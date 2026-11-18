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Oynat Tesla, Avrupa'daki otonom sürüş sistemi için güvenlik önlemlerini artırıyor. Hollanda Araç Otoritesi tarafından onaylanan güncellemeyle, saatte 130 kilometrenin üzerindeki hızlarda sürücülerin ellerini direksiyonda tutması zorunlu oluyor. Ayrıca araç, sürücünün dikkatsizliğini daha erken fark edip uyaracak ve hız sınırının aşılmasını zorlaştıracak. Türkiye de AB mevzuatını izlediği için bu kararlar ülkemizi yakından ilgilendiriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tesla, Avrupa'da FSD (Supervised) adıyla bilinen sürüş destek sistemini kullanıma sunabilmek için güvenlik önlemlerini artırıyor. Hollanda Araç Otoritesi RDW tarafından onaylanan yeni güncellemeyle 130 km/s üzerindeki hızlarda sürücülerin ellerini direksiyonda tutması zorunlu hale gelecek. Sürücü dikkatini daha erken tespit edecek sistem, yeni uyarılar ve hız kontrolü önlemleriyle de desteklenecek. Avrupa'daki onay süreci Türkiye açısından da önem taşıyor.

Tesla FSD için yeni güvenlik önlemleri devreye giriyor

Tesla'nın Avrupa'daki FSD (Supervised) sürümü olan Tesla Assisted Driving (TAD), yeni yazılım güncellemesiyle daha sıkı güvenlik kurallarına tabi tutulacak. Hollanda Araç Otoritesi RDW, HW4 donanımına sahip araçlar için hazırlanan değişiklikleri test ederek onayladı.

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, 130 km/s üzerindeki hızlarda sürücülerin ellerini direksiyonda tutmak zorunda olması. Böylece Tesla'nın sürüş destek sistemi aktifken bile yüksek hızlarda sürücünün direksiyon üzerindeki kontrolü korunacak.

Sürücü takip sistemi de daha hassas hale getirilecek. Araç, sürücünün yola dikkat etmediğini tespit ettiğinde daha erken uyarı verecek. Özellikle sistem bir manevra gerçekleştirirken sürücü dikkatsizse doğrudan uyarı verilecek. Ayrıca sistemin amacı dışında kullanılmasını önlemek için ek güvenlik önlemleri getirilecek.

Hız sınırını aşmak daha zor hale gelecek

Güncelleme, Tesla'nın hız kontrolü mekanizmasında da değişiklikler içeriyor. TAD, Contextual Max Speed özelliğiyle kendi maksimum hızını belirlediğinde ekrandaki hız göstergesi yanıp sönerek sürücüyü bilgilendirecek.

Sürücü, sistemin belirlediği maksimum hızın üzerine çıkmak isterse direksiyon üzerinden bu tercihi onaylamak zorunda kalacak. Araç, belirlenen hız sınırını aşarsa ekrandaki hız sınırı tabelası kırmızı renkte yanıp sönecek. Ayrıca aracın mevcut hızıyla sistem tarafından belirlenen maksimum hız aynı ekranda gösterilecek.

Tesla, bunların yanı sıra sürücüsüz sürüş teknolojisinin temelini oluşturan yazılım modelinde de genel iyileştirmeler yapacak. RDW, yeni değişiklikleri hem test pistinde hem de halka açık yollarda denediğini ve sistemin çalışma biçiminde veya aracın sürüş karakterinde herhangi bir olumsuz etki tespit etmediğini açıkladı.

Avrupa'da kritik oylama aralıkta

Yeni güvenlik önlemleri, Tesla'nın Avrupa'da FSD sistemini kullanıma sunmak için yürüttüğü onay sürecinin bir parçası. RDW daha önce de sistemin hız sınırından sapma oranını yüzde 50'den yüzde 10'a düşüren değişiklikleri onaylamıştı. Bu süreçte sistemin adı da FSD yerine Tesla Assisted Driving olarak değiştirilmişti.

Tesla, hız sınırıyla ilgili değişikliği 2026.39.100 yazılım güncellemesiyle dağıtmış ancak sürüm notlarında bu yenilikten bahsetmemişti. Yeni güvenlik önlemlerinin de benzer şekilde kablosuz yazılım güncellemesiyle kullanıcılara ulaştırılması bekleniyor. Dağıtım takvimini ise Tesla belirleyecek.

Finlandiya'nın geçen hafta FSD için onay vermesinin ardından ülkenin düzenleyici kurumu, Avrupa genelinde kullanım izni alınmadan önce sürücülerin dikkatini korumaya yönelik başka değişikliklerin de beklendiğini açıklamıştı. RDW'nin son onayı, bu beklentiler doğrultusunda atılan yeni adımlardan biri oldu.

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Hollanda'nın onayını benimseyen diğer 10 Avrupa Birliği ülkesi de değişiklikler hakkında bilgilendirildi. Bu ülkeler Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya ve Çekya olarak sıralanıyor.

Tesla, Avrupa'daki onay sürecinde standart tip onayı yerine 2018/858 sayılı AB Yönetmeliği'nin 39. maddesinde yer alan muafiyet mekanizmasını kullanıyor. Bu düzenleme, mevcut mevzuatın kapsamına tam olarak girmeyen yeni teknolojilerin belirli koşullar altında pazara sunulmasına imkan tanıyor.

Avrupa Birliği genelindeki değerlendirme, Motorlu Araçlar Teknik Komitesi (TCMV) tarafından yürütülüyor. Komitenin aralık ayında konuyla ilgili oylama yapması bekleniyor.

Türkiye'de FSD ne zaman kullanıma sunulacak?

Türkiye'nin bu gelişmeden etkilenmesinin nedeni, araç güvenliği ve tip onayı süreçlerinde AB mevzuatını ve UNECE düzenlemelerini esas alması. Türkiye, AB ile aynı tip onayı mevzuat zeminini kullandığı için Hollanda'nın Tesla için gerçekleştirdiği teknik değerlendirmeler ve verdiği geçici tip onayı Türkiye açısından da önem taşıyor.

Nitekim 2018/858 sayılı AB yönetmeliğinin 39. maddesi, yeni teknolojiler için verilen geçici tip onaylarının diğer ülkeler tarafından kabul edilmesine imkan tanıyor. Türkiye de Hollanda'nın geçici tip onayını ve teknik raporlarını kabul ederek AB genelindeki nihai oylamayı beklemeden FSD'ye ulusal düzeyde onay verebilir. Ancak bunun için Türkiye'deki yetkili kurumun da bu yönde karar alması gerekiyor.

FSD'nin Türkiye'de kullanılabilmesi için gelişmiş sürüş destek sistemlerini kapsayan UN R171 (DCAS) düzenlemesi başta olmak üzere ilgili teknik gerekliliklerin karşılanması ve gerekli tip onayı işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Ayrıca sistemin Türkiye'deki trafik levhaları, şerit çizgileri, kavşaklar ve yerel trafik koşullarında güvenli çalıştığının teknik testlerle doğrulanması bekleniyor.

Tesla, bu yıl FSD'nin Türkiye'de kullanıma sunulabilmesi için resmi başvuruda bulunmuştu. Ancak henüz Türkiye'nin Hollanda'nın geçici tip onayını kabul ettiğine veya FSD için kullanım izni verdiğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

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Tesla FSD için yeni kurallar geldi: Türkiye’yi de ilgilendiriyor

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