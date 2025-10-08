Giriş
    Tesla, FSD Transfer programını Avrupa’da yıl sonuna kadar uzattı

    Tesla, otonom sürüş yazılımı FSD'nin transfer programını Avrupa ve Orta Doğu’da 2025’in sonuna kadar uzattı. Böylece sahipler FSD lisanslarını yeni araçlarına ücretsiz devredebilecek.

    Tesla, FSD Transfer programını Avrupa’da yıl sonuna kadar uzattı Tam Boyutta Gör
    Tesla, Full Self-Driving (FSD) Transfer programını Avrupa ve Orta Doğu’daki kullanıcılar için 2025’in son çeyreğine kadar uzattığını duyurdu. Böylece şirketin gelişmiş sürücü destek sistemi yazılımını satın almış olan Tesla sahipleri, yeni araçlarına geçerken bu yatırımlarını kaybetmeden kullanmaya devam edebilecek.

    FSD Transfer süresi uzatıldı

    FSD Transfer programı, daha önce sadece Kuzey Amerika’da geçerliydi. Tesla, Temmuz ayında programı Avrupa ve Orta Doğu’ya genişletmişti. Şimdi ise süreç dördüncü çeyrek sonuna kadar uzatıldı.

    Tesla, FSD Transfer programını Avrupa’da yıl sonuna kadar uzattı Tam Boyutta Gör
    Program, FSD paketini daha önce satın almış kullanıcıların, yazılımı yeni araçlarına ek bir ücret ödemeden aktarmasına izin veriyor. FSD paketi şu anda ABD’de 8.000 dolar, Kanada’da ise 11.000 Kanada doları seviyesinde satılıyor.

    Transfer işlemi tamamlandığında, eski araç yalnızca temel otopilot özellikleriyle kalıyor, yeni araç ise tüm FSD (Supervised) özelliklerine erişim kazanıyor. Bu sayede kullanıcılar hem donanım olarak daha güncel modellere geçebiliyor hem de yazılım lisanslarını koruyabiliyor.

    Esasında FSD transfer programı ilk kez 2023’te tek seferlik bir “af” kampanyası olarak başlatılmıştı. Ancak programın satışlar üzerinde bir kaldıraç etkisi yarattığı görülünce Tesla, bu programı birkaç kez daha devreye aldı. Tesla’nın bu programdaki amacı hem kullanıcı sadakatini ödüllendirme hem de donanım maliyetlerini azaltma stratejisinin bir parçası. Bilindiği zere eski Hardware 3 (HW3) sistemine sahip araç sahipleri modern FSD yazılımını kullanamıyor. bunun ise Hardware 4 (HW4/AI4) donanımlı modellere geçmek gerekiyor.

    Avrupa’daki sürücüler her ne kadar henüz FSD’nin tam sürümüne erişemese de, HW4 donanımlı yeni modeller sayesinde yazılım bölgesel onay aldığında doğrudan kullanıma hazır olacak.

    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

