Tesla Model Y'de önemli güncelleme: "Super Manifold V2" geldi

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç dünyasında üretim hattını sürekli olarak güncel tutmasıyla tanınan Tesla, popüler SUV modeli Model Y için kritik bir donanım güncellemesini daha devreye soktu. Almanya’daki Gigafactory Berlin tesislerinde üretilen Model Y modelleri, markanın en gelişmiş ısı ve termal yönetim mimarisi olan Super Manifold V2 sistemiyle donatılmaya başlandı.

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İlk olarak 27 Ağustos tarihinde üretim hattından çıkan "Coastal Blue" renkli bir Model Y Standard versiyonunda fark edilen bu donanım değişimi, elektrikli SUV’un iklimlendirme, batarya sağlığı ve şarj performansında önemli bir sıçramaya işaret ediyor.

Super Manifold V2 nedir? V1 sisteminden farkı ne?

Tam Boyutta Gör Tesla’nın batarya, motor ve kabin içi iklimlendirme bileşenlerini tek bir kapalı devre ısı pompası döngüsünde birleştiren manifold mimarisi, elektrikli araç teknolojisindeki en büyük devrimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Yeni V2 mimarisi, birinci nesil (V1) Super Manifold sistemine kıyasla şu kritik iyileştirmeleri beraberinde getiriyor:

Tümleşik tek parça tasarım: V1 sistemine göre daha fazla termal vanayı, pompayı ve kanalı tek bir kompakt gövdede birleştiriyor. Bu durum karmaşık hortum ve valf yapısını azaltarak sistemin arıza riskini düşürüyor.

V1 sistemine göre daha fazla termal vanayı, pompayı ve kanalı tek bir kompakt gövdede birleştiriyor. Bu durum karmaşık hortum ve valf yapısını azaltarak sistemin arıza riskini düşürüyor. Artırılmış termal kapasite: Isı eşanjörü performansı yükseltilerek hem dondurucu soğuklarda hem de aşırı sıcak hava koşullarında ısı pompasının çok daha az enerji harcaması sağlanıyor.

Isı eşanjörü performansı yükseltilerek hem dondurucu soğuklarda hem de aşırı sıcak hava koşullarında ısı pompasının çok daha az enerji harcaması sağlanıyor. Optimize edilmiş batarya soğutması: Yüksek hızdaki performanslı sürüşlerde veya pist kullanımlarında bataryanın optimum çalışma sıcaklığında kalmasını kolaylaştırıyor.

Yüksek hızdaki performanslı sürüşlerde veya pist kullanımlarında bataryanın optimum çalışma sıcaklığında kalmasını kolaylaştırıyor. Supercharger performansı: Yüksek kW değerlerine sahip hızlı şarj esnasında batarya hücrelerinde oluşan aşırı ısınmayı daha hızlı tahliye ederek batarya ömrünü koruyor ve yüksek şarj hızlarının (şarj eğrisinin) daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor.

Gelecekteki güncellemelerin önünü açıyor

Tam Boyutta Gör Tesla, araçlarında yaptığı bu tarz radikal altyapı güncellemelerini genellikle büyük makyaj operasyonlarını beklemeden doğrudan üretim hattında devreye alıyor. Super Manifold V2’nin üretim hatlarına girmesi; önümüzdeki dönemde yazılım güncellemeleriyle açılabilecek verimlilik artışlarına, kış şartlarında menzil kazanımlarına ve daha kararlı Supercharger şarj sürelerine zemin hazırlıyor.

Giga Berlin tesislerinde üretilip Türkiye dahil Avrupa pazarına ihraç edilen Model Y’lerde bu yeni nesil donanımın standart hale gelmesi bekleniyor.

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