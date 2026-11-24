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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Tesla, araçlarına saniyede 36 kare görüntü üreten yapay zeka sistemi Reality View'u ekledi. Elon Musk'ın açıkladığı sistem, araç kameralarından gelen verileri işleyen 1 milyar parametreli bir difüzyon modeli kullanıyor. Çevredeki yol ve binaları grafikler yerine üretken yapay zekayla ekrana yansıtan teknoloji, son derece kısıtlı bir donanım kaynağıyla çalışmayı başarıyor. Gecikmeyi azaltmak için çalışan şirket, gelecekteki AI5 donanımıyla 12 kat fazla güç hedefliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tesla, FSD v15 ile otonom sürüş yazılımını kapsamlı özellikler ve iyileştirmeler ile güncelledi. Yeni güncellemeyle şirket, araçlarına gerçek zamanlı yapay zeka görselleştirme sistemi Reality View'u da ekledi. Elon Musk, sistemin 1 milyar parametreli bir difüzyon modeli kullandığını ve saniyede 36 kare görüntü üretebildiğini açıkladı.

Tesla Reality View nasıl çalışıyor?

Tesla'nın 21 Kasım'da belirli araçlara dağıtmaya başladığı FSD (Denetimli) v15.0.1 güncellemesi, sürüş ekranındaki çevre görselleştirmesini önemli ölçüde değiştiriyor. Reality View adı verilen yeni sistem, çevredeki araçları, yolları ve binaları geleneksel 3D grafiklerle çizmek yerine üretken yapay zeka kullanarak oluşturuyor.

Elon Musk'ın paylaştığı teknik bilgilere göre Tesla, 2025 yılından bu yana sentetik veri üretiminde kullanılmak üzere neredeyse piksel düzeyinde doğruluğa sahip bir dünya modeline sahip. Ancak seri üretim araçlarında kullanılan Reality View, bu sistemin daha küçük bir versiyonuna dayanıyor ve koşullu Mean Flow yaklaşımını kullanıyor.

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Sistemin temelinde Tesla'nın Universal Vision Encoder (UVE) adı verilen görüntü kodlayıcısı bulunuyor. Araç kameralarından gelen görüntüleri işleyen UVE, elde ettiği görsel özellikleri iki ayrı yapay zeka ağına aktarıyor. Bunlardan 3 milyar parametreli model sürüş kararlarını üretirken yaklaşık 1 milyar parametreli ikinci model ise çevrenin görsel temsilini oluşturuyor.

Reality View'un çalışma mantığı, mevcut görüntüye gürültü ekleyip ardından bu gürültüyü aşamalı olarak temizlemeye dayanıyor. Böylece model, çevrenin yeni bir görüntüsünü üretebiliyor ve önceki görüntülerle görsel tutarlılığı koruyabiliyor. Bu yöntem, her nesnenin geleneksel grafik sistemleriyle ayrı ayrı modellenmesi ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Saniyede 36 kare görüntü üretiyor

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Musk'ın açıklamasındaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de sistemin performansı. Reality View, sekiz görüntülük parçalar halinde saniyede 36 kare (36 FPS) üretim yapabiliyor. Üstelik bu işlem aracın kullanıcı arayüzüyle aynı çözünürlükte gerçekleştiriliyor.

Hesaplamalar dört ayrı işlem döngüsüne dağıtılırken Universal Vision Encoder saniyede 18 kez çalışıyor. Başka bir ifadeyle Tesla, sürüş kararlarını üreten yapay zeka ağıyla aynı görsel verileri kullanan gerçek zamanlı bir görüntü üretim modelini de araç içerisinde çalıştırıyor.

Ancak unutmamak gerekiyor ki Reality View'un oluşturduğu görüntüler, sürüş kararlarını veren modelden bağımsız olarak üretiliyor. Dolayısıyla ekrandaki görselleştirme, aracın çevresini nasıl algıladığını göstermiyor. Dolayısıyla yoldaki bir nesne veya işaret ekrana düşmemiş olsa bile araç onu algılamış olabilir.

Reality View'un teknik açıdan en dikkat çekici taraflarından biri ise son derece sınırlı bir kaynakla çalışıyor olması. Musk, küçük bir kod çözücünün SRAM'e taşınmasının ardından görselleştirme modelini çalıştırmak için yalnızca bir TRIP hızlandırıcının yarısının yeterli hale geldiğini açıkladı. İlgili çipte toplam üç TRIP hızlandırıcı bulunuyor.

Bununla birlikte donanımın bazı önemli kısıtlamaları var. TRIP hızlandırıcı temel olarak 8 bitlik tam sayı işlemlerini gerçekleştiriyor. Softmax hesaplamalarının ise 28 ayrı adımda taklit edilmesi gerekiyor. Bu durum, özellikle Transformer tabanlı üretken yapay zeka modellerinin çalıştırılmasını zorlaştırıyor.

Bu donanım sınırlamaları sistemin gecikme süresini de etkiliyor. Musk, Reality View'un şu anda görece yüksek gecikmeye sahip olduğunu kabul ediyor. Tesla'nın üzerinde çalıştığı çözümlerden biri, UVE tarafından üretilen daha yeni görsel özellikleri difüzyon Transformer modelinin farklı katmanlarına işlem sırasında dahil etmek. Musk, bu yöntemle gecikmenin yaklaşık yüzde 35 azaltılabileceğini belirtiyor.

Tesla AI5, 12 kat daha fazla işlem gücü sunacak

Musk, gelecekteki AI5 donanımının mevcut sisteme kıyasla yaklaşık 12 kat daha fazla işlem gücü sağlayacağını da söyledi. Ancak Tesla'nın araçlarında AI4 donanımını kullanmaya devam edeceğine yönelik ayrı bir açıklaması bulunuyor. AI5'in ise Optimus gibi diğer ürünlerde değerlendirilmesi planlanıyor.

Buna rağmen yaklaşık 1 milyar parametreli bir difüzyon modelinin mevcut otomotiv donanımında çalıştırılabilmesi, uç cihazlarda yapay zeka çıkarımının geldiği noktayı gösteriyor. Özellikle enerji ve işlem gücü açısından kısıtlı sistemlerde büyük modellerin optimize edilerek çalıştırılması, otomobillerdeki gerçek zamanlı yapay zeka uygulamaları açısından önem taşıyor.

FSD v15.0.1'in ilk kullanıcılara ulaşmaya başlamasının ardından Tesla'nın daha geniş dağıtımı aralık ayında gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Tesla’larda 1 milyar parametreli yapay zeka modeli çalışıyor

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