Tesla'dan etkileyici manevra: İşçilerin işaretini anlayıp ters şeride geçti

Tesla FSD için kritik oylama 6 Ekim’de
Tesla’nın denetimli FSD sürüş sistemi, Avrupa Birliği genelinde kullanılabilmek için önemli bir düzenleyici sürecin eşiğinde. Motorlu Taşıtlar Teknik Komitesi (TCMV), sistemin 27 AB ülkesinde geçerli olabilecek onayı için 6 Ekim 2026’da oylama yapacak.
Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Jernej Vrtovec, sistemle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “FSD (Denetimli) güvenli, verimli ve her şeyden önce mobilitenin geleceğine dair heyecan verici bir bakış sunuyor. Yorulmuyor, uyumuyor ve daha güvenli sürüşe önemli katkı sağlayabilir.”
Ancak sistemin şimdilik karşısında olanlar da var. Geçtiğimiz aylarda Fransa, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek FSD'nin mevcut haliyle Avrupa Birliği yollarında kullanılmasına onay verilmesine karşı olduğunu açıkladı.
FSD, İspanya ve İsveç’te üstün başarı gösterdi
Öte yandan Tesla, 6 Ekim tarihi yaklaşırken FSD’nin Avrupa’daki durumunu gösteren videolar da yayınlamaya başladı. Tesla’nın İspanya’da paylaştığı video, FSD Supervised sisteminin son iki yılda gerçekleştirdiği test sürüşlerinden kesitler sunuyor. Bu süreçte İspanya yollarında 460.000 kilometreden fazla test sürüşü kaydedildi.
Görüntülerde sistemin farklı trafik koşullarına nasıl tepki verdiği görülüyor. Araç, kırsal yolda atların yanından geçerken yavaşlıyor. Gece saatlerinde dar ve kalabalık sokaklarda ilerleyen FSD, yoğun yağmur altında otoyolda da sürüş gerçekleştiriyor. Yol çalışması bulunan bölgelerde koniler ve işçilerin arasından geçen sistem, dar sokaklarda karşıdan gelen araçlara yer açıyor. Tekerlekli sandalye kullanan yayalara dikkat edilmesi ve sirenli acil durum araçlarına uygun şekilde yol verilmesi de videoda gösteriliyor. Videonun yaklaşık 1:20 dakikasında FSD’nin yol çalışması yapılan bir kavşakta görevlinin yönlendirmesiyle ters şeritten giriş yapabildiği de gösteriliyor.
Tesla, İsveç’te yaklaşık bir yıldır devam eden testlere ait görüntüleri de yayınladı. Video, sistemin şehir içi ve kırsal yollarda, güneşli havanın yanı sıra yağmur ve kar altında nasıl hareket ettiğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: