Tesla Model Y, yarım ton hafif Fiat Grande Panda'dan %50 daha az elektrik tüketti

Aynı rota, farklı sonuçlar
Test ekibi, her iki aracı da Amsterdam'dan yola çıkarak Markermeer çevresindeki yaklaşık 200 kilometrelik bir rotada, aynı trafik ve sert rüzgar koşulları altında arka arkaya sürdü. Otoyol ve tali yolları kapsayan testte, araçların klimalarının açık tutulduğu ve yasal hız sınırlarına uyulduğu ifade ediliyor.
Test sonuçları analiz edildiğinde Tesla Model Y'nin 100 kilometrede sadece 14.0 kWh enerji tükettiği görüldü. Buna karşılık Fiat Grande Panda'nın tüketimi 20.4 kWh seviyesindeydi. Bu da Fiat'ın Tesla'dan yaklaşık %50 (tam hesaplamayla %45.7) daha fazla enerji harcadığı anlamına geliyor.
Ağırlık dezavantajına rağmen Tesla önde
Tablonun en dikkat çekici yanı ise Tesla'nın rakibinden 550 kilogram daha ağır ve 159 beygir daha güçlü olmasına rağmen bu verimliliği sağlaması oldu. Şarj kayıpları dahil edildiğinde de Tesla 16.0 kWh/100 km ile Fiat'ın 20.6 kWh/100 km'lik değerinin oldukça önünde yer aldı.
Test sırasında Fiat Grande Panda'nın teknolojik donanımı da eleştiri topladı. Araçta anlık tüketimi gösteren bir yol bilgisayarı bulunmazken, kalan menzil tahminlerinin pek güvenilir olmadığı ve batarya %6 seviyesine düştüğünde dahi tutarsız veriler sunduğu gözlemlendi.
Mühendislik ve aerodinami kazandı
Uzmanlar, Tesla'nın bu başarısını markanın aerodinamik tasarımına (0.22 Cd sürtünme katsayısı) ve elektrikli motor teknolojisindeki yıllara dayanan tecrübesine bağlıyor. Özellikle de gelişmiş enerji yönetimi ve yazılım optimizasyonu sayesinde güç tüketimini daha verimli kontrol etmesi bu sonucun en önemli nedenleri arasında gösterilmekte.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: