Tesla, hız sınırlarını hiçe sayan ‘Mad Max’ sürüş modunu kullanıma sundu

Geçen hafta yayınlanan FSD v14 sürümü, neredeyse bir yıl içindeki ilk büyük güncelleme olmuş ve “Sloth Mode” (Tembel Modu) adında daha yavaş sürüş profili eklemişti. Şirket şimdi tablonun tam tersi tarafına FSD v14.1.2 sürümüyle birlikte “Mad Max” modunu ekledi. Tesla’nın açıklamasına göre bu mod, daha yüksek hızlara çıkabiliyor ve sık şerit değişimi yapabiliyor.
“Mad Max” sürüş modu ilk olarak 2018’de Autopilot döneminde tanıtılmıştı. O dönemde Elon Musk, özellikle Los Angeles trafiği gibi karmaşık koşullarda daha atak manevralar yapabilen bir sürüş profili sunduğunu belirtmişti. Yeni sürümdeki Mad Max modu da benzer şekilde tanıtılıyor. Ancak kullanıcıların ilk testlerine göre sistem, dur levhalarında tam durmadan geçebiliyor ve hız sınırının yaklaşık 24 km/s üzerine çıkabiliyor.
