanımı, güncellenen metinle birlikte şehir içi yollar, kentsel ortamlar ve otoyol benzeri güzergahları da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu değişiklik, Tesla’nın FSD (Denetimli) sisteminin şehir içi sürüş kabiliyetlerinin Avrupa mevzuatıyla daha uyumlu hale gelmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Tamamlanan bir diğer önemli madde ise eller serbest sürüş yeteneği oldu. Yeni düzenleme ile otoyollar ve otoyol benzeri yollarda sistemin sürücüden direksiyona sürekli temas talep etmeden çalışabilmesine izin veriliyor. Bu değişiklik, Avrupa’da ilk kez gelişmiş sürüş destek sistemlerinin belirli koşullar altında eller serbest sürüş sunabilmesinin önünü açıyor.

    Güncelleme paketi, sürücü destek sistemlerinin kapalı otopark alanlarında da kullanılmasına açık şekilde izin veriyor. Bu sayede otomatik park, düşük hızda manevra ve dar alan sürüş senaryoları için önemli bir yasal boşluk doldurulmuş oluyor. Ayrıca şerit değiştirme gereksinimlerinde yapılan teknik revizyonlar, sistemlerin daha doğal ve insan benzeri şerit değişimleri gerçekleştirmesine olanak tanıyacak şekilde yeniden tanımlandı.

    FSD ne zaman Avrupa’ya gelecek?

    Mevcut takvime göre düzenlemenin GRVA’dan onay alması halinde dosya Haziran 2026’da WP.29 Dünya Forumu’nda oylamaya sunulacak. Oylamanın kabul edilmesi ve standart altı aylık bekleme sürecinin tamamlanmasının ardından güncellemelerin Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

    Tesla’nın bazı ülkelerde, özellikle Hollanda’da ulusal muafiyetler üzerinden gelişmiş FSD özellikleri için başvurular yaptığı biliniyor. Yeni DCAS düzenlemesiyle birlikte bu tür başvuruların daha hızlı ve daha öngörülebilir hale gelmesi bekleniyor.

    Buna karşın, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ülke bazlı onay süreçleri ve ek güvenlik doğrulamaları devreye girecek. Bu nedenle sektördeki genel beklenti FSD (Denetimli) sisteminin Avrupa genelinde yaygın kullanımının en erken 2028-2029 döneminde mümkün olacağı yönünde.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara beytepe jandarma eğitim komutanlığı nasıl bir yer electrolux hangi ülkenin tplink arayüz kredi kartı ekstre borcu eksi gözüküyor deposilin öldürür mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M4 13 in&#231; MacBook Air Laptop
    Apple M4 13 inç MacBook Air Laptop
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum