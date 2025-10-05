Giriş
    Tesla, FSD v14 güncellemesini erteledi: Yeni tarih 6 Ekim!

    Tesla, Full Self-Driving v14’ün çıkışını son dakika hatası nedeniyle pazartesiye erteledi. Elon Musk, bu sürenin yeni özellikler eklemek için fırsat sunduğunu açıkladı.

    Tesla, FSD v14 güncellemesini erteledi: Yeni tarih 6 Ekim! Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın otonom sürüş yazılımı Full Self-Driving’in (FSD) 14. sürümü beklenen çıkış tarihine birkaç gün kala ertelendi. Şirket CEO’su Elon Musk, testler sırasında ortaya çıkan son dakika hatası nedeniyle yazılımın planlanan takvimde yayınlanamadığını duyurdu. Yeni takvime göre FSD v14, önümüzdeki pazartesi günü yani 6 Ekim’de kullanıcılarla buluşacak.

    FSD v14 için yeni tarih

    FSD v14’ün geniş çaplı ilk dağıtımının geçtiğimiz hafta yapılması planlanıyordu. Ardından Tesla’nın yol haritasında bu hafta v14.1 ve önümüzdeki hafta da v14.2 sürümleri bulunuyordu. Ancak Tesla’nın Autopilot ekibi yazılım içinde bazı sorunlar tespit edince takvim değişmek zorunda kaldı. Musk, ertelemenin yalnızca hatayı gidermek için değil, aynı zamanda ek özellikler eklemek için de fırsat sunduğunu belirtti. Bu yeni özelliklerin ne olacağı konusunda ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

    Elon Musk, FSD v14’ü Tesla’nın otonom sürüş yolculuğunda kritik bir dönüm noktası olarak tanımlıyor. Musk’a göre bu sürüm, FSD v12’den sonraki en önemli yapay zeka güncellemesi olacak. Yazılımın önceki versiyonlara kıyasla on kat daha fazla parametreye sahip olacağı, bu sayede sürüş davranışlarında çok daha yüksek doğruluk ve insana yakın bir kontrol hissi sağlayacağı ifade ediliyor. Musk, bu sürümü tanımlarken “yaşıyor gibi hissettiriyor” ve hatta “bilinçli” ifadelerini kullanmıştı.

    Tesla’nın uzun vadeli hedefi, sürücü müdahalesini minimuma indirerek tamamen otonom bir sürüş deneyimine ulaşmak. FSD v14 ile birlikte şirketin bu hedefe öncekilere göre çok daha yakın olduğu düşünülüyor. Yeni sürüm AI4 veya HW4 donanımlı araçlara gelecek. HW3 ve daha eski donanıma sahip Tesla’lar için mevcutta herhangi bir takvim bildirimi bulunmuyor.

