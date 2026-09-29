Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla FSD'ye Avrupa'da 8'inci onay: Türkiye'de gelişme yok

    Tesla'nın FSD sistemi Hırvatistan'dan da onay aldı. Böylece Avrupa'da FSD'ye izin veren ülke sayısı 8'e yükseldi. Türkiye tarafında ise henüz FSD onayı için bir gelişme bulunmuyor.

    Tesla FSD'ye Avrupa'da 8'inci onay: Türkiye'de gelişme yok Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın sürücü denetimli tam otonom sürüş sistemi FSD (Full Self-Driving), Hırvatistan'ın da onay vermesiyle Avrupa'da sekiz ülkede kullanım izni aldı. AB genelinde onay süreci devam ederken Türkiye'de ise sistemin kullanıma sunulmasına yönelik henüz resmi bir gelişme bulunmuyor. Türkiye'de FSD'nin devreye alınabilmesi için tip onayı, teknik güvenlik testleri ve trafik mevzuatına ilişkin düzenlemelerin netleşmesi gerekiyor.

    Türkiye'de bekleyiş sürüyor

    Tesla, FSD sistemini Avrupa'da daha fazla ülkede kullanıma sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hollanda'nın araç onay kurumu RDW'nin verdiği iznin ardından Estonya, Litvanya, Danimarka, Belçika, Slovenya ve Çekya da sistemi onayladı. Hırvatistan'ın 29 Eylül'de verdiği onayla birlikte FSD'ye izin veren Avrupa ülkelerinin sayısı sekize yükseldi.

    Tesla FSD'ye Avrupa'da 8'inci onay: Türkiye'de gelişme yok Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Türkiye, araç güvenliği ve tip onayı süreçlerinde UNECE düzenlemelerini ve AB mevzuatını esas alıyor. FSD'nin Türkiye'de kullanılabilmesi için gelişmiş sürüş destek sistemlerini kapsayan UN R171 (DCAS) standartlarına uygunluğunun belgelenmesi ve gerekli tip onayı sürecinin tamamlanması gerekiyor. Ek olarak sistemin Türkiye'deki trafik levhaları, şerit çizgileri, kavşaklar ve yerel trafik koşullarında güvenli çalıştığının teknik testlerle de doğrulanması bekleniyor.

    Ancak AB genelindeki onaya gerek kalmadan da Türkiye, diğer AB ülkelerinin yaptığı gibi Hollanda’nın geçici tip onayını ve teknik raporlarını emsal kabul ederek FSD’ye Türkiye’de onay verebilir. Ancak henüz bu yönde bir irade ortaya konmuş değil.

    Tesla, bu yıl resmi olarak FSD için Türkiye’ye başvuruda bulunmuştu.

    AB genelinde kullanım için karar bekleniyor

    Tesla FSD'ye Avrupa'da 8'inci onay: Türkiye'de gelişme yok Tam Boyutta Gör

    Hollanda'daki RDW, Tesla'nın sürüş yazılımının Avrupa Birliği genelinde kullanılmasına imkan tanıyacak bir düzenleme üzerinde bir süredir çalışıyor. Bu konudaki onaylamanın başlangıçta 6 Ekim tarihinde yapılacak TCMV toplantısında gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Ancak açıklanan taslak gündemde bu konunun sadece 25 dakikalık bir "tartışmanın devamı" maddesi olarak yer aldığı ve oylamaya sunulmayacağı netleşti.

    Ekim ayı gündeminde oylama yer almadığı için FSD’nin AB çapında onaylanmasına ilişkin resmi oylamanın yapılabileceği en yakın tarih ise Aralık 2026’daki toplantı. Onay için 27 AB üyesinden en az 15'inin ve AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil eden ülkelerin desteği gerekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom fatura kesim tarihi değiştirme kurumuş derz nasıl temizlenir opel meriva neden tutulmuyor eski tip aspiratör conta yanık testi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    XIAOMI Poco X8 Pro Max 5G
    XIAOMI Poco X8 Pro Max 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255R G10
    HP 255R G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum