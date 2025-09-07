Tesla, işletmelere özel Supercharger programını başlattı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, ABD’de işletmelere yönelik yeni “Supercharger for Business” programını duyurdu. Şirketin dünyanın en geniş elektrikli araç şarj ağı olan Supercharger sistemine dayanan bu girişim, işletmelere kendi alanlarına hızlı şarj üniteleri kurma ve bunları Tesla tarafından yönetilen bir hizmet paketiyle işletme imkânı sunuyor.

Halihazırda dünya genelinde 70 binden fazla noktada aktif olan Supercharger ağı, Tesla’nın bu adımıyla birlikte daha da geniş bir kullanım alanına kavuşacak. Yeni program kapsamında işletme sahipleri, kendi mülklerine Supercharger istasyonları kurarak hem müşterilerine hem de çalışanlarına hızlı şarj hizmeti sağlayabilecek.

İşletmelere cazip fırsatlar

Tam Boyutta Gör Program, işletme sahiplerine yalnızca şarj istasyonu kurma imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bakım, operasyon ve destek gibi konularda Tesla’nın tam hizmet paketini de içeriyor. Şirket, bu sistemle yüzde 97 çalışma süresi garantisi vererek sektördeki en yüksek standartlardan birini sağlıyor.

İşletmeler için en önemli avantajlardan biri müşteri çekim gücünü artırması. Elektrikli araç sahipleri, ziyaret ettikleri sırada araçlarını hızlıca şarj etme imkânına kavuşurken, bu durum işletmelere ek müşteri trafiği yaratacak. Ayrıca elektrikli araç kullanan çalışanlar da işyerinde pratik bir şarj çözümüne sahip olacak. Bu, özellikle düşük güç çıkışlı ve uzun sürede şarj eden geleneksel ofis şarj cihazlarına kıyasla büyük bir kolaylık sunuyor.

Program aynı zamanda işletmelere özelleştirme seçenekleri sunuyor. Şarj ünitelerine şirket logosu eklenebiliyor ve işletmeler fiyatlandırma politikalarını kendileri belirleyebiliyor. Bununla birlikte Tesla, operasyonel kontrolü elinde tutarak sistemin sorunsuz işlemesini sağlıyor.

