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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Tesla, otonom sürüş yazılımının merakla beklenen V15 sürümünü kullanıma sunmaya başladı. Yeni güncelleme; çukurları, engelleri ve hız kameralarını daha iyi algılayarak güvenliği artırıyor. Sürücü müdahalelerinde 25 kat iyileşme iddia eden şirket, oyunu andıran gerçek zamanlı üç boyutlu çevre görselleştirmesi ve kişiselleştirilmiş park çözümleri sunuyor. Kademeli başlayan dağıtımın, aralık ayındaki yılbaşı güncellemesiyle tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tesla, Full Self-Driving (FSD, Avrupa’da TAD) sürüş destek sisteminin V15 sürümünü kullanıma sunmaya başladı. Yeni sürüm trafik işaretlerinin, küçük hayvanların ve yoldaki engellerin daha iyi algılanmasının yanı sıra çukurdan kaçınma, hız kameralarına yaklaşırken yavaşlama ve GTA 6 gibi görünen yeni sürüş görselleştirmesi gibi önemli yenilikler getiriyor. Tesla, güvenlik açısından kritik durumlarda sürücü müdahalesi gereksiniminin de 25 kat iyileştirildiğini iddia ediyor.

Sürüş güvenliğinde büyük iyileşme

Tesla'nın açıklamasına göre FSD V15, sistemin uçtan uca sürüş ağının tüm bileşenlerini güncelliyor. Bu kapsamda FSD, Robotaxi ve Optimus projelerinde ortak kullanılan yeni bir görsel kodlayıcı devreye alınıyor. Milyonlarca internet videosuyla eğitilen bu modelin farklı sürüş koşullarına genelleme kabiliyetini ve veri verimliliğini artırması hedefleniyor.

Tesla, yeni görsel kodlayıcının güvenlik açısından kritik durumlarda sürücü müdahalesi gerektiren olayların oranını 25 kat iyileştirdiğini belirtiyor. Ancak şirket, bu iyileştirmenin neye göre hesaplandığını açıklamadı. Dolayısıyla 25 katlık gelişmenin günlük kullanımda nasıl bir karşılık bulacağı henüz net değil.

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Yeni sürümde trafik işaretleri, küçük hayvanlar ve yoldaki yabancı nesnelerin algılanması da iyileştiriliyor. Sistem ayrıca çukurları ve yol yüzeyindeki ayrıntıları daha iyi tespit ederek bunlardan kaçınabilecek. Özellikle derin su birikintilerinin algılanması ve bunlardan kaçınma konusunda da geliştirmeler yapılıyor.

Tesla, hız kontrolünü de farklı sürücü profillerine göre yeniden düzenliyor. Okul bölgelerindeki hız sınırlarına ve olumsuz hava koşullarına daha iyi uyum sağlanırken otomatik sürüş yönü seçimi (Autoshift) özelliği de FSD'nin tahmin sistemiyle entegre ediliyor.

GTA 6 gibi görünen Tesla Reality View

FSD V15'in en dikkat çekici yeniliklerinden biri Tesla Reality View adı verilen yeni görselleştirme sistemi. Tesla'nın sürüm notlarında Tesla Augmented Reality olarak da adlandırılan özellik, aracın çevresini sanal bir kameranın perspektifinden gerçek zamanlı olarak yeniden oluşturuyor.

Yeni sistem, aracın üzerinde konumlandırılmış sanal bir kameradan alınmış gibi görüntüyü sürekli güncelleyerek FSD'nin çevreyi nasıl algıladığını ve nasıl hareket etmeyi planladığını sürücüye gösteriyor. Tesla, önceki sürümde kullanılan ayrı model sinyallerinin tek bir uçtan uca görselleştirmede birleştirildiğini ve bunun daha az hesaplama gücü gerektirdiğini belirtiyor.

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Sürücüler artık tam ekran görselleştirme, harita veya bölünmüş ekran görünümleri arasında seçim yapabilecek. Ayrıca kabin içindeki görsel ve işitsel bildirimleri azaltan sessiz mod da sunuluyor. Navigasyon sırasında yaklaşan dönüşler doğrudan sürüş görselleştirmesinde gösterilirken sinyal sesleri de daha düşük seviyeye çekiliyor ve birkaç kez yanıp söndükten sonra otomatik olarak kapanıyor.

Yeni arayüzde harita görünümü ile Reality View arasında ekran üzerinden kaydırma hareketiyle geçiş yapılabiliyor.

Navigasyon ve park yeri seçimi geliştirildi

Tesla, navigasyon sisteminde de filo araçlarından elde edilen rota tercihlerini kullanan yeni bir öğrenme modeline geçiyor. İlk aşamada sistem, yolculuğun başlangıç ve varış noktalarına ilişkin tercihleri öğrenerek daha kişiselleştirilmiş rota seçimleri yapabilecek. Şirket, sonraki V15 güncellemelerinde bu öğrenme kabiliyetini yolculuğun tamamına genişletmeyi planlıyor.

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Park yeri seçiminde de sürücülerin geçmiş tercihleri dikkate alınacak. FSD V15, kişiselleştirilmiş park geçmişinden yararlanarak varış noktasında birden fazla park seçeneği sunabilecek. Böylece sürücüler kendileri için uygun park yerini harita üzerinden seçebilecek.

Sürücü takip sistemi de yine güncellenen unsurlar arasında yer alıyor. Kamera tabanlı dikkat takibinin şapka ve güneş gözlüğü kullanılırken daha geniş koşullarda çalışması sağlanıyor. Bununla birlikte yüksek hız odaklı sürücü profillerinde sistemin dikkat takibi konusundaki katılığı azaltılıyor.

FSD hız kameralarını algılayıp yavaşlayabilecek

FSD V15 ile gelen bir diğer yenilik hız kameralarının algılanması. Sistem, yol üzerindeki hız kameralarını tespit ettiğinde otomatik olarak yavaşlayabilecek. Sürücü isterse gaz pedalına basarak veya hız profilini yükselterek bu yavaşlamayı iptal edebilecek. Dahası sürücü aynı hız kamerasında yavaşlamayı iki kez iptal ederse Tesla bu konumu kaydedecek ve sonraki geçişlerde aynı noktada otomatik olarak yavaşlamayacak. Daha sonra bu konumlar silinebilecek.

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Tesla, bisiklet taşıyıcı veya benzer çeki demiri aksesuarları takılı araçlarda FSD kullanımına izin veren Bike Rack Mode özelliğini de ekliyor. Bu mod etkinleştirildiğinde sürücüler bisiklet taşıyıcı takılıyken de FSD'yi kullanabilecek. Ancak varış noktasına yaklaşıldığında araç uygun bir noktada duracak ve geri manevra yapılmayacak. Ayrıca Autopark ve Summon özellikleri devre dışı bırakılacak.

FSD V15 ne zaman çıkacak?

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Tesla’nın paylaşımına göre FSD V15 sürümünü yayımlanmaya başladı, bazı araçlar şimdiden güncellemeyi aldı. Ancak bu dağıtım kademeli bir şekilde ilerleyecek. Elon Musk, daha geniş çaplı bir dağıtımın aralık ayında, Holiday Update ile gerçekleşeceğini söyledi. Bununla birlikte FSD V15 zaten şirketin robotaksi araçlarında bir süredir kullanılıyordu. Dolayısıyla geçiş uzun sürmeyecek.

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Tesla FSD V15 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler

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