Tesla, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı: Gelirler %12 azaldı

İlk çeyreğe göre bir miktar toparlandı
Her ne kadar Tesla'nun gelirleri ve kârlılığı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre düşse de, bir önceki çeyreğe göre gelirlerde %19, kârlılıkta ise %286 artış gerçekleşti. Tesla’nın ana iş kolu olan otomotiv gelirleri ise geçen yılki 19,9 milyar dolardan bu çeyrekte 16,6 milyar dolara gerileyerek %16,6 oranında azaldı.
Tesla'nın ikinci çeyrek verileri, her ne kadar ilk çeyreğe göre biraz daha olumlu olsa da, şirketteki kötü gidişatın sürdüğünü söyleyebiliriz. Siyasi çıkışları ile tepki çeken Elon Musk, son olarak Trump hükümetindeki görevinden çekilerek Tesla'ya daha fazla ağırlık vereceğini açıklamıştı. Ancak, Musk'a olan tepkiden dolayı düşen satışların yanında, Çinli üreticilerin baskısı, Trump yönetiminin elektrikli araç teşviklerini kaldırma planı ve artan gümrük vergileri gibi birçok sorun Tesla'yı zorluyor. Analistler, şirketin satışlarının bu yıl da düşmesini bekliyor.Kaynakça https://www.theverge.com/news/712256/tesla-earnings-q2-2025-revenue-profit-elon-musk https://electrek.co/2025/07/23/tesla-tsla-releases-q2-2025-financing-results-earnings-down/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya