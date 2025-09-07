Tesla, işletmelere özel Supercharger programını başlattı

Halihazırda dünya genelinde 70 binden fazla noktada aktif olan Supercharger ağı, Tesla’nın bu adımıyla birlikte daha da geniş bir kullanım alanına kavuşacak. Yeni program kapsamında işletme sahipleri, kendi mülklerine Supercharger istasyonları kurarak hem müşterilerine hem de çalışanlarına hızlı şarj hizmeti sağlayabilecek.
İşletmelere cazip fırsatlar
İşletmeler için en önemli avantajlardan biri müşteri çekim gücünü artırması. Elektrikli araç sahipleri, ziyaret ettikleri sırada araçlarını hızlıca şarj etme imkânına kavuşurken, bu durum işletmelere ek müşteri trafiği yaratacak. Ayrıca elektrikli araç kullanan çalışanlar da işyerinde pratik bir şarj çözümüne sahip olacak. Bu, özellikle düşük güç çıkışlı ve uzun sürede şarj eden geleneksel ofis şarj cihazlarına kıyasla büyük bir kolaylık sunuyor.
Program aynı zamanda işletmelere özelleştirme seçenekleri sunuyor. Şarj ünitelerine şirket logosu eklenebiliyor ve işletmeler fiyatlandırma politikalarını kendileri belirleyebiliyor. Bununla birlikte Tesla, operasyonel kontrolü elinde tutarak sistemin sorunsuz işlemesini sağlıyor.
Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.