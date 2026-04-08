Tesla’nın FSD v14.3 güncellemesiyle tepki süresi yüzde 20 hızlandı

Tesla, Full Self-Driving (Denetimli) sisteminin v14.3 sürümünü HW4 (AI4) donanımlı araçlar için dağıtmaya başladı. 2026.2.9.6 yazılım paketiyle gelen güncelleme yüzeyde küçük iyileştirmeler sunsa da asıl büyük değişim altyapıda gerçekleşti. Şirket, yapay zeka derleyicisini ve çalışma zamanını baştan sona yeniden yazarak tepki süresinde yüzde 20’lik bir iyileşme sağladığını açıkladı.

Bu sürüm, Model S, Model 3, Model X, Model Y ve Cybertruck’ın HW4 versiyonlarında kullanılabiliyor. Dikkat çeken bir diğer unsur ise Tesla’nın ilk kez açık şekilde MLIR tabanlı bir altyapıya geçtiğini doğrulaması oldu.

MLIR dönüşümü

Güncellemenin en kritik noktası, Tesla’nın FSD sisteminin arkasındaki yapay zeka derleyicisini tamamen yenilemesi. Şirket, bu dönüşümde MLIR (Multi-Level Intermediate Representation) altyapısını kullandığını belirtiyor. Bu teknoloji, sinir ağlarının farklı donanımlar üzerinde daha verimli çalışmasını sağlayan modern bir derleyici mimarisi olarak biliniyor.

MLIR, LLVM Foundation çatısı altında geliştiriliyor ve arkasındaki isim, aynı zamanda LLVM, Clang ve Swift’in yaratıcısı olan Chris Lattner. Lattner’ın 2017 yılında kısa bir süre Tesla’nın Autopilot ekibini yönetmiş olması bu geçişi daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Lattner, güncelleme sonrası yaptığı değerlendirmede yüzde 20’lik tepki süresi kazanımının son derece anlamlı olduğunu vurguladı. Bu iyileşme, araçların çevresel veriyi algıladığı an ile tepki verdiği an arasındaki gecikmeyi azaltıyor. Sonuç olarak araçlar daha erken fren ve daha hızlı manevra yapabiliyor. Ayrıca kritik durumlara daha etkin tepki verebiliyor.

Görüş de iyileşti

Tesla, yalnızca altyapıyı değil, sinir ağı eğitim süreçlerini de güncelledi. Pekiştirmeli öğrenme (Reinforcement learning) aşamasında yapılan geliştirmeler, sistemin farklı sürüş senaryolarında daha tutarlı performans göstermesini sağlıyor.

Ayrıca görsel algı tarafında kullanılan görüntü kodlayıcısı da yenilendi. Bu sayede sistemin düşük görüş koşullarında, nadir senaryolarda ve karmaşık trafik yapılarında daha doğru analiz yapabildiği belirtiliyor. 3 boyutlu geometri algısı güçlendirilirken, trafik işaretlerinin yorumlanmasında da kapsam genişletildi.

Bunlar dışında park performansı da iyileşiyor. Yeni sürümle birlikte araçlar, park alanı seçimi ve manevralarda daha kararlı hareket ediyor. Harita üzerinde görülen yeni “P” simgesi, aracın hedeflediği park noktasını önceden göstererek sürücüye şeffaflık sağlıyor.

Ek olarak Tesla, daha önce eleştirilen bazı davranışları da azaltmayı hedefledi. Gereksiz şerit kaymaları ve takip mesafesi ihlalleri minimize edildi. Acil durum araçları, okul servisleri ve öncelik ihlali yapan araçlara karşı verilen tepkiler de geliştirildi.

Gelecekte çukurlar algılanacak

Bu sürüm, FSD v14 ve v14.2 ile başlayan yeni nesil uçtan uca sinir ağı mimarisinin devamı niteliğinde. Dolayısıyla bu sürüm de HW3 donanımlı eski araçlara gelmeyecek.

Tesla, henüz bu sürüme dahil olmayan ancak planlanan bazı geliştirmeleri de paylaştı. Bunlar arasında daha geniş davranışsal akıl yürütme, çukur algılama ve kaçınma ile sürücü izleme sisteminin göz takibi doğruluğunun artırılması yer alıyor.

