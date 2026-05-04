Tesla Model Y, yarım ton hafif Fiat Grande Panda'dan %50 daha az elektrik tüketti

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil dünyasında "küçük araç daha az enerji tüketir" algısının her zaman doğru olmadığı bir kez daha kanıtlandı. Hollandalı otomobil platformu AutoWeek tarafından gerçekleştirilen son karşılaştırma testleri, Tesla Model Y'nin, kendisinden çok daha küçük ve hafif olan FIAT Grande Panda'dan yaklaşık %50 daha az enerji tükettiğini ortaya koydu.

Toyota bZ4X gerçek kullanımda resmi menzilini ezdi geçti 3 gün önce eklendi

Aynı rota, farklı sonuçlar

Test ekibi, her iki aracı da Amsterdam'dan yola çıkarak Markermeer çevresindeki yaklaşık 200 kilometrelik bir rotada, aynı trafik ve sert rüzgar koşulları altında arka arkaya sürdü. Otoyol ve tali yolları kapsayan testte, araçların klimalarının açık tutulduğu ve yasal hız sınırlarına uyulduğu ifade ediliyor.

Test sonuçları analiz edildiğinde Tesla Model Y'nin 100 kilometrede sadece 14.0 kWh enerji tükettiği görüldü. Buna karşılık Fiat Grande Panda'nın tüketimi 20.4 kWh seviyesindeydi. Bu da Fiat'ın Tesla'dan yaklaşık %50 (tam hesaplamayla %45.7) daha fazla enerji harcadığı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör

Ağırlık dezavantajına rağmen Tesla önde

Tablonun en dikkat çekici yanı ise Tesla'nın rakibinden 550 kilogram daha ağır ve 159 beygir daha güçlü olmasına rağmen bu verimliliği sağlaması oldu. Şarj kayıpları dahil edildiğinde de Tesla 16.0 kWh/100 km ile Fiat'ın 20.6 kWh/100 km'lik değerinin oldukça önünde yer aldı.

Test sırasında Fiat Grande Panda'nın teknolojik donanımı da eleştiri topladı. Araçta anlık tüketimi gösteren bir yol bilgisayarı bulunmazken, kalan menzil tahminlerinin pek güvenilir olmadığı ve batarya %6 seviyesine düştüğünde dahi tutarsız veriler sunduğu gözlemlendi.

Tam Boyutta Gör

Mühendislik ve aerodinami kazandı

Uzmanlar, Tesla'nın bu başarısını markanın aerodinamik tasarımına (0.22 Cd sürtünme katsayısı) ve elektrikli motor teknolojisindeki yıllara dayanan tecrübesine bağlıyor. Özellikle de gelişmiş enerji yönetimi ve yazılım optimizasyonu sayesinde güç tüketimini daha verimli kontrol etmesi bu sonucun en önemli nedenleri arasında gösterilmekte.

Tam Boyutta Gör Bu karşılaştırma, elektrikli araçlarda verimliliğin yalnızca ağırlık veya batarya kapasitesiyle sınırlı olmadığını, yazılım ve aerodinamik detayların ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tesla'nın sunduğu verimlilik düzeyi, Avrupalı üreticilerin elektrikli araç teknolojisinde hala katetmesi gereken bir yol olduğunu gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla Model Y, Fiat Grande Panda'dan daha az elektrik tüketti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: