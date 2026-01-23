Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, insansı robotu Optimus'un seri üretimine başladı

    Tesla, isansı robotu Optimus Gen 3’ün seri üretimine Fremont fabrikasında resmen başladı. Ancak Elon Musk, ilk aşamada üretimin oldukça yavaş ilerleyeceği uyarısında bulundu.

    Tesla, insansı robotu Optimus'un seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, isansı robotu Optimus Gen 3’ün seri üretimine Fremont fabrikasında resmen başladı. Elon Musk, yaptığı açıklamada üretimin başladığını duyurdu ve yalnızca bu tesiste yıllık 1 milyon adet üretim hedeflediklerini söyledi. Ancak Musk, ilk aşamada üretimin oldukça yavaş ilerleyeceği uyarısında bulundu.

    Musk, “Cybercab ve Optimus’ta neredeyse her şey sıfırdan geliştirildiği için başlangıçtaki üretim son derece yavaş olacak, ancak zamanla inanılmaz bir hız kazanacak” ifadelerini kullandı. Tesla daha önce Optimus üretiminin 2026’nın sonlarına doğru başlayacağını söylüyordu. Ocak ayında üretime geçilmesi takvimin öne çekildiğini gösteriyor.

    Optimus Gen 3 neler sunuyor?

    Optimus Gen 3, önceki sürümlere kıyasla büyük bir teknolojik sıçrama sunuyor. Aktüatörlerin ön kola taşınması ve insan eline oldukça benzeyen tendon tabanlı bir sistem kullanılması sayesinde robotun ellerinde 22 serbestlik derecesi bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, insan elinde 27 serbestlik derecesi bulunuyor. Tesla’ya göre Gen 3, 3.000’den fazla evsel ve endüstriyel görevi yerine getirebiliyor.

    Robotun beynini Tesla’nın otonom sürüş için geliştirdiği FSD-v15 bilgisayarı oluşturuyor. Sekiz kameralı görüş sistemi sayesinde çevresinin gerçek zamanlı üç boyutlu haritasını çıkarabiliyor ve tüm algı ile hareket süreci uçtan uca sinir ağları tarafından yönetiliyor. Gen 3, önceden yazılmış katı komutlara dayanmıyor; bunun yerine "simülasyondan gerçeğe" eğitim yöntemleri ve insan video verilerinden taklit yoluyla öğrenme gerçekleştiriyor.

    Fiyatı ne kadar olacak?

    Musk, seri üretim tam kapasiteye ulaştığında bir Optimus’un maliyetinin 20.000-30.000 dolar aralığında olmasını hedefliyor. Bu seviye, Hyundai Motor Group destekli Boston Dynamics Atlas gibi rakip robotların altında bir fiyat anlamına geliyor. Boston Dynamics, CES 2026’da Atlas’ın seri üretimine geçileceğini ve on binlerce robotun Hyundai tesislerinde kullanılacağını açıklamıştı.

    Tesla, 2026’nın sonuna kadar binlerce Optimus robotu kendi gigafabrikalarında ve ilk endüstriyel ortak tesislerinde aktif olarak kullanmayı hedefliyor. Şirket ayrıca gelecekteki büyüme için Giga Texas’ta yıllık 10 milyon adetlik çok daha büyük bir üretim hattı hazırlıyor.

    Ancak Tesla’nın 1,39 trilyon dolarlık piyasa değerinin büyük kısmı robotik ve otonom sürüş beklentilerine bağlı olduğu için, Musk üzerindeki vizyonu gerçeğe dönüştürme baskısı her zamankinden daha yüksek. Musk’a göre insansı robotlar, uzun vadede “tarihin en büyük ürün kategorisi” haline gelecek.

    Kaynakça https://www.econotimes.com/Elon-Musk-Says-Tesla-Cybercab-and-Optimus-Production-Will-Start-Slowly-Before-Rapid-Growth-1731464 https://markets.financialcontent.com/stocks/article/tokenring-2026-1-21-the-age-of-the-humanoid-tesla-ignites-mass-production-of-optimus-gen-3
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi tens cihazı sol kolun kalp gibi atması nedir invictus muadili karamürselbey eğitim merkezi komutanlığı yorumları araç kaloriferi bir sıcak bir soğuk üflüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum