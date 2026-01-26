Giriş
    Tesla Model S'in batarya değişim ücreti, aracın ikinci el değerini aşıyor

    2013 Model S sahibi, batarya değişimi için aldığı fiyat teklifi karşısında şoke oldu. Yeni bataryalar, aracın ikinci el değerini rahatlıkla geçiyor ve büyük maliyet yaratıyor.

    Tesla Model S’in batarya değişimi aracın kendisinden daha pahalı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobiller güçlü hızlanma, sessiz sürüş ve çoğu zaman daha düşük kullanım maliyetleri gibi önemli avantajlar sunuyor. Ancak iş ciddi bir arızaya geldiğinde tablo hızla değişebiliyor. Özellikle batarya değişimi, yalnızca pahalı olmakla kalmıyor, bazı durumlarda aracın ikinci el değerini bile rahatlıkla aşabiliyor.

    Bunun güncel bir örneği, 2013 model Tesla Model S sahibinin yaşadıklarıyla yeniden gündeme geldi. Wisconsin eyaletinin Madison kentindeki bir Tesla servis merkezine giden araç sahibi, batarya değişimi için aldığı fiyat teklifi karşısında adeta şoke oldu.

    Reddit’te paylaşılan bilgilere göre kullanıcı, mevcut 60 kWsa’lik bataryayı ya aynı kapasitede yeni bir paketle ya da daha büyük 90 kWsa’lik bir batarya ile değiştirmek istedi. Ancak her iki seçenek de aracın piyasa değerini aşan maliyetlerle sonuçlandı.

    Tesla’nın verdiği teklife göre 60 kWsa’lik batarya değişimi toplamda 13.830 dolara mal oluyor. Bu tutarın 580,50 doları işçilik için ayrılmış durumda ve işlem süresi yaklaşık 3 saat olarak belirtiliyor. Geriye kalan 13.250 dolar ise yalnızca bataryanın kendisine ait. Günümüzde Tesla’nın sunduğu en küçük batarya paketlerinden biri için bu rakam oldukça yüksek bulunuyor.

    Daha büyük 90 kWsa’lik batarya seçeneğinde ise maliyetler çok daha çarpıcı hale geliyor. Bataryanın kendisi 18.000 dolar olarak fiyatlandırılırken, bataryanın tam kapasitesini yazılımla aktif etmek için 4.500 dolarlık ücret talep ediliyor. Montaj ve gerekli ek parçalar da eklendiğinde toplam tutar 23.262 dolara ulaşıyor.

    Bu rakamlar, 2013 model Tesla Model S’lerin güncel ikinci el fiyatlarıyla kıyaslandığında tabloyu daha da netleştiriyor. Aynı model yılındaki araçlar, donanım ve kondisyonuna bağlı olarak genellikle 10.000 ile 15.000 dolar arasında alıcı buluyor. Yani batarya değişim maliyeti, çoğu durumda aracın tamamından daha pahalıya geliyor.

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 21 saat önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

