Tesla'dan etkileyici manevra: İşçilerin işaretini anlayıp ters şeride geçti

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Tam Boyutta Gör Tesla, Avrupa’da Full Self-Driving (Denetimli, FSD) sisteminin yeteneklerini gösteren yeni test videoları yayınladı. İspanya ve İsveç’te kaydedilen sürüş görüntüleri, sistemin farklı yol ve hava koşullarındaki performansını ortaya koyuyor. Tesla’nın Avrupa genelinde onay alabilmesi için kritik oylama ise ekim ayında yapılacak.

Tesla FSD için kritik oylama 6 Ekim’de

Tesla’nın denetimli FSD sürüş sistemi, Avrupa Birliği genelinde kullanılabilmek için önemli bir düzenleyici sürecin eşiğinde. Motorlu Taşıtlar Teknik Komitesi (TCMV), sistemin 27 AB ülkesinde geçerli olabilecek onayı için 6 Ekim 2026’da oylama yapacak.

Tam Boyutta Gör Tesla, yaklaşık iki hafta önce Avrupa ve Kuzey Amerika’daki test sürüşlerinden elde ettiği kendi veri setini kamuoyuyla paylaşırken son derece önemli bilgilere yer vermişti. Tesla, Avrupa’daki binlerce test senaryosunda yüzde 99’un üzerinde başarı oranı yakaladığını ve süreç içerisinde manuel sürüşe kıyasla 4,1 kat daha az kaza yaptığını açıklamıştı.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere FSD (Denetimli) halihazırda Hollanda, Danimarka, Belçika, Estonya, Litvanya ve Slovenya olmak üzere altı Avrupa ülkesinde onaylanmış durumda. AB genelinde onay için 27 üye ülkenin en az 15'inin desteği gerekiyor. Bununla birlikte destek veren ülkelerin toplam nüfusunun AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil etmesi şartı bulunuyor.

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Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Jernej Vrtovec, sistemle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “FSD (Denetimli) güvenli, verimli ve her şeyden önce mobilitenin geleceğine dair heyecan verici bir bakış sunuyor. Yorulmuyor, uyumuyor ve daha güvenli sürüşe önemli katkı sağlayabilir.”

Ancak sistemin şimdilik karşısında olanlar da var. Geçtiğimiz aylarda Fransa, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek FSD'nin mevcut haliyle Avrupa Birliği yollarında kullanılmasına onay verilmesine karşı olduğunu açıkladı.

FSD, İspanya ve İsveç’te üstün başarı gösterdi

Öte yandan Tesla, 6 Ekim tarihi yaklaşırken FSD’nin Avrupa’daki durumunu gösteren videolar da yayınlamaya başladı. Tesla’nın İspanya’da paylaştığı video, FSD Supervised sisteminin son iki yılda gerçekleştirdiği test sürüşlerinden kesitler sunuyor. Bu süreçte İspanya yollarında 460.000 kilometreden fazla test sürüşü kaydedildi.

Görüntülerde sistemin farklı trafik koşullarına nasıl tepki verdiği görülüyor. Araç, kırsal yolda atların yanından geçerken yavaşlıyor. Gece saatlerinde dar ve kalabalık sokaklarda ilerleyen FSD, yoğun yağmur altında otoyolda da sürüş gerçekleştiriyor. Yol çalışması bulunan bölgelerde koniler ve işçilerin arasından geçen sistem, dar sokaklarda karşıdan gelen araçlara yer açıyor. Tekerlekli sandalye kullanan yayalara dikkat edilmesi ve sirenli acil durum araçlarına uygun şekilde yol verilmesi de videoda gösteriliyor. Videonun yaklaşık 1:20 dakikasında FSD’nin yol çalışması yapılan bir kavşakta görevlinin yönlendirmesiyle ters şeritten giriş yapabildiği de gösteriliyor.

Tesla, İsveç’te yaklaşık bir yıldır devam eden testlere ait görüntüleri de yayınladı. Video, sistemin şehir içi ve kırsal yollarda, güneşli havanın yanı sıra yağmur ve kar altında nasıl hareket ettiğini gösteriyor.

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