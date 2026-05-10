Tesla'lara devrimsel güncelleme: Hava yastıkları artık çarpışmadan 70 ms önce açılıyor

Geleneksel araçlarda kaza algılama sistemi, tampon ve şaside bulunan fiziksel darbe sensörleri (akselerometreler) üzerinden çalışır. Ancak bu sensörlerin devreye girebilmesi için fiziksel darbe şart. Tesla Vision ise kameraları aracılığıyla yolu izleyerek çarpışmanın kaçınılmaz olduğunu anlıyor ve hava yastıklarını geleneksel sistemlerden 70 milisaniyeye kadar daha erken açıyor. Bu kısa süre sayesinde emniyet kemerleri yolcular hareket etmeden önce geriliyor, hava yastıkları ise şişmeye başlayarak ağır yaralanma ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltıyor.
Laboratuvar testleri yerine gerçek dünya verileri
Tesla'nın bu başarısının arkasında, milyonlarca kilometrelik gerçek dünya sürüş verileri yatıyor. Tesla mühendisi Wes Morrill geleneksel şirketlerin sadece kısıtlı laboratuvar testlerine odaklandığını, Tesla'nın ise devasa araç filosundan gelen gerçek kaza verilerini simülasyonlarda kullanarak sistemlerini eğittiğini belirtti.
Yazılım güncellemesiyle sunuldu
Bu devrim niteliğindeki özellik yalnızca yeni üretilen araçlarla sınırlı değil. Tesla, "Frontal Airbag System Enhancement" adını verdiği sistemi Eylül 2025'te yayınlanan 2025.32.3 yazılım güncellemesiyle OTA üzerinden mevcut araç filosuna da sundu. Böylece 2023 ve sonrası üretilen Model 3 ve Model Y modellerinin yanı sıra bazı 2022 model araçlar ile yeni Model S, Model X ve Cybertruck da bu ek güvenlik katmanına kavuşmuş oldu.