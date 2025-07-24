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    Tesla, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı: Gelirler %12 azaldı

    Yılın ikinci çeyreğinde 22,5 milyar dolar gelir açıklayan Tesla'nın gelirleri, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %12 azaldı. Net kâr ise %16 düşerek 1,17 milyar dolara geriledi.

    Tesla, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı: Gelirler %12 azaldı Tam Boyutta Gör
    Tesla, 2025'in ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ikinci çeyreğinde 22,5 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklayan şirketin gelirleri, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %12 azaldı. Tesla'nın kârı da geçtiğimiz seneye göre %16 düşerek 1,17 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    İlk çeyreğe göre bir miktar toparlandı

    Her ne kadar Tesla'nun gelirleri ve kârlılığı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre düşse de, bir önceki çeyreğe göre gelirlerde %19, kârlılıkta ise %286 artış gerçekleşti. Tesla’nın ana iş kolu olan otomotiv gelirleri ise geçen yılki 19,9 milyar dolardan bu çeyrekte 16,6 milyar dolara gerileyerek %16,6 oranında azaldı.

    Tesla, ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı: Gelirler %12 azaldı Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın bu çeyrekteki araç teslimat sayısı geçen seneye göre %13 düşüşle 384.122 adet olarak kaydedildi. Bir önceki çeyreğe göre ise teslimatlar %14 oranında arttı.

    Tesla'nın ikinci çeyrek verileri, her ne kadar ilk çeyreğe göre biraz daha olumlu olsa da, şirketteki kötü gidişatın sürdüğünü söyleyebiliriz. Siyasi çıkışları ile tepki çeken Elon Musk, son olarak Trump hükümetindeki görevinden çekilerek Tesla'ya daha fazla ağırlık vereceğini açıklamıştı. Ancak, Musk'a olan tepkiden dolayı düşen satışların yanında, Çinli üreticilerin baskısı, Trump yönetiminin elektrikli araç teşviklerini kaldırma planı ve artan gümrük vergileri gibi birçok sorun Tesla'yı zorluyor. Analistler, şirketin satışlarının bu yıl da düşmesini bekliyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/712256/tesla-earnings-q2-2025-revenue-profit-elon-musk https://electrek.co/2025/07/23/tesla-tsla-releases-q2-2025-financing-results-earnings-down/
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    MDK 4 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

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    vixx 20 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 23 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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