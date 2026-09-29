Tesla FSD'ye Avrupa'da 8'inci onay: Türkiye'de gelişme yok

Türkiye'de bekleyiş sürüyor
Tesla, FSD sistemini Avrupa'da daha fazla ülkede kullanıma sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hollanda'nın araç onay kurumu RDW'nin verdiği iznin ardından Estonya, Litvanya, Danimarka, Belçika, Slovenya ve Çekya da sistemi onayladı. Hırvatistan'ın 29 Eylül'de verdiği onayla birlikte FSD'ye izin veren Avrupa ülkelerinin sayısı sekize yükseldi.
Ancak AB genelindeki onaya gerek kalmadan da Türkiye, diğer AB ülkelerinin yaptığı gibi Hollanda’nın geçici tip onayını ve teknik raporlarını emsal kabul ederek FSD’ye Türkiye’de onay verebilir. Ancak henüz bu yönde bir irade ortaya konmuş değil.
Tesla, bu yıl resmi olarak FSD için Türkiye’ye başvuruda bulunmuştu.
AB genelinde kullanım için karar bekleniyor
Hollanda'daki RDW, Tesla'nın sürüş yazılımının Avrupa Birliği genelinde kullanılmasına imkan tanıyacak bir düzenleme üzerinde bir süredir çalışıyor. Bu konudaki onaylamanın başlangıçta 6 Ekim tarihinde yapılacak TCMV toplantısında gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Ancak açıklanan taslak gündemde bu konunun sadece 25 dakikalık bir "tartışmanın devamı" maddesi olarak yer aldığı ve oylamaya sunulmayacağı netleşti.
Ekim ayı gündeminde oylama yer almadığı için FSD’nin AB çapında onaylanmasına ilişkin resmi oylamanın yapılabileceği en yakın tarih ise Aralık 2026’daki toplantı. Onay için 27 AB üyesinden en az 15'inin ve AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil eden ülkelerin desteği gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: