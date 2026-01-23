Tesla, insansı robotu Optimus'un seri üretimine başladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, isansı robotu Optimus Gen 3’ün seri üretimine Fremont fabrikasında resmen başladı. Elon Musk, yaptığı açıklamada üretimin başladığını duyurdu ve yalnızca bu tesiste yıllık 1 milyon adet üretim hedeflediklerini söyledi. Ancak Musk, ilk aşamada üretimin oldukça yavaş ilerleyeceği uyarısında bulundu.

Musk, “Cybercab ve Optimus’ta neredeyse her şey sıfırdan geliştirildiği için başlangıçtaki üretim son derece yavaş olacak, ancak zamanla inanılmaz bir hız kazanacak” ifadelerini kullandı. Tesla daha önce Optimus üretiminin 2026’nın sonlarına doğru başlayacağını söylüyordu. Ocak ayında üretime geçilmesi takvimin öne çekildiğini gösteriyor.

Optimus Gen 3 neler sunuyor?

Optimus Gen 3, önceki sürümlere kıyasla büyük bir teknolojik sıçrama sunuyor. Aktüatörlerin ön kola taşınması ve insan eline oldukça benzeyen tendon tabanlı bir sistem kullanılması sayesinde robotun ellerinde 22 serbestlik derecesi bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, insan elinde 27 serbestlik derecesi bulunuyor. Tesla’ya göre Gen 3, 3.000’den fazla evsel ve endüstriyel görevi yerine getirebiliyor.

Robotun beynini Tesla’nın otonom sürüş için geliştirdiği FSD-v15 bilgisayarı oluşturuyor. Sekiz kameralı görüş sistemi sayesinde çevresinin gerçek zamanlı üç boyutlu haritasını çıkarabiliyor ve tüm algı ile hareket süreci uçtan uca sinir ağları tarafından yönetiliyor. Gen 3, önceden yazılmış katı komutlara dayanmıyor; bunun yerine "simülasyondan gerçeğe" eğitim yöntemleri ve insan video verilerinden taklit yoluyla öğrenme gerçekleştiriyor.

Fiyatı ne kadar olacak?

Musk, seri üretim tam kapasiteye ulaştığında bir Optimus’un maliyetinin 20.000-30.000 dolar aralığında olmasını hedefliyor. Bu seviye, Hyundai Motor Group destekli Boston Dynamics Atlas gibi rakip robotların altında bir fiyat anlamına geliyor. Boston Dynamics, CES 2026’da Atlas’ın seri üretimine geçileceğini ve on binlerce robotun Hyundai tesislerinde kullanılacağını açıklamıştı.

Tesla, 2026’nın sonuna kadar binlerce Optimus robotu kendi gigafabrikalarında ve ilk endüstriyel ortak tesislerinde aktif olarak kullanmayı hedefliyor. Şirket ayrıca gelecekteki büyüme için Giga Texas’ta yıllık 10 milyon adetlik çok daha büyük bir üretim hattı hazırlıyor.

Ancak Tesla’nın 1,39 trilyon dolarlık piyasa değerinin büyük kısmı robotik ve otonom sürüş beklentilerine bağlı olduğu için, Musk üzerindeki vizyonu gerçeğe dönüştürme baskısı her zamankinden daha yüksek. Musk’a göre insansı robotlar, uzun vadede “tarihin en büyük ürün kategorisi” haline gelecek.

