Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla Model Y'de önemli güncelleme: "Super Manifold V2" geldi

    Tesla, Berlin fabrikasında ürettiği Model Y modellerinde sessiz sedasız kritik bir donanım güncellemesine gitti. Yeni "Super Manifold V2" termal yönetim sistemi araçlara entegre edilmeye başlandı.

    Tesla Model Y'de önemli güncelleme: Verimlilik artacak Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç dünyasında üretim hattını sürekli olarak güncel tutmasıyla tanınan Tesla, popüler SUV modeli Model Y için kritik bir donanım güncellemesini daha devreye soktu. Almanya’daki Gigafactory Berlin tesislerinde üretilen Model Y modelleri, markanın en gelişmiş ısı ve termal yönetim mimarisi olan Super Manifold V2 sistemiyle donatılmaya başlandı.

    İlk olarak 27 Ağustos tarihinde üretim hattından çıkan "Coastal Blue" renkli bir Model Y Standard versiyonunda fark edilen bu donanım değişimi, elektrikli SUV’un iklimlendirme, batarya sağlığı ve şarj performansında önemli bir sıçramaya işaret ediyor.

    Super Manifold V2 nedir? V1 sisteminden farkı ne?

    Tesla Model Y'de önemli güncelleme: Verimlilik artacak Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın batarya, motor ve kabin içi iklimlendirme bileşenlerini tek bir kapalı devre ısı pompası döngüsünde birleştiren manifold mimarisi, elektrikli araç teknolojisindeki en büyük devrimlerden biri olarak kabul ediliyor.

    Yeni V2 mimarisi, birinci nesil (V1) Super Manifold sistemine kıyasla şu kritik iyileştirmeleri beraberinde getiriyor:

    • Tümleşik tek parça tasarım: V1 sistemine göre daha fazla termal vanayı, pompayı ve kanalı tek bir kompakt gövdede birleştiriyor. Bu durum karmaşık hortum ve valf yapısını azaltarak sistemin arıza riskini düşürüyor.
    • Artırılmış termal kapasite: Isı eşanjörü performansı yükseltilerek hem dondurucu soğuklarda hem de aşırı sıcak hava koşullarında ısı pompasının çok daha az enerji harcaması sağlanıyor.
    • Optimize edilmiş batarya soğutması: Yüksek hızdaki performanslı sürüşlerde veya pist kullanımlarında bataryanın optimum çalışma sıcaklığında kalmasını kolaylaştırıyor.
    • Supercharger performansı: Yüksek kW değerlerine sahip hızlı şarj esnasında batarya hücrelerinde oluşan aşırı ısınmayı daha hızlı tahliye ederek batarya ömrünü koruyor ve yüksek şarj hızlarının (şarj eğrisinin) daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor.

    Gelecekteki güncellemelerin önünü açıyor

    Tesla Model Y'de önemli güncelleme: Verimlilik artacak Tam Boyutta Gör
    Tesla, araçlarında yaptığı bu tarz radikal altyapı güncellemelerini genellikle büyük makyaj operasyonlarını beklemeden doğrudan üretim hattında devreye alıyor. Super Manifold V2’nin üretim hatlarına girmesi; önümüzdeki dönemde yazılım güncellemeleriyle açılabilecek verimlilik artışlarına, kış şartlarında menzil kazanımlarına ve daha kararlı Supercharger şarj sürelerine zemin hazırlıyor.

    Giga Berlin tesislerinde üretilip Türkiye dahil Avrupa pazarına ihraç edilen Model Y’lerde bu yeni nesil donanımın standart hale gelmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://tff-forum.de/t/model-y-juniper-geruechte-um-neue-upgrades/409813/1171 https://x.com/TeslaNewswire/status/2095253806682435880
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gizli dns sunucusuna erişilemiyor carmile lastik hicri 1340 miladi kaçtır kia rio 1.25 cvvt mazda cx-3 neden tutulmuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16 MCLF-W5851
    Huawei MateBook D16 MCLF-W5851
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum