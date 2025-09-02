Giriş
    Tesla FSD’nin Avrupa’daki tam onayı 2027’ye kadar gecikebilir

    Tesla’nın Avrupa’daki Full Self-Driving (FSD) onayı 2027’ye kadar gecikebilir. Uzmanlar, erken kullanım için özel muafiyet gerekebileceğini, yönetmelik sürecinin uzayacağını söylüyor.

    Tesla FSD’nin Avrupa’daki tam onayı 2027’ye kadar gecikebilir Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın denetimli Full Self-Driving (FSD) sisteminin Avrupa’da tam onayı alması 2027’ye kadar gecikebilir. Bu bilgi, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından paylaşılan Otomatik Sürüş Sistemleri (ADS) zaman çizelgesinden ortaya çıktı.

    Regülasyon çalışmaları yavaş ilerliyor

    UNECE, Temmuz ayında Helsinki’de yaptığı toplantıda, Avrupa’daki otomatik sürüş standartlarını belirleyen GTR (Global Technical Regulation – 1998 anlaşması çerçevesinde hazırlanan küresel teknik standartlar) ve UNR (United Nations Regulation – 1958 anlaşması kapsamında bağlayıcı ulusal yönetmelikler) yönetmeliklerini güncellemeyi planladığını açıkladı. Bu yönetmelikler, Ocak 2026’da yapılacak GRVA (Otomatik ve Bağlantılı Araçlar Çalışma Grubu) toplantısında resmi olarak değerlendirilecek ve Haziran 2026’da WP.29 Dünya Forumu’nda oylamaya sunulacak.

    Yönetmeliklerin onaylanmasının ardından GTR kısa sürede yürürlüğe girecek, UNR ise standart 6 aylık bekleme süresinin ardından Ocak 2027’de yürürlüğe girecek. Dolayısıyla Tesla’nın Avrupa’ya FSD’yi getirip yayma planları 2027’ye kadar ertelenebilir. Tesla için tek çıkış yolu ise Avrupa’da özel bir muafiyet alması.

    UNECE’nin önümüzdeki toplantıları arasında 10-11 Eylül’de çevrimiçi, 13-17 Ekim’de Vancouver’da yüz yüze yapılacak toplantılar dikkat çekiyor. Bu süreç, Tesla ve diğer otomobil üreticileri için Avrupa’daki otomatik sürüş teknolojilerinin yasal çerçevesini netleştirme açısından kritik bir öneme sahip.

