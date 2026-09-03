Tesla Model Y'de önemli güncelleme: "Super Manifold V2" geldi

İlk olarak 27 Ağustos tarihinde üretim hattından çıkan "Coastal Blue" renkli bir Model Y Standard versiyonunda fark edilen bu donanım değişimi, elektrikli SUV’un iklimlendirme, batarya sağlığı ve şarj performansında önemli bir sıçramaya işaret ediyor.
Super Manifold V2 nedir? V1 sisteminden farkı ne?
Yeni V2 mimarisi, birinci nesil (V1) Super Manifold sistemine kıyasla şu kritik iyileştirmeleri beraberinde getiriyor:
- Tümleşik tek parça tasarım: V1 sistemine göre daha fazla termal vanayı, pompayı ve kanalı tek bir kompakt gövdede birleştiriyor. Bu durum karmaşık hortum ve valf yapısını azaltarak sistemin arıza riskini düşürüyor.
- Artırılmış termal kapasite: Isı eşanjörü performansı yükseltilerek hem dondurucu soğuklarda hem de aşırı sıcak hava koşullarında ısı pompasının çok daha az enerji harcaması sağlanıyor.
- Optimize edilmiş batarya soğutması: Yüksek hızdaki performanslı sürüşlerde veya pist kullanımlarında bataryanın optimum çalışma sıcaklığında kalmasını kolaylaştırıyor.
- Supercharger performansı: Yüksek kW değerlerine sahip hızlı şarj esnasında batarya hücrelerinde oluşan aşırı ısınmayı daha hızlı tahliye ederek batarya ömrünü koruyor ve yüksek şarj hızlarının (şarj eğrisinin) daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor.
Gelecekteki güncellemelerin önünü açıyor
Giga Berlin tesislerinde üretilip Türkiye dahil Avrupa pazarına ihraç edilen Model Y’lerde bu yeni nesil donanımın standart hale gelmesi bekleniyor.Kaynakça https://tff-forum.de/t/model-y-juniper-geruechte-um-neue-upgrades/409813/1171 https://x.com/TeslaNewswire/status/2095253806682435880 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: