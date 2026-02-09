Tesla, FSD için Çin’de yapay zeka eğitim merkezi açtı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, Full Self-Driving (FSD) hedefleri doğrultusunda Çin’de önemli bir adım attı. Şirket, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarında otonom sürüş teknolojilerini geliştirmek amacıyla yapay zeka eğitim merkezini resmen faaliyete geçirdi. Tesla’nın bu sayede Çin’deki veri kısıtlamalarını aşarak FSD sistemini yerel koşullara uyarlaması bekleniyor.

Tesla Başkan Yardımcısı Grace Tao, Çin merkezli finans haber sitesi Cailian’a yaptığı açıklamada şirketin Çin’de kurduğu yapay zeka eğitim merkezinin artık operasyonel olduğunu doğruladı. Tao, merkezin yardımcı sürüş özelliklerinin geliştirilmesini destekleyecek yeterli hesaplama gücüne sahip olduğunu belirtti. Ancak tesisin konumu, yatırım büyüklüğü veya tam hesaplama kapasitesi gibi detaylar paylaşılmadı.

Tesla’nın diğer otonom sürüş rakiplerine karşı elinde tuttuğu en büyük koz, gerçek dünya verileriydi. Ancak Çin’deki katı veri yerelleştirme yasaları, ülkede toplanan sürüş verilerinin ABD’deki eğitim altyapısına aktarılmasını yasaklıyordu. Bu durum, gerçek yol verileriyle beslenen sinir ağına dayalı FSD sistemi için ciddi bir dezavantaj oluşturuyordu.

Tesla’nın FSD sistemi, gerçek sürüş senaryolarından elde edilen video kliplerle eğitilen gelişmiş bir sinir ağına dayanıyor. Bu sistem, araçların insan benzeri kararlar almasını sağlıyor ve bugüne kadar ABD başta olmak üzere farklı pazarlardan elde edilen milyarlarca kilometrelik sürüş verisine dayanıyor.

Çin’deki yapay zeka eğitim merkezi sayesinde Tesla, gerçek Çin yol verilerini, yerel Tesla araçlarından doğrudan toplayarak sinir ağını eğitebilecek, sistemi Çin yol koşullarına özel olarak hızlı şekilde iyileştirebilecek ve tüm bunları veri yerelleştirme kurallarına uygun biçimde gerçekleştirebilecek.

Çin’de Huawei, Xpeng, Changan, BAIC, Li Auto gibi şirketler, otonom sürüş sistemlerini baştan sona yerel Çin verileriyle eğitirken bazıları Seviye 3 (L3) otonom sürüş teknolojilerine geçiş yapıyor. Rekabetin hızla arttığı ülkede FSD’nin Çin’de ne zaman tam onay alacağı ise halen belirsiz. Elon Musk, geçtiğimiz ay Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda FSD’nin Şubat ayında Çin’de onaylanmasını beklediğini söylemişti ancak Çinli yetkililer bunu doğrulamadı.

Halihazırda Tesla, Çin’de FSD’yi “Intelligent Assisted Driving” adı altında sunuyor. Şubat 2025’ten bu yana birkaç kez yeniden markalanan bu özellik, 64.000 yuan (yaklaşık 9.220 dolar) karşılığında satın alınabiliyordu. Ancak Tesla, 14 Şubat itibarıyla küresel çapta tek seferlik satın alma seçeneğini sonlandırarak tamamen aylık abonelik modeline geçeceğini açıkladı.

