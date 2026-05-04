    Tesla Model Y, yarım ton hafif Fiat Grande Panda'dan %50 daha az elektrik tüketti

    Tesla Model Y'nin, kendisinden çok daha küçük ve hafif olan Fiat Grande Panda'dan %50 daha az enerji tükettiği kanıtlandı. Elektrikli araç dünyasında küçük araç az enerji tüketir devri resmen kapandı.

    Elektrikli otomobil dünyasında "küçük araç daha az enerji tüketir" algısının her zaman doğru olmadığı bir kez daha kanıtlandı. Hollandalı otomobil platformu AutoWeek tarafından gerçekleştirilen son karşılaştırma testleri, Tesla Model Y'nin, kendisinden çok daha küçük ve hafif olan FIAT Grande Panda'dan yaklaşık %50 daha az enerji tükettiğini ortaya koydu.

    Aynı rota, farklı sonuçlar

    Test ekibi, her iki aracı da Amsterdam'dan yola çıkarak Markermeer çevresindeki yaklaşık 200 kilometrelik bir rotada, aynı trafik ve sert rüzgar koşulları altında arka arkaya sürdü. Otoyol ve tali yolları kapsayan testte, araçların klimalarının açık tutulduğu ve yasal hız sınırlarına uyulduğu ifade ediliyor.

    Test sonuçları analiz edildiğinde Tesla Model Y'nin 100 kilometrede sadece 14.0 kWh enerji tükettiği görüldü. Buna karşılık Fiat Grande Panda'nın tüketimi 20.4 kWh seviyesindeydi. Bu da Fiat'ın Tesla'dan yaklaşık %50 (tam hesaplamayla %45.7) daha fazla enerji harcadığı anlamına geliyor.

    Ağırlık dezavantajına rağmen Tesla önde

    Tablonun en dikkat çekici yanı ise Tesla'nın rakibinden 550 kilogram daha ağır ve 159 beygir daha güçlü olmasına rağmen bu verimliliği sağlaması oldu. Şarj kayıpları dahil edildiğinde de Tesla 16.0 kWh/100 km ile Fiat'ın 20.6 kWh/100 km'lik değerinin oldukça önünde yer aldı.

    Test sırasında Fiat Grande Panda'nın teknolojik donanımı da eleştiri topladı. Araçta anlık tüketimi gösteren bir yol bilgisayarı bulunmazken, kalan menzil tahminlerinin pek güvenilir olmadığı ve batarya %6 seviyesine düştüğünde dahi tutarsız veriler sunduğu gözlemlendi.

    Mühendislik ve aerodinami kazandı 

    Uzmanlar, Tesla'nın bu başarısını markanın aerodinamik tasarımına (0.22 Cd sürtünme katsayısı) ve elektrikli motor teknolojisindeki yıllara dayanan tecrübesine bağlıyor.  Özellikle de gelişmiş enerji yönetimi ve yazılım optimizasyonu sayesinde güç tüketimini daha verimli kontrol etmesi bu sonucun en önemli nedenleri arasında gösterilmekte.

    Bu karşılaştırma, elektrikli araçlarda verimliliğin yalnızca ağırlık veya batarya kapasitesiyle sınırlı olmadığını, yazılım ve aerodinamik detayların ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tesla'nın sunduğu verimlilik düzeyi, Avrupalı üreticilerin elektrikli araç teknolojisinde hala katetmesi gereken bir yol olduğunu gösteriyor.
