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Oynat Tesla’nın gelişmiş sürüş destek sistemi, İtalya’dan beklenen resmi onayı almayı başardı. Böylece teknolojiye izin veren ülke sayısı 12’ye yükseldi. AB genelinde tam kullanım için en az 15 ülkenin desteği gerekirken, İtalya tek başına yüzde 13’lük nüfus payıyla bu sürece çok önemli bir katkı sağladı. Tesla, yakında İtalya’daki sürücüler için sistemi kullanıma sunacak. AB’nin 2026 sonunda yapacağı genel oylamayla sistem tüm üye ülkelerde açılabilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tesla'nın Full Self-Driving (Denetimli) sistemi, Avrupa'da önemli bir engeli daha aşarak İtalya'dan onay aldı. Böylece Tesla'nın Avrupa'da Tesla TAD (Assisted Driving) adıyla sunduğu sürüş destek teknolojisine izin veren ülke sayısı 12'ye yükseldi. İtalya, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin nüfus bakımından en büyük dört ülkesinden bu sisteme onay veren ilk ülke oldu.

Tesla Europe, yaptığı duyuruyla İtalya'daki onayı doğruladı. Şirket, paylaşımında İtalyan kültürüne gönderme yaparak "Mamma, butta la pasta" ifadesini kullandı. Türkçeye "Anne, makarnayı ocağa koy" şeklinde çevrilebilecek bu ifade, Tesla'nın İtalya'daki kullanıcılara yönelik hizmetin başlamasına hazırlandığını gösteriyor. Şirket, İtalya'daki dağıtımın yakında başlayacağını belirtirken henüz kesin bir tarih açıklamadı.

Avrupa genelinde onay süreci hızlanıyor

İtalya'nın kararı, Tesla'nın sistemi Avrupa Birliği genelinde kullanıma sunma hedefi açısından da önem taşıyor. AB çapında yetkilendirme için 27 üye ülkenin en az 15'inin desteği ve bu ülkelerin toplam AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil etmesi gerekiyor.

Şimdiye kadar onay veren 12 ülke, AB nüfusunun toplamda yüzde 28,72'sini temsil ediyor. İtalya tek başına yüzde 13,19'luk payla bu oran içinde önemli bir ağırlığa sahip.

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İtalya'nın onayı, Finlandiya'nın 11 Kasım'da verdiği izinden yalnızca dokuz gün sonra geldi. Sisteme daha önce Hollanda, Litvanya, Estonya, Danimarka, Belçika, Slovenya, Çekya, Hırvatistan, Slovakya ve Letonya da izin vermişti.

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Tesla'nın Avrupa'daki ülke bazlı onay sürecinin önündeki en önemli aşama, AB genelinde yapılması beklenen oylama olacak. Avrupa Komisyonu Motorlu Taşıtlar Teknik Komitesi'nin Aralık 2026'da gerçekleştirmesi beklenen değerlendirmede gerekli nitelikli çoğunluğun sağlanması halinde Tesla Assisted Driving, 27 AB ülkesinde birden kullanıma açılabilecek.

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Tesla FSD için İtalya'dan onay çıktı: Avrupa'da 12 ülkeye ulaştı

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