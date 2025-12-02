Giriş
    Eski kasa Tesla Model Y en yüksek arıza oranına sahip araç oldu

    Almanya’nın ünlü denetim kuruluşu TÜV, 2026 güvenilirlik raporunu yayımladı. Oldukça kötü performans gösteren Model Y, 2-3 yaşındaki araçlarda %17,3 ile son on yılın en kötü arıza oranına ulaştı.

    Tesla Model Y en yüksek arıza oranına sahip araç oldu Tam Boyutta Gör
    Almanya’nın ünlü denetim kuruluşu TÜV, ürün ve sistemlerin güvenlik ile kalite standartlarını değerlendiren bağımsız organizasyonlardan oluşuyor ve dünya çapında oldukça saygın kabul ediliyor. Kurum, 2026 güvenilirlik raporunu yayımladı ve ilk kez elektrikli araçların kapsamlı bir analizine yer verdi. Raporda, Tesla Model Y’nin şaşırtıcı derecede kötü bir güvenilirlik performansı sergilediği ortaya çıktı. Model Y, 2-3 yaşındaki araçlarda %17,3 ile son on yılın en kötü arıza oranına ulaştı.

    Model 3 de çok iyi sonuçlar elde etmedi ve %13,1’lik arıza oranıyla üçüncü en kötü araç oldu. Ford Mondeo ise listede ikinci sırada yer aldı. Üstelik bu sonuçlar 15-20 araçlık küçük bir listeden değil, 2-3 yaş grubunda değerlendirilmiş tam 110 farklı modelden geliyor.

    9,5 milyon aracın verilerine dayanıyor

    2026 TÜV Raporu, 1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2025 arasında TÜV merkezlerinde zorunlu teknik denetimden geçen yaklaşık 9,5 milyon aracın verilerine dayanıyor. Raporda, araçların muayeneden kalmasına neden olan ciddi kusurların oranı esas alınıyor. Bu tamamen mutlak bir değerlendirme değil; çünkü araçların kullanım şekli, kilometresi, bakımı gibi pek çok değişken sonucu etkiliyor. 

    Elektrikli araçların genelinde tablo aslında olumlu. En iyi sonuçları Mini Cooper SE (%3,5 arıza oranı), Audi Q4 e-tron (%4,0) ve Fiat 500e (%4,2) elde eti. Yani sorun tüm elektrikli araçlarda değil, özellikle Tesla’da yoğunlaşıyor gibi görünüyor. Bütün araçlar içerisinde ise Mazda 2 (%2,9 arıza oranı), Mercedes-Benz B Serisi ve Volkswagen T-Roc (%3,0) ile en iyi performans gösteren araçlar oldu. 

