    Tesla, Intel'in kapısında: 18A sürecinde yeni AI çipi geliyor

    Tesla'nın yeni nesil AI çipleri için Intel ile ortaklık planladığı söyleniyor. Intel'in 18A üretim süreciyle ABD'de üretilecek çipler, Tesla'nın çip stratejisini değiştirebilir.

    Tesla, Intel'in kapısında: 18A sürecinde yeni AI çipi geliyor
    Tesla'nın yeni nesil yapay zeka çipleri için sürpriz bir iş birliği gündemde. Sektörden gelen iddialara göre şirket, Intel'in gelişmiş 18A üretim süreciyle özel tasarım çipler hazırlayabilir. Bu da, Tesla,'nın hem ABD merkezli üretim kapasitesini artırmasına hem de AI çiplerindeki yenilikçi çalışmalarını hızlandırmasını sağlayacak. 

    Tesla, Intel ile ortaklık mı kuruyor?

    Kaçıranlar için Tesla'nın otonom sürüş sistemleri için geliştirdiği yapay zeka çipleri, şirketin en kritik teknoloji yatırımlarından biri haline gelmiş durumda. Daha önce Samsung Foundry ile 16,5 milyar dolarlık anlaşmaya imza atan Tesla, yeni nesil AI6 çiplerini Teksas'taki fabrikada ürettirmeyi planlıyor. Ancak son söylentiler, Tesla'nın farklı bir stratejiyle Intel'i de bu sürece dahil edebileceği yönünde.

    Ortaya atılan iddialara göre Tesla, Intel'in gelişmiş 18A üretim sürecinde özel tasarım yapay zeka çipleri hazırlayabilir. Bu arada Intel, kısa süre önce özelleştirilmiş silikon çözümlerine odaklanacağını ve Foveros paketleme teknolojisi gibi ileri seviye hizmetleri müşterilerine sunacağını açıklamıştı. Dolayısıyla Tesla, daha gelişmiş paketleme ve entegrasyon seçeneklerini elinde bulundurmuş olacak.

    Tesla'nın mevcut HW4 ve geliştirme aşamasındaki AI5/AI6 çipleri, otonom sürüş için gereken yüksek bellek kapasitesi ve işlem gücünü sağlamak amacıyla tasarlanmış durumda. Ancak Elon Musk'ın sık sık vurguladığı darboğazların aşılması için yeni nesil üretim teknolojilerine ihtiyaç duyuluyor. Intel'in 18A süreci, bu noktada Tesla'ya daha düşük güç tüketimi, daha yüksek yoğunluk ve daha gelişmiş üretim verimliliği sunabilir.

    Tesla, Intel'in kapısında: 18A sürecinde yeni AI çipi geliyor
    Tabii ki, şimdilik tüm bu bilgiler söylenti düzeyinde ve şirket gelecekteki otonom sürüş hedefleri için net bir karar vermiş değil. Ancak Elon Musk'ın farklı üretim ortaklıklarına sıcak bakması ve Intel'in mevcut adımları sızıntıların geçerliliğini artırıyor. 
