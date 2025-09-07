Giriş
    Tesla, işletmelere özel Supercharger programını başlattı

    Tesla, yeni “Supercharger for Business” programıyla işletmelere hızlı şarj istasyonları kurma imkânı sunuyor. Tesla ayrıca bakım ve yönetimi üstlenerek %97 çalışma garantisi veriyor.

    Tesla, işletmelere özel Supercharger programını başlattı Tam Boyutta Gör
    Tesla, ABD’de işletmelere yönelik yeni “Supercharger for Business” programını duyurdu. Şirketin dünyanın en geniş elektrikli araç şarj ağı olan Supercharger sistemine dayanan bu girişim, işletmelere kendi alanlarına hızlı şarj üniteleri kurma ve bunları Tesla tarafından yönetilen bir hizmet paketiyle işletme imkânı sunuyor.

    Halihazırda dünya genelinde 70 binden fazla noktada aktif olan Supercharger ağı, Tesla’nın bu adımıyla birlikte daha da geniş bir kullanım alanına kavuşacak. Yeni program kapsamında işletme sahipleri, kendi mülklerine Supercharger istasyonları kurarak hem müşterilerine hem de çalışanlarına hızlı şarj hizmeti sağlayabilecek.

    İşletmelere cazip fırsatlar

    Tesla, işletmelere özel Supercharger programını başlattı Tam Boyutta Gör
    Program, işletme sahiplerine yalnızca şarj istasyonu kurma imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bakım, operasyon ve destek gibi konularda Tesla’nın tam hizmet paketini de içeriyor. Şirket, bu sistemle yüzde 97 çalışma süresi garantisi vererek sektördeki en yüksek standartlardan birini sağlıyor.

    İşletmeler için en önemli avantajlardan biri müşteri çekim gücünü artırması. Elektrikli araç sahipleri, ziyaret ettikleri sırada araçlarını hızlıca şarj etme imkânına kavuşurken, bu durum işletmelere ek müşteri trafiği yaratacak. Ayrıca elektrikli araç kullanan çalışanlar da işyerinde pratik bir şarj çözümüne sahip olacak. Bu, özellikle düşük güç çıkışlı ve uzun sürede şarj eden geleneksel ofis şarj cihazlarına kıyasla büyük bir kolaylık sunuyor.

    Program aynı zamanda işletmelere özelleştirme seçenekleri sunuyor. Şarj ünitelerine şirket logosu eklenebiliyor ve işletmeler fiyatlandırma politikalarını kendileri belirleyebiliyor. Bununla birlikte Tesla, operasyonel kontrolü elinde tutarak sistemin sorunsuz işlemesini sağlıyor.

    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Profil resmi
    eksiksizajans 7 saat önce

    Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.

