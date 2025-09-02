Tesla FSD v14 canlıymış gibi hissettirecek: Neler sunacak?

10 kat daha güçlü model
FSD V14’ün temelinde, Tesla’nın yapay zeka mimarisinde büyük bir sıçrama anlamına gelen 10 kat daha fazla parametreye sahip yeni bir model bulunuyor. Bu gelişme sayesinde sistem, çevresel verileri çok daha ayrıntılı işleyebilecek ve insan sürücülere daha yakın refleksler gösterebilecek. Ayrıca, görüntü sıkıştırmadan kaynaklanan veri kaybının azaltılması da hedefleniyor. Böylece araç, daha net görsel bilgiler üzerinden karar verebilecek.
FSD V14 ile birlikte, günlük sürüş deneyimini doğrudan etkileyecek birçok yenilik de geliyor. Öncelik güvenlik olsa da yazılım artık yolda oluşan çukurları görecek ve onlardan kaçınmak için manevralar yapabilecek. Bunun yanında otoparklarda çok daha akıllı navigasyon, park yeri bulma ve kendi kendine park etmede gelişmiş performans, şerit seçimi ve rota planlamada daha doğru kararlar, daha yumuşak ve kararlı sürüş deneyimi gibi iyileştirmeler de gelecek.
Canlıymış gibi
Tesla, daha önce FSD v12 ile önemli bir sıçrama yaşamış, şehir ve otoyol yazılımını tek bir sistemde birleştirmiş, baştan sona yapay zekayı otoyollara taşımış ve kamera tabanlı sürücü takibini hayata geçirmişti. Aynı zamanda direksiyon uyarıları hafifletilmiş, sürüş profilleri çeşitlendirilmiş ve araç davranışları daha akıcı hale getirilmişti.
Musk’ın X platformunda yaptığı paylaşımlarda yeni sürümün sürüş deneyimini “canlı” hissettirdiği belirtiliyor. Tesla’nın FSD’si halihazırda yaya geçitlerinde yavaşlama, bisikletli ya da yayaları sollarken şerit çizgisine yaklaşma gibi doğal refleksler sergiliyor. V14 ile bu davranışların daha da insansı hale gelmesi, yıl sonuna kadar vaat edilen “sürücüsüz kullanım” hedefini bir adım daha yaklaştırabilir.
Daha esnek sürücü takibi
Bir diğer önemli yenilik, sürücü takibinde yapılacak iyileştirmeler. FSD v14 ile birlikte sistem, sürücüden sürekli dikkat beklemek yerine daha dengeli bir yaklaşım sergileyecek. Örneğin, sürücü sadece kısa süreli olarak ekrana bakarsa tolerans gösterilecek, ancak sık sık dikkatini yola vermediğinde uyarılar daha sertleşecek.
Test yorumu
