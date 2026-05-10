Tesla'lara devrimsel güncelleme: Hava yastıkları artık çarpışmadan 70 ms önce açılıyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, otomobil güvenliğinde çığır açacak bir adım atarak Tesla Vision sisteminin artık hava yastıklarını çarpışma gerçekleşmeden önce açabildiğini duyurdu. Şirketin yayınladığı güncellemeyle birlikte, sistem artık kaçınılmaz bir kazayı "öngörerek" koruyucu önlemleri milisaniyeler öncesinden devreye alabiliyor.

Geleneksel araçlarda kaza algılama sistemi, tampon ve şaside bulunan fiziksel darbe sensörleri (akselerometreler) üzerinden çalışır. Ancak bu sensörlerin devreye girebilmesi için fiziksel darbe şart. Tesla Vision ise kameraları aracılığıyla yolu izleyerek çarpışmanın kaçınılmaz olduğunu anlıyor ve hava yastıklarını geleneksel sistemlerden 70 milisaniyeye kadar daha erken açıyor. Bu kısa süre sayesinde emniyet kemerleri yolcular hareket etmeden önce geriliyor, hava yastıkları ise şişmeye başlayarak ağır yaralanma ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Laboratuvar testleri yerine gerçek dünya verileri

Tesla'nın bu başarısının arkasında, milyonlarca kilometrelik gerçek dünya sürüş verileri yatıyor. Tesla mühendisi Wes Morrill geleneksel şirketlerin sadece kısıtlı laboratuvar testlerine odaklandığını, Tesla'nın ise devasa araç filosundan gelen gerçek kaza verilerini simülasyonlarda kullanarak sistemlerini eğittiğini belirtti.

Tam Boyutta Gör Morrill'e göre fiziksel sensörler, çukura girme gibi sarsıntıları yanlış alarm olarak algılamamak adına belirli filtrelere ihtiyaç duymakta. Ancak Vision sistemi, görsel doğrulama sayesinde çok daha hızlı ve yüksek doğrulukla tepki verebiliyor. Tesla’nın yalnızca kameralara dayalı "görme" sistemi başlangıçta uzmanlar tarafından şüpheyle karşılansa da son gelişmeler bu yaklaşımın işe yaradığını gösterdi.

Yazılım güncellemesiyle sunuldu

Bu devrim niteliğindeki özellik yalnızca yeni üretilen araçlarla sınırlı değil. Tesla, "Frontal Airbag System Enhancement" adını verdiği sistemi Eylül 2025'te yayınlanan 2025.32.3 yazılım güncellemesiyle OTA üzerinden mevcut araç filosuna da sundu. Böylece 2023 ve sonrası üretilen Model 3 ve Model Y modellerinin yanı sıra bazı 2022 model araçlar ile yeni Model S, Model X ve Cybertruck da bu ek güvenlik katmanına kavuşmuş oldu.

Tam Boyutta Gör Elon Musk konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Tesla yapay zeka vizyonunun hava yastıklarını çarpışmadan önce açtığını ve bunun yaralanma veya ölüm riskini büyük ölçüde azalttığını" vurguladı. Tesla'nın bu yaklaşımı, bir otomobilin satın alındıktan yıllar sonra bile sunulan yazılım güncellemeleriyle daha güvenli hale gelebileceğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

