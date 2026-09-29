Tesla FSD'ye Avrupa'da 8'inci onay: Türkiye'de gelişme yok

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın sürücü denetimli tam otonom sürüş sistemi FSD (Full Self-Driving), Hırvatistan'ın da onay vermesiyle Avrupa'da sekiz ülkede kullanım izni aldı. AB genelinde onay süreci devam ederken Türkiye'de ise sistemin kullanıma sunulmasına yönelik henüz resmi bir gelişme bulunmuyor. Türkiye'de FSD'nin devreye alınabilmesi için tip onayı, teknik güvenlik testleri ve trafik mevzuatına ilişkin düzenlemelerin netleşmesi gerekiyor.

Türkiye'de bekleyiş sürüyor

Tesla, FSD sistemini Avrupa'da daha fazla ülkede kullanıma sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hollanda'nın araç onay kurumu RDW'nin verdiği iznin ardından Estonya, Litvanya, Danimarka, Belçika, Slovenya ve Çekya da sistemi onayladı. Hırvatistan'ın 29 Eylül'de verdiği onayla birlikte FSD'ye izin veren Avrupa ülkelerinin sayısı sekize yükseldi.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Türkiye, araç güvenliği ve tip onayı süreçlerinde UNECE düzenlemelerini ve AB mevzuatını esas alıyor. FSD'nin Türkiye'de kullanılabilmesi için gelişmiş sürüş destek sistemlerini kapsayan UN R171 (DCAS) standartlarına uygunluğunun belgelenmesi ve gerekli tip onayı sürecinin tamamlanması gerekiyor. Ek olarak sistemin Türkiye'deki trafik levhaları, şerit çizgileri, kavşaklar ve yerel trafik koşullarında güvenli çalıştığının teknik testlerle de doğrulanması bekleniyor.

Ancak AB genelindeki onaya gerek kalmadan da Türkiye, diğer AB ülkelerinin yaptığı gibi Hollanda’nın geçici tip onayını ve teknik raporlarını emsal kabul ederek FSD’ye Türkiye’de onay verebilir. Ancak henüz bu yönde bir irade ortaya konmuş değil.

Tesla, bu yıl resmi olarak FSD için Türkiye’ye başvuruda bulunmuştu.

AB genelinde kullanım için karar bekleniyor

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Hollanda'daki RDW, Tesla'nın sürüş yazılımının Avrupa Birliği genelinde kullanılmasına imkan tanıyacak bir düzenleme üzerinde bir süredir çalışıyor. Bu konudaki onaylamanın başlangıçta 6 Ekim tarihinde yapılacak TCMV toplantısında gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Ancak açıklanan taslak gündemde bu konunun sadece 25 dakikalık bir "tartışmanın devamı" maddesi olarak yer aldığı ve oylamaya sunulmayacağı netleşti.

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Ekim ayı gündeminde oylama yer almadığı için FSD’nin AB çapında onaylanmasına ilişkin resmi oylamanın yapılabileceği en yakın tarih ise Aralık 2026’daki toplantı. Onay için 27 AB üyesinden en az 15'inin ve AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil eden ülkelerin desteği gerekiyor.

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