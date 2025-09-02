Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla FSD v14 canlıymış gibi hissettirecek: Neler sunacak?

    Tesla, FSD v14 güncellemesiyle daha insansı ve akıcı sürüş deneyimi hedefliyor. 10 kat daha fazla parametre, geliştirilmiş video işleme ve esnek sürücü takibi en dikkat çeken yenilikler olacak.

    Tesla FSD v14 canlıymış gibi hissettirecek: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Tesla, otonom sürüş yazılımının merakla beklenen FSD (Full Self-Driving) v14 güncellemesiyle ilgili şimdiye kadar önemli detaylar paylaştı. Elon Musk’ın X platformunda yaptığı açıklamalara göre, yazılım Eylül sonunda veya Ekim ayının başlarında kullanıcılara sunulacak. Yeni V14 güncellemesi ise bugüne kadar yapılan en kapsamlı güncellemelerden biri olacak.

    10 kat daha güçlü model

    FSD V14’ün temelinde, Tesla’nın yapay zeka mimarisinde büyük bir sıçrama anlamına gelen 10 kat daha fazla parametreye sahip yeni bir model bulunuyor. Bu gelişme sayesinde sistem, çevresel verileri çok daha ayrıntılı işleyebilecek ve insan sürücülere daha yakın refleksler gösterebilecek. Ayrıca, görüntü sıkıştırmadan kaynaklanan veri kaybının azaltılması da hedefleniyor. Böylece araç, daha net görsel bilgiler üzerinden karar verebilecek.

    Tesla FSD v14 canlıymış gibi hissettirecek: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Bu durum özellikle Tesla’nın robotaksi hizmetlerinde de bir sıçrama yaratabilir. Bilindiği üzere aslında bu bahar döneminde 4 kat daha fazla parametreye sahip bir modele geçilecekti ancak gerçekleşmedi. Dolayısıyla v13 kullanan robotaksilerde gelişim büyük olacaktır.

    FSD V14 ile birlikte, günlük sürüş deneyimini doğrudan etkileyecek birçok yenilik de geliyor. Öncelik güvenlik olsa da yazılım artık yolda oluşan çukurları görecek ve onlardan kaçınmak için manevralar yapabilecek. Bunun yanında otoparklarda çok daha akıllı navigasyon, park yeri bulma ve kendi kendine park etmede gelişmiş performans, şerit seçimi ve rota planlamada daha doğru kararlar, daha yumuşak ve kararlı sürüş deneyimi gibi iyileştirmeler de gelecek.

    Canlıymış gibi

    Tesla FSD v14 canlıymış gibi hissettirecek: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Şirketin bugüne kadarki en büyük ikinci otonom sürüş yazılımı yeniliği olacak FSD V14, Musk’ın açıklamalarına göre yalnızca HW4 donanımlı araçlarda kullanılabilecek ve FSD’nin daha önce hiç olmadığı kadar doğal ve insansı bir sürüş tarzı sunmasını hedefleyecek.

    Tesla, daha önce FSD v12 ile önemli bir sıçrama yaşamış, şehir ve otoyol yazılımını tek bir sistemde birleştirmiş, baştan sona yapay zekayı otoyollara taşımış ve kamera tabanlı sürücü takibini hayata geçirmişti. Aynı zamanda direksiyon uyarıları hafifletilmiş, sürüş profilleri çeşitlendirilmiş ve araç davranışları daha akıcı hale getirilmişti.

    Musk’ın X platformunda yaptığı paylaşımlarda yeni sürümün sürüş deneyimini “canlı” hissettirdiği belirtiliyor. Tesla’nın FSD’si halihazırda yaya geçitlerinde yavaşlama, bisikletli ya da yayaları sollarken şerit çizgisine yaklaşma gibi doğal refleksler sergiliyor. V14 ile bu davranışların daha da insansı hale gelmesi, yıl sonuna kadar vaat edilen “sürücüsüz kullanım” hedefini bir adım daha yaklaştırabilir.

    Daha esnek sürücü takibi

    Bir diğer önemli yenilik, sürücü takibinde yapılacak iyileştirmeler. FSD v14 ile birlikte sistem, sürücüden sürekli dikkat beklemek yerine daha dengeli bir yaklaşım sergileyecek. Örneğin, sürücü sadece kısa süreli olarak ekrana bakarsa tolerans gösterilecek, ancak sık sık dikkatini yola vermediğinde uyarılar daha sertleşecek.

    Kaynakça https://www.notateslaapp.com/news/2999/tesla-fsds-10x-parameter-update-many-new-features-release-in-september https://www.notateslaapp.com/news/3036/tesla-fsd-v14-to-feel-alive-second-biggest-fsd-update-ever
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    ugur7seven 3 saat önce

    Test yorumu

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pasaport kayıtlı iphone alınır mı ets 2 en hızlı tır yüksek lisans maaşa etkisi klima motoru neden ses yapar colamerim kullananlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 200 Pro
    HONOR 200 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15-FC0000NT
    HP 15-FC0000NT
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum