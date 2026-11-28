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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Tesla’nın yeni FSD sürümündeki Reality View özelliği, Avrupa’da yasaklanabilir. Aracın çevresini canlı ve üç boyutlu olarak ekrana taşıyan bu teknoloji, sürücünün dikkatini dağıtabileceği gerekçesiyle mevzuata takılıyor. Avrupa düzenlemeleri sürüş esnasında yalnızca temel bilgilerin gösterilmesine izin verirken, karmaşık ve hareketli görsellerin kaza riskini artırmasından endişe ediliyor. Bu nedenle yeniliğin Avrupa’ya yakın zamanda gelmesi beklenmiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın FSD v15 sürümüyle sunduğu en büyük ve en ilgi çekici özelliği olan Reality View, Avrupa’ya ayak basmakta zorlanabilir. Aracın çevresini gerçek zamanlı olarak 3D biçiminde yeniden oluşturarak sürücülere gösterebilen özellik, Avrupa'daki araç içi ekran düzenlemeleri nedeniyle yasaklanabilir.

Tesla, 21 Kasım 2026'da ABD'de FSD (Full Self-Driving) yazılımının 15. sürümünü dağıtmaya başladı. Yeni sürümde şirket, sürüş sisteminin temelini oluşturan sinir ağını baştan tasarlarken kritik durumların yönetiminde de önemli iyileştirmeler yaptığını açıkladı. Tesla'nın kendi verilerine göre sistemin kritik durumlarla başa çıkma performansı 25 kat artırıldı.

Güncellemenin en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise Tesla Reality View oldu. Bu özellik, aracın kameralarından elde edilen görüntüleri kullanarak çevresini gerçek zamanlı olarak üç boyutlu bir ortam şeklinde yeniden oluşturuyor. Aracın üzerinde bulunan sanal bir kameranın bakış açısından hazırlanan görüntüde trafik, yollar, çevredeki nesneler ve aracın izlemesi planlanan rota gösteriliyor. Böylece sürücüler, FSD'nin çevreyi nasıl algıladığını ve hangi manevrayı gerçekleştirmeyi planladığını merkezi ekrandan takip edebiliyor.

Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntülerle dikkat çeken Reality View, sürüş sisteminin kararlarını daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak Avrupa'da bu özelliğin kullanıma sunulması, teknik yeterlilikten ziyade araç içi ekranlara ilişkin düzenlemelere bağlı gibi görünüyor.

2008’den kalan bir kural nedeniyle yasaklanabilir

Tam Boyutta Gör Tesla'nın yeni görselleştirmesinin Avrupa'da sorun yaşamasına neden olabilecek düzenlemelerin başında, Avrupa Komisyonu tarafından 2008 yılında yayımlanan 2008/653/EC sayılı tavsiye kararı geliyor. İnsan-makine arayüzlerine ilişkin Avrupa ilkelerini güncelleyen düzenleme, araç hareket halindeyken sürücünün dikkatini dağıtabilecek ekran içeriklerini sınırlandırmayı amaçlıyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda araç içi ekranlarda sürüşle doğrudan ilgili, kısa ve anlaşılır bilgilerin gösterilmesi öngörülüyor. Özellikle güvenlikle bağlantısı bulunmayan hareketli görüntülerin sürücünün dikkatini yoldan uzaklaştırabileceği gerekçesiyle sınırlandırılması tavsiye ediliyor.

Reality View'un oluşturduğu ayrıntılı 3D çevre görüntüsü de bu açıdan tartışmalı bir konumda bulunuyor. Çünkü sistem yalnızca aracın gerçekleştireceği manevrayı göstermekle kalmıyor, çevredeki trafik ve yol koşullarını da sürekli güncellenen üç boyutlu bir görselleştirmeyle sunuyor. Avrupa'daki yetkililer, bu gösterimin sürüş için gerekli bilgilerin ötesine geçtiğine ve görsel dikkat dağınıklığı oluşturabileceğine karar verebilir.

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Konuyu daha ilginç hale getiren ayrıntı ise Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) bünyesinde hazırlanan 171 No'lu BM Yönetmeliği. Söz konusu düzenleme, Tesla FSD gibi sürücü destek sistemlerinin çalışma koşullarını ve sürücüyle etkileşimini belirliyor.

Düzenlemenin 2026 yılı başında hazırlanan ilk değişiklik taslağında, sürüş destek sistemlerinin aracın çevresini nasıl algıladığını sürekli olarak ekranda göstermesi gündeme gelmişti. GRVA/2026/4 numaralı belge kapsamında değerlendirilen bu yaklaşım, trafik, şeritler ve araç çevresindeki engellerin modellenerek sürücüye sunulmasını öngörüyordu. Başka bir ifadeyle sistemin çevre algısını sürekli görselleştirmesi isteniyordu.

Tam Boyutta Gör Ancak bazı ülkelerin temsilcileri, bu kadar ayrıntılı ve sürekli bir gösterimin sürücüleri yola bakmak yerine merkezi ekrana yönlendirebileceği endişesini dile getirdi. Özellikle üç boyutlu yol ve trafik görüntülerinin video oyunlarını andıran bir deneyim oluşturmasının dikkat dağınıklığına yol açabileceği değerlendirildi.

Ocak 2026'da üzerinde uzlaşılan ve haziran ayında BM düzeyinde kabul edilen nihai metinde daha sınırlı bir yaklaşım benimsendi. Buna göre sistemin sürücüye gerçekleştirmeyi planladığı manevrayı göstermesi yeterli görülürken daha ileri görselleştirmeye yönelik açık bir sınırlama da getirildi.

Bu yaklaşım, Tesla'nın FSD v15 ile sunduğu Reality View'un Avrupa'daki düzenlemelerle ne ölçüde uyumlu olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Tesla, görselleştirmenin sistemin planladığı manevraları sürücüye daha anlaşılır biçimde aktardığını ve denetimi kolaylaştırdığını savunabilir. Buna karşılık düzenleyici kurumlar, çevrenin ayrıntılı biçimde üç boyutlu olarak yeniden oluşturulmasını gereksiz görsel yoğunluk olarak değerlendirebilir.

Avrupa’nın karnesi pek de iyi değil

Tesla'nın Reality View özelliğinin Avrupa'da engellenme ihtimali, Avrupa Birliği'nin teknoloji politikalarına yönelik eleştirileri yeniden gündeme getiriyor. Birlik, yapay zekadan dijital platformlara kadar pek çok alanda kapsamlı düzenlemeler getirirken bu kuralların şirketler üzerindeki yükü de tartışılıyor. Özellikle AB Yapay Zeka Yasası (AI Act), Avrupa'daki girişimler ve teknoloji şirketleri için ek uyumluluk, belgelendirme ve denetim yükümlülükleri oluşturduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. AB, hem Çin hem de ABD’nin yapay zeka konusunda oldukça gerisinde.

AB’nin sıkı düzenlemelerinin günlük internet kullanımındaki en görünür örneklerinden biri ise neredeyse her internet sitesinde karşımıza çıkan çerez (cookie) onay pencereleri. GDPR ve ePrivacy kuralları kapsamında kullanılan bu pencereler, kullanıcıların kişisel verileri üzerindeki kontrolünü artırmayı amaçlasa da zamanla ciddi bir onay yorgunluğuna dönüştü. Üstelik 2022'de yayımlanan Carbolytics araştırması, internet sitelerindeki çerez ve reklam takip altyapısının enerji tüketimini inceleyerek en popüler 1 milyon internet sitesinde ayda 11 bin 442 ton karbondioksit emisyonuyla ilişkili bir yük hesapladı. Dolayısıyla AB’nin gereksiz regülasyon yaklaşımın hem birliğe hem de dünya genelinde olumsuz etkilere neden olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Bununla birlikte Reality View'un Avrupa'ya gelip gelmeyeceği konusundaki belirsizliğin bir diğer nedeni de Tesla'nın bölgedeki FSD sürümünün ABD'dekinden farklı olması. Avrupa'da sistem, Hollanda Araç Otoritesi RDW tarafından Nisan 2026'da verilen geçici onay kapsamında ve Avrupa'ya özel hazırlanan v14 yazılım dalı üzerinden sunuluyor.

Bu onay, ABD'deki FSD sürümünün doğrudan Avrupa'da kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Tesla'nın Avrupa'da sunduğu sistemde yapacağı her önemli güncellemenin RDW tarafından yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Kurum, kısa süre önce daha sıkı sürücü denetimi koşulları içeren yeni bir sürümü de onayladı. Bu kapsamda sürücünün dikkatinin dağıldığını bildiren uyarılar daha erken devreye girerken 130 km/s üzerindeki hızlarda ellerin direksiyonda tutulması zorunlu hale getirildi. Sistemin Avrupa’daki adı da FSD yerine TAD (Tesla Assisted Driving / Tesla Destekli Sürüş) olarak değiştirildi.

Sistemin kullanımına izin veren Avrupa ülkelerinin sayısı 12'ye ulaşmış durumda. İtalya da bu ülkelere yakın zamanda katıldı. Fransa ise sistemin yaygınlaştırılması konusunda Avrupa düzeyinde yapılacak oylamayı bekliyor ve uygulamanın genişletilmesine mesafeli yaklaşıyor.

Dolayısıyla ABD'de kullanıma sunulan FSD v15'in Avrupa'ya aynı özelliklerle gelmesi kısa vadede beklenmiyor. Özellikle Reality View'un Avrupa'nın görsel dikkat dağınıklığına ilişkin kurallarıyla çelişebileceği değerlendirilirken özelliğin mevcut haliyle onay alması zor görünüyor.

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Tesla FSD v15’in en büyük özelliği Avrupa'da yasaklanabilir

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