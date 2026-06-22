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    Tesla, Megapod adında AI veri merkezi donanımı satmaya hazırlanıyor

    Tesla, "Megapod" adıyla modüler yapay zeka veri merkezi donanımları satmaya hazırlanıyor. Yeni sistem sunucu, ağ, güç ve soğutma altyapısını tek bir çözümde bir araya getirecek.

    Tesla, Megapod adında AI veri merkezi donanımı satacak Tam Boyutta Gör
    Tesla, yapay zeka altyapısındaki faaliyetlerini genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, "Megapod" adını taşıyan yeni bir ticari marka başvurusu yaparak modüler yapay zeka veri merkezi donanımları satmayı planladığını ortaya koydu.

    Anahtar teslim AI veri merkezi

    Tesla'nın ABD patent ofisine yaptığı başvuru henüz piyasaya çıkmamış bir ürün için isim hakkı talebinde bulunuyor. Başvuruda yer alan açıklamaya göre Megapod, yapay zeka hesaplama işlemlerine yönelik modüler veri merkezi donanım sistemleri sunacak. Sistem içerisinde sunucular, yapay zeka veri işleme donanımları, ağ ekipmanları, güç dağıtım üniteleri ve soğutma sistemleri bulunacak.

    Bunun yanında Tesla, tek bir ünite içerisinde hesaplama altyapısı, güç dağıtımı ve soğutmayı bir araya getiren kendi kendine yeten modüler bilgi işlem platformları ile bu sistemlerin izlenmesi, yönetilmesi ve optimize edilmesini sağlayacak yazılımları da kapsama dahil ediyor.

    Başvurunun kapsamı, Tesla'nın yalnızca bir çip veya sunucu değil, yapay zeka eğitimi ve çıkarım işlemleri için gerekli tüm altyapıyı tek paket halinde sunmayı hedeflediğine işaret ediyor.

    Tesla'nın asıl avantajı enerji tarafında

    Tesla, Megapod adında AI veri merkezi donanımı satacak Tam Boyutta Gör
    Mevcut duruma bakıldığında Tesla'nın girmeyi planladığı pazarın lideri halihazırda Nvidia konumunda. Şirketin GB200 NVL72 platformu, 72 adet Blackwell GPU ve 36 Grace CPU'yu sıvı soğutmalı raf ölçekli tek bir sistemde birleştiriyor. Nvidia'nın DGX SuperPOD çözümü ise bu rafları kümeler halinde ölçeklendirerek 9 binden fazla GPU'ya ulaşabilen yapılar oluşturabiliyor.

    Dell ve Supermicro gibi şirketler bu platformun üzerine kendi çözümlerini inşa ediyor. Dolayısıyla Tesla'nın Megapod ile girmeyi planladığı segmentte, uzun süredir yerleşik ve güçlü rakipler bulunuyor. Öte yandan Tesla’nın Nvidia ile donanım düzeyinde rekabete girmesi beklenmiyor. Zaten şirketin bu yönde bir yeteneği bulunmuyor.

    Kaldı ki şirketin Teksas Gigafactory tesisindeki Cortex isimli yapay zeka eğitim kümesi, yaklaşık 67 bin Nvidia H100 eşdeğeri GPU ile çalışıyor. Bu da Tesla'nın şu anda Nvidia'nın rakiplerinden biri değil, en büyük müşterilerinden biri olduğunu gösteriyor. Ancak Tesla’nın bu anahtar teslim çözümü için elinde güçlü kartları var. Bunun başında enerji depolama çözümleri geliyor.

    Şirketin Megapack ve yeni Megablock enerji depolama sistemleri, yapay zeka veri merkezlerinde elektrik şebekesini dengelemek amacıyla kullanılmaya başladı. Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI'ın, eğitim kümelerine kesintisiz enerji sağlamak için yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Megapack satın aldığı belirtiliyor.

    Bu nedenle Megapod'un, Nvidia benzeri işlemci veya GPU geliştirmek yerine Tesla'nın güç elektroniği, termal yönetim teknolojileri ve veri merkezi muhafaza altyapısını tek pakette sunan bir çözüm olarak konumlandırılması bekleniyor.

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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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