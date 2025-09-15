Tesla, Intel'in kapısında: 18A sürecinde yeni AI çipi geliyor

Tesla, Intel ile ortaklık mı kuruyor?
Kaçıranlar için Tesla'nın otonom sürüş sistemleri için geliştirdiği yapay zeka çipleri, şirketin en kritik teknoloji yatırımlarından biri haline gelmiş durumda. Daha önce Samsung Foundry ile 16,5 milyar dolarlık anlaşmaya imza atan Tesla, yeni nesil AI6 çiplerini Teksas'taki fabrikada ürettirmeyi planlıyor. Ancak son söylentiler, Tesla'nın farklı bir stratejiyle Intel'i de bu sürece dahil edebileceği yönünde.
Ortaya atılan iddialara göre Tesla, Intel'in gelişmiş 18A üretim sürecinde özel tasarım yapay zeka çipleri hazırlayabilir. Bu arada Intel, kısa süre önce özelleştirilmiş silikon çözümlerine odaklanacağını ve Foveros paketleme teknolojisi gibi ileri seviye hizmetleri müşterilerine sunacağını açıklamıştı. Dolayısıyla Tesla, daha gelişmiş paketleme ve entegrasyon seçeneklerini elinde bulundurmuş olacak.
Tesla'nın mevcut HW4 ve geliştirme aşamasındaki AI5/AI6 çipleri, otonom sürüş için gereken yüksek bellek kapasitesi ve işlem gücünü sağlamak amacıyla tasarlanmış durumda. Ancak Elon Musk'ın sık sık vurguladığı darboğazların aşılması için yeni nesil üretim teknolojilerine ihtiyaç duyuluyor. Intel'in 18A süreci, bu noktada Tesla'ya daha düşük güç tüketimi, daha yüksek yoğunluk ve daha gelişmiş üretim verimliliği sunabilir.
hayret vagbotlar çamur atmamış...