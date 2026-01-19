Tesla FSD için Avrupa’da kritik aşamaya geçiliyor: Türkiye de kapsamda

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın Denetimli Full Self-Driving (FSD) sistemi için Avrupa’da uzun süredir beklenen bürokratik ilerlemeler somut aşamaya geçmeye başladı. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) çatısı altında yürütülen son çalışmalar, sürüş destek sistemlerinin kapsamını genişletecek ve Tesla’nın mevcut FSD yeteneklerini Avrupa regülasyonlarına daha yakın hale getirecek. Bu adım, özellikle şehir içi kullanım, eller serbest sürüş ve park manevraları gibi alanlarda bugüne kadar geçerli olan kısıtlamaların gevşetilmesini hedefliyor.

UNECE çatısı altındaki ADAS Task Force, sürüş destek sistemlerini düzenleyen UN R157 kapsamında hazırlanan 02 serisi güncellemeleri tamamlayarak dosyayı GRVA gündemine taşıdı. 19 Ocak 2026’da başlayacak toplantıda ele alınacak düzenleme, onaylanması halinde bir sonraki aşamada WP.29 Dünya Forumunda oylamaya sunulacak.

Türkiye, UNECE’nin bir üyesi olduğundan düzenlemeler Türkiye için de geçerli olacak.

Otonomi şehir içine taşınıyor

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri, SIM (System-Initiated Manoeuvres) olarak adlandırılan, sürücüden herhangi bir başlatma veya onay gerektirmeyen manevralarla ilgili kısıtlamanın kaldırılması oldu. Önceki düzenlemelerde yalnızca otoyollarla sınırlı olan SIM kullanımı, güncellenen metinle birlikte şehir içi yollar, kentsel ortamlar ve otoyol benzeri güzergahları da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu değişiklik, Tesla’nın FSD (Denetimli) sisteminin şehir içi sürüş kabiliyetlerinin Avrupa mevzuatıyla daha uyumlu hale gelmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tamamlanan bir diğer önemli madde ise eller serbest sürüş yeteneği oldu. Yeni düzenleme ile otoyollar ve otoyol benzeri yollarda sistemin sürücüden direksiyona sürekli temas talep etmeden çalışabilmesine izin veriliyor. Bu değişiklik, Avrupa’da ilk kez gelişmiş sürüş destek sistemlerinin belirli koşullar altında eller serbest sürüş sunabilmesinin önünü açıyor.

Güncelleme paketi, sürücü destek sistemlerinin kapalı otopark alanlarında da kullanılmasına açık şekilde izin veriyor. Bu sayede otomatik park, düşük hızda manevra ve dar alan sürüş senaryoları için önemli bir yasal boşluk doldurulmuş oluyor. Ayrıca şerit değiştirme gereksinimlerinde yapılan teknik revizyonlar, sistemlerin daha doğal ve insan benzeri şerit değişimleri gerçekleştirmesine olanak tanıyacak şekilde yeniden tanımlandı.

FSD ne zaman Avrupa’ya gelecek?

Mevcut takvime göre düzenlemenin GRVA’dan onay alması halinde dosya Haziran 2026’da WP.29 Dünya Forumu’nda oylamaya sunulacak. Oylamanın kabul edilmesi ve standart altı aylık bekleme sürecinin tamamlanmasının ardından güncellemelerin Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Tesla’nın bazı ülkelerde, özellikle Hollanda’da ulusal muafiyetler üzerinden gelişmiş FSD özellikleri için başvurular yaptığı biliniyor. Yeni DCAS düzenlemesiyle birlikte bu tür başvuruların daha hızlı ve daha öngörülebilir hale gelmesi bekleniyor.

Buna karşın, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ülke bazlı onay süreçleri ve ek güvenlik doğrulamaları devreye girecek. Bu nedenle sektördeki genel beklenti FSD (Denetimli) sisteminin Avrupa genelinde yaygın kullanımının en erken 2028-2029 döneminde mümkün olacağı yönünde.

