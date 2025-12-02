Eski kasa Tesla Model Y en yüksek arıza oranına sahip araç oldu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Almanya’nın ünlü denetim kuruluşu TÜV, ürün ve sistemlerin güvenlik ile kalite standartlarını değerlendiren bağımsız organizasyonlardan oluşuyor ve dünya çapında oldukça saygın kabul ediliyor. Kurum, 2026 güvenilirlik raporunu yayımladı ve ilk kez elektrikli araçların kapsamlı bir analizine yer verdi. Raporda, Tesla Model Y’nin şaşırtıcı derecede kötü bir güvenilirlik performansı sergilediği ortaya çıktı. Model Y, 2-3 yaşındaki araçlarda %17,3 ile son on yılın en kötü arıza oranına ulaştı.

Model 3 de çok iyi sonuçlar elde etmedi ve %13,1’lik arıza oranıyla üçüncü en kötü araç oldu. Ford Mondeo ise listede ikinci sırada yer aldı. Üstelik bu sonuçlar 15-20 araçlık küçük bir listeden değil, 2-3 yaş grubunda değerlendirilmiş tam 110 farklı modelden geliyor.

9,5 milyon aracın verilerine dayanıyor

2026 TÜV Raporu, 1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2025 arasında TÜV merkezlerinde zorunlu teknik denetimden geçen yaklaşık 9,5 milyon aracın verilerine dayanıyor. Raporda, araçların muayeneden kalmasına neden olan ciddi kusurların oranı esas alınıyor. Bu tamamen mutlak bir değerlendirme değil; çünkü araçların kullanım şekli, kilometresi, bakımı gibi pek çok değişken sonucu etkiliyor.

Türkiye'de kasım ayında en çok satan elektrikli Tesla Model oldu 7 sa. önce eklendi

Elektrikli araçların genelinde tablo aslında olumlu. En iyi sonuçları Mini Cooper SE (%3,5 arıza oranı), Audi Q4 e-tron (%4,0) ve Fiat 500e (%4,2) elde eti. Yani sorun tüm elektrikli araçlarda değil, özellikle Tesla’da yoğunlaşıyor gibi görünüyor. Bütün araçlar içerisinde ise Mazda 2 (%2,9 arıza oranı), Mercedes-Benz B Serisi ve Volkswagen T-Roc (%3,0) ile en iyi performans gösteren araçlar oldu.

