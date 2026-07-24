Tesla, FSD sözü verdiği milyonlarca araç için halen çözüm bulamadı

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Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin 2026 ikinci çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda Hardware 3 (HW3) donanımına sahip araçlarla ilgili yıllardır süren tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Musk, yatırımcıların bu araçların yeni nesil Full Self-Driving (FSD) yazılımını çalıştırabilmesi için donanım yükseltmesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusuna net bir yanıt vermedi. Bu, Tesla’nın HW3 araçları için halen net bir planının olmadığını gösteriyor.

HW3 araçlar için bir donanım yükseltmesinin planlanıp planlanmadığı sorusuna Musk, bunun "mantıklı olacağını" ve "bir noktada finansal açıdan da uygun hale geleceğini" söyledi. Ancak yükseltmenin ne zaman yapılacağına, hangi donanımın kullanılacağına veya Tesla'nın bunun maliyetini nasıl karşılayacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunmadı.

HW4 yerine yeni nesil donanım?

Musk'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta ise HW3 araçların doğrudan Hardware 4 (AI4) platformuna yükseltilmesinden ziyade henüz geliştirme aşamasındaki yeni nesil yapay zeka bilgisayarını işaret etmesi oldu.

Tam Boyutta Gör Musk, şirketin AI4'ün geliştirilmiş bir versiyonu üzerinde çalıştığını ve bu donanımın üretiminin gelecek yılın ortalarında başlayabileceğini söyledi. Bunun yanında daha güçlü AI5 platformunun da gelecek yıl seri üretime geçmesini umduklarını belirtti. Ancak AI5'in ilk etapta Tesla'nın insansı robotu Optimus'ta kullanılacağını ifade etti.

Bu açıklama HW3 sahiplerinin beklediği çözümün henüz üretimde olmayan bir donanıma bağlı olduğunu gösteriyor.

Tesla'nın yıllardır tartışılan FSD vaadi

Tesla, 2016 yılından itibaren üretilen tüm araçların tam otonom sürüş için gerekli tüm donanıma sahip olduğunu söyleyerek araç satmaya başlamış ve bu söylem üzerinden fiyatı zaman zaman 15 bin dolara kadar çıkan FSD paketini müşterilere sunmuştu.

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Ancak Elon Musk daha sonra HW3 donanımının denetimsiz FSD seviyesine ulaşabilecek kapasitede olmadığını kabul etti. Musk'a göre HW3'ün bellek bant genişliği, Hardware 4'ün yalnızca sekizde biri seviyesinde bulunuyor. Hatta HW4 veya AI4 donanımı bile yeterli görülmüyor. Çünkü Cybercab modelinde daha fazla RAM’e sahip gelişmiş bir AI4 donanımının yer aldığı öne sürümüştü.

Tesla'nın önündeki en büyük engellerden biri ise donanım yükseltmesinin ölçeği. Sektör tahminlerine göre şirketin, verdiği sözleri yerine getirmek için yaklaşık 4 milyon aracın bilgisayarını değiştirmesi veya araç sahiplerine tazminat ödemesi gerekebilir. Şirket bu süreçte HW3 araçlara, tam sürüm yerine kısıtlanmış özelliklere sahip FSD v14 Lite yazılımını sunmaya başladı.

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Tesla, FSD sözü verdiği milyonlarca araç için çözüm bulamadı

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