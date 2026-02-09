Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, FSD için Çin’de yapay zeka eğitim merkezi açtı

    Tesla, Çin’de faaliyete geçen yapay zeka eğitim merkeziyle otonom sürüş stratejisinde önemli bir adım attı. Yerel veriyle geliştirilecek FSD, Çin pazarında daha rekabetçi olacak.

    Tesla, FSD için Çin’de yapay zeka eğitim merkezi açtı Tam Boyutta Gör
    Tesla, Full Self-Driving (FSD) hedefleri doğrultusunda Çin’de önemli bir adım attı. Şirket, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarında otonom sürüş teknolojilerini geliştirmek amacıyla yapay zeka eğitim merkezini resmen faaliyete geçirdi. Tesla’nın bu sayede Çin’deki veri kısıtlamalarını aşarak FSD sistemini yerel koşullara uyarlaması bekleniyor.

    FSD Çin için önemli gelişme

    Tesla Başkan Yardımcısı Grace Tao, Çin merkezli finans haber sitesi Cailian’a yaptığı açıklamada şirketin Çin’de kurduğu yapay zeka eğitim merkezinin artık operasyonel olduğunu doğruladı. Tao, merkezin yardımcı sürüş özelliklerinin geliştirilmesini destekleyecek yeterli hesaplama gücüne sahip olduğunu belirtti. Ancak tesisin konumu, yatırım büyüklüğü veya tam hesaplama kapasitesi gibi detaylar paylaşılmadı.

    Tesla’nın diğer otonom sürüş rakiplerine karşı elinde tuttuğu en büyük koz, gerçek dünya verileriydi. Ancak Çin’deki katı veri yerelleştirme yasaları, ülkede toplanan sürüş verilerinin ABD’deki eğitim altyapısına aktarılmasını yasaklıyordu. Bu durum, gerçek yol verileriyle beslenen sinir ağına dayalı FSD sistemi için ciddi bir dezavantaj oluşturuyordu.

    Tesla’nın FSD sistemi, gerçek sürüş senaryolarından elde edilen video kliplerle eğitilen gelişmiş bir sinir ağına dayanıyor. Bu sistem, araçların insan benzeri kararlar almasını sağlıyor ve bugüne kadar ABD başta olmak üzere farklı pazarlardan elde edilen milyarlarca kilometrelik sürüş verisine dayanıyor.

    Çin’deki yapay zeka eğitim merkezi sayesinde Tesla, gerçek Çin yol verilerini, yerel Tesla araçlarından doğrudan toplayarak sinir ağını eğitebilecek, sistemi Çin yol koşullarına özel olarak hızlı şekilde iyileştirebilecek ve tüm bunları veri yerelleştirme kurallarına uygun biçimde gerçekleştirebilecek.

    FSD onayı için takvim belirsiz

    Çin’de Huawei, Xpeng, Changan, BAIC, Li Auto gibi şirketler, otonom sürüş sistemlerini baştan sona yerel Çin verileriyle eğitirken bazıları Seviye 3 (L3) otonom sürüş teknolojilerine geçiş yapıyor. Rekabetin hızla arttığı ülkede FSD’nin Çin’de ne zaman tam onay alacağı ise halen belirsiz. Elon Musk, geçtiğimiz ay Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda FSD’nin Şubat ayında Çin’de onaylanmasını beklediğini söylemişti ancak Çinli yetkililer bunu doğrulamadı.

    Halihazırda Tesla, Çin’de FSD’yi “Intelligent Assisted Driving” adı altında sunuyor. Şubat 2025’ten bu yana birkaç kez yeniden markalanan bu özellik, 64.000 yuan (yaklaşık 9.220 dolar) karşılığında satın alınabiliyordu. Ancak Tesla, 14 Şubat itibarıyla küresel çapta tek seferlik satın alma seçeneğini sonlandırarak tamamen aylık abonelik modeline geçeceğini açıkladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zoretanin 10 ve 20 mg nasıl kullanılır peki kek nerede satılıyor ybs okunur mu burun nasıl kanar bijon şifresi kayboldu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum