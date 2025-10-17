Tesla, hız sınırlarını hiçe sayan ‘Mad Max’ sürüş modunu kullanıma sundu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, otonom sürüş teknolojisinde tartışmalara neden olan “Mad Max” modunu yeniden kullanıma sundu. Şirketin “Full Self-Driving (Supervised)” adıyla pazarladığı sürücü destek sistemi, son güncellemeyle birlikte hız sınırlarını dikkate almayan bu modu yeniden kullanıma alıyor. Tesla’nın bu hamlesi oldukça ilginç, zira sürüş yazılımları ABD’de birden fazla kurum tarafından inceleniyor.

Daha yüksek hız ve esneklik getiriyor

Tam Boyutta Gör Son dönemde ölümcül kazalar ve açılan davalar nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Tesla’nın bu koşullar altında daha temkinli bir iletişim benimsemesi bekleniyordu. Ancak şirket tam tersine, agresif sürüş biçimini simgeleyen “Mad Max” modunu geri getirdi. Yeni mod, Tesla’nın Seviye 2 otonom sürüş sistemi olarak sınıflandırılan ve gelecekte Seviye 4 tam otonomiye ulaşacağı iddia edilen Full Self-Driving (FSD) yazılımının bir parçası.

Geçen hafta yayınlanan FSD v14 sürümü, neredeyse bir yıl içindeki ilk büyük güncelleme olmuş ve “Sloth Mode” (Tembel Modu) adında daha yavaş sürüş profili eklemişti. Şirket şimdi tablonun tam tersi tarafına FSD v14.1.2 sürümüyle birlikte “Mad Max” modunu ekledi. Tesla’nın açıklamasına göre bu mod, daha yüksek hızlara çıkabiliyor ve sık şerit değişimi yapabiliyor.

“Mad Max” sürüş modu ilk olarak 2018’de Autopilot döneminde tanıtılmıştı. O dönemde Elon Musk, özellikle Los Angeles trafiği gibi karmaşık koşullarda daha atak manevralar yapabilen bir sürüş profili sunduğunu belirtmişti. Yeni sürümdeki Mad Max modu da benzer şekilde tanıtılıyor. Ancak kullanıcıların ilk testlerine göre sistem, dur levhalarında tam durmadan geçebiliyor ve hız sınırının yaklaşık 24 km/s üzerine çıkabiliyor.

